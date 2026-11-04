Guía turística para conocer cuatro atractivos en Barranquilla durante la final de la Copa Sudamericana 2026 entre Boca Juniors y Atlético Mineiro

Una guía y recomendaciones de la Oficina de Turismo de la Alcaldía de Barranquilla para conocer el Gran Malecón durante la final de la Copa Sudamericana 2026 - crédito Oficina de Turismo de Barranquilla

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La final de la Copa Sudamericana 2026 reunirá a Boca Juniors y Atlético Mineiro, de Argentina y Brasil, el sábado 21 de noviembre, a las 5:30 p. m., en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. El partido definirá al campeón de un torneo de clubes de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y se jugará a encuentro único, sin revancha: el título se resolverá en una sola jornada.

La elección de Barranquilla convertirá a la capital del Atlántico colombiano en sede de una final de la Sudamericana a partido único por primera vez. La ciudad recibirá a las hinchadas argentinas y brasileñas en un estadio renovado para el evento y buscará mostrar su oferta cultural, gastronómica y natural más allá de la jornada deportiva.

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Según la Oficina de Turismo de la Alcaldía de Barranquilla, en información entregada a Infobae Colombia, los viajeros que lleguen para la final podrán organizar sus recorridos a través del portal oficial de la ciudad, que reúne datos sobre atractivos, alojamiento, eventos y planes.

La propuesta busca que la visita no se limite al partido entre Boca y Atlético Mineiro e incluya espacios vinculados con el río Magdalena, el Carnaval, el arte urbano y los ecosistemas del Caribe.

La Oficina de Turismo en Barranquilla recomendó cuatro lugares para visitar en la ciudad como motivo de la final de la Copa Sudamericana 2026 - crédito Alcaldía de Barranquilla

Recorridos junto al río y por el centro de la ciudad

Uno de los principales puntos recomendados por la Oficina de Turismo de la Alcaldía de Barranquilla es el Gran Malecón, un corredor de 5,5 kilómetros junto al río Magdalena. El lugar concentra actividades durante la mañana, la tarde y la noche, además de zonas para caminar, sentarse frente al río y acceder a propuestas gastronómicas y recreativas.

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“Este atractivo se ha consolidado como uno de los planes imperdibles de Barranquilla, con una vista panorámica única de la ciudad”, indicó esa entidad a este medio. La atracción opera de martes a domingo y los festivos, entre las 10:00 a. m. y las 10:00 p .m. En el sector recreodeportivo también funciona el Carrusel del Río, una atracción mecánica frente al río dirigida a visitantes de distintas edades.

El Gran Malecón dispone de más de 80 puntos comerciales distribuidos en sectores como Caimán del Río, Manglares del Río, La Madriguera del Río, A Bocas del Río y Jardín del Río. La entidad turística destacó que esas zonas combinan restaurantes con espacios de recreación, entre ellos las esculturas de El Mundo de Rinrín y el parque de Los Niños.

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Otra alternativa para quienes tengan poco tiempo es el BAQ Tour, un autobús turístico que recorre varios sitios representativos de la ciudad. El recorrido cuesta 15.000 pesos colombianos y parte desde el Gran Malecón, en el sector Puerta de Oro. Las salidas están programadas para las 11:00 a.m., las 2:00 p .m. y las 4:00 p .m., mientras que la taquilla atiende todos los días de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

“El BAQ Tour es una invitación a recorrer los puntos más emblemáticos de Barranquilla a bordo de este bus turístico”, señaló la Oficina de Turismo de la Alcaldía de Barranquilla. Durante el trayecto, los visitantes pasan por el Museo a Cielo Abierto de Barrio Abajo, la Ventana de Campeones, las estatuas de Shakira y Sofía Vergara, la Luna del Río y el Caimán del Río.

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Así es el recorrido del BAQ Tour en Barranquilla, que expuso la alcaldía de la ciudad como motivo de la Copa Sudamericana 2026 - crédito Oficina de Turismo Barranquilla

Murales, Carnaval y naturaleza en Barranquilla

Para los hinchas interesados en turismo cultural, Barrio Abajo alberga un Museo a Cielo Abierto con más de 4.500 metros cuadrados y 70 murales realizados por artistas locales. Está ubicado en la calle 41, entre las carreras 51 y 53B, en una zona intervenida por la administración distrital. El paseo permite combinar arte urbano, arquitectura, gastronomía y espacios relacionados con el Carnaval de Barranquilla.

“Visitar Barrio Abajo dejó de significar únicamente llegar a un escenario específico. El propio barrio se convirtió en el escenario”, explicó la oficina adscrita a la Alcaldía Distrital. En el sector también se encuentran la Casa del Carnaval, el Museo del Carnaval, el Museo de Arte Moderno y la Fábrica de Cultura. A esa oferta se suman los Callejones de El Prado y el Museo a Cielo Abierto de Rebolo, que incluye 50 murales y la Calle del Picó, en la carrera 22 entre calles 29 y 30.

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El recorrido por el Museo a Cielo Abierto de Barrio Abajo en Barranquilla, que recomendó la alcaldía visitar como motivo de la Copa Sudamericana 2026 - crédito Oficina de Turismo de Barranquilla

Para una salida de naturaleza, el Ecoparque Ciénaga de Mallorquín se localiza en el norte de la ciudad, entre el barrio Las Flores y el corregimiento de La Playa. El espacio abarca aproximadamente 650 hectáreas y busca combinar la conservación de manglares y humedales con educación ambiental, investigación y turismo sostenible. Según la Oficina de Turismo de la Alcaldía de Barranquilla, allí hay cuatro especies de mangle y más de 150 especies de aves.

La ciudad también proyecta ampliar sus recorridos con el corredor del tajamar de Bocas de Ceniza, cuyas obras ya comenzaron. La iniciativa contempla senderos peatonales, plazoletas para observar el río y el mar, zonas comerciales y gastronómicas, estaciones de experiencias, infraestructura para el tren turístico y espacios para la pesca artesanal. La inversión estimada es de $380.000 millones, incluidos los trabajos hidráulicos y arquitectónicos.

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Así es el recorrido del Ecoparque Ciénaga de Mallorquín en Barranquilla, como motivo de la Copa Sudamericana 2026 entre Boca Juniors y Atlético Mineiro - crédito Oficina de Turismo de Barranquilla