Pautips reveló secreto detrás de los platos de ‘MasterChef Celebrity’ y sorprendió a los seguidores del concurso de cocina

Pautips es una de las participantes más reconocidas de la temporada (Cortesía Canal RCN - @pautips/ Instagram)

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Paula Galindo, conocida en redes sociales como Pautips, respondió una de las dudas más frecuentes entre los televidentes de MasterChef Celebrity Colombia en su temporada 2026.

Durante una ronda de preguntas y respuestas con sus seguidores de Instagram, la creadora de contenido explicó que los participantes no tienen autorización para probar oficialmente las preparaciones de sus compañeros, aunque admitió que buscaban alternativas para hacerlo.

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La inquietud surgió cuando un usuario le preguntó si los concursantes podían degustar los platos ajenos dentro del reality. Pautips respondió con franqueza y detalló cómo afrontaban la restricción durante las jornadas de grabación: “100% sincera, uno no podía probar los platos de los compañeros, pero siempre encontrábamos la manera de hacernos llegar así sea un pedacito porque uno quedaba muy antojado después de verlos cocinar”.

Y es que pese a que los participantes compiten entre sí y el jurado es el encargado de calificar cada receta, las preparaciones despiertan curiosidad entre quienes comparten la cocina, especialmente después de varias horas de pruebas, ingredientes y montajes.

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La participante despejó una duda habitual del público y contó qué ocurre entre los concursantes al finalizar cada reto de cocina (Pautips/Instagram)

La explicación de Paula Galindo indica que la prohibición no impedía por completo que los concursantes conocieran el sabor de lo que preparaban sus colegas. Según relató, el interés por probar las recetas hacía que buscaran maneras informales de intercambiar pequeñas porciones, una vez terminados los retos.

Cabe mencionar que el programa contempla tiempos prolongados entre la grabación de los diferentes clips y la evaluación de los chefs. En ese lapso, los platos permanecen expuestos a las luces del estudio y deben pasar por el proceso de degustación.

En octubre, la influenciadora había revelado que los alimentos preparados suelen desecharse después de que el jurado los prueba, como parte de un protocolo sanitario. La medida responde a las condiciones en las que permanece la comida, debido a que los platos pueden pasar varias horas fuera de refrigeración y bajo iluminación intensa, por lo que no se destinan al consumo posterior del equipo o de los concursantes.

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La participante aclaró que los ingredientes que permanecen crudos y en buen estado no siguen ese destino, debido a que son entregados a un banco de alimentos de Bogotá.

Emiro y Pautips son dos de los participantes más fuertes de la competencia (Emiro Navarro y Pautips / Instagram)

El apodo de Pautips en la competencia

En el desarrollo de la temporada, la creadora de contenido ha compartido equipo en distintas ocasiones con Emiro Navarro y ambos han logrado obtener el pin de inmunidad. Esa racha la llevó a obtener el apodo “Paupin”, con el que parte del público la identifica dentro del concurso.

El pin de inmunidad representa una ventaja relevante porque protege a los participantes frente a determinadas instancias de riesgo. Así que los triunfos de Pautips la han ubicado como una de las favoritas, sin que falten los haters que la critican por su competitividad.

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Sin embargo, los logros no han evitado que la presencia de la bogotana en pantalla genere comentarios por otros motivos, entre ellos sus ausencias temporales de las grabaciones.

La famosa se ha recuperado de varios delantales negros (@sebastian_veg1/IG)

En octubre, la creadora tuvo que explicar que no se había retirado ni recibido una sanción tras no aparecer en varios capítulos. Su salida momentánea obedeció a un viaje laboral acordado antes de ingresar al reality, vinculado con un contrato comercial: “Tenía un compromiso de trabajo con una marca e implicaba viajar”.

La ausencia tuvo una consecuencia dentro de la competencia. Galindo volvió a las grabaciones con delantal negro, una condición que la dejó expuesta a los retos de eliminación. La participante reiteró que el permiso había sido autorizado previamente por el canal y su equipo, dado que el compromiso profesional estaba pactado con antelación.

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Más adelante, Nicolás de Zubiría relacionó parte de sus dificultades en una prueba con la pausa que tuvo fuera de la cocina. Pautips rechazó esa interpretación y aseguró que el tiempo alejada del set no debía explicar los problemas de sazón que le señalaron.