Indignación por fiscal que se habría presentado en aparente estado de embriaguez a una audiencia pública en Caldas: “Una falta de respeto”

La fiscal Silvana Uribe reconoció que había salido a beber. No ahondó en detalles y continuó con su intervención - crédito @loviedoH/X

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El Colegio de Abogados Penalistas de Colombia expresó su rechazo e indignación por las condiciones en las que se habría presentado una fiscal a una audiencia presidida por un juzgado promiscuo municipal de Anserma, Caldas, en la que se discutió la medida de aseguramiento impuesta a una procesada. La fiscal, identificada como Silvana Uribe, que intervino en la diligencia como no concurrente, apareció en aparente estado de embriaguez.

De acuerdo con Caracol Radio, esa audiencia se llevó a cabo en julio de 2026, pero hasta el momento toma relevancia en la agenda pública y deriva en reacciones por parte de profesionales del Derecho.

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“Absolutamente lamentable presentarse a una audiencia en estas condiciones. Tenemos la certeza, que si se tratara del Abogado defensor, ya estaría suspendido. Pedimos a la @CNDJ_Col y a la @FiscaliaCol tomar las medidas del caso”, indicó el Colegio de Abogados Penalistas en su cuenta de X.

Colegio de Abogados Penalistas de Colombia pidió tomar medidas contra la fiscal que se presentó en una audiencia en estado de embriaguez - crédito @CPenalistas/X

Las cuestionables declaraciones de la fiscal en la audiencia

En su intervención, la fiscal evidenció dificultades para vocalizar y expresar correctamente lo que quería explicar. Además, incluyó lenguaje inadecuado.

“Que mantenga incólume y que mantenga firme la decisión de la primera instancia que hizo su jueza de control de garantías. Que lo hizo conforme a derecho, porque ahí le trajeron pruebas bacanas, chéveres. Los mismos bandidos, marica. Los mismos manes que trabajaban con mi queridísima imputada, que no tengo nada contra ella, no la conozco. A mí no me venga a decir que hay elementos nuevos”, dijo la funcionaria en la diligencia.

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Tras una larga intervención de la fiscal, la procesada, identificada como Sandra, interrumpió, pidiendo a la jueza que le permitiera expresar su inconformidad por el estado en el que se encontraba la fiscal. “Me parece una falta de respeto con la señora fiscal porque ella está borracha. Y yo como ser humano merezco respeto. Así yo esté en cárcel o en un calabozo, yo merezco respeto. Y la señora fiscal está borracha”, dijo.

La procesada intervino en la audiencia y exigió respeto debido a las condiciones en las que se presentó la fiscal - crédito Imagen Ilustrativa Infobae y captura de pantalla audiencia @loviedoH/X

La jueza tomó la palabra y solicitó a la funcionaria que diera por terminada su intervención, debido a que no estaba en condiciones para continuar. Sin embargo, la fiscal interrumpió a la togada en más de una ocasión, reconoció que había ingerido licor y continuó con su explicación sobre el tema abordado en la audiencia.

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“Imagínese. Salimos a beber. ¿Quiere que le diga una cosa? Sí, señor juez de segunda instancia. El pronunciamiento de la juez de primera instancia fue una decisión ajustada a derecho”, dijo.

La jueza volvió a tomar la palabra para pedir nuevamente a la fiscal que dejara de hablar en la diligencia. “Doctora, doctora, disculpe, la interrumpo, doctora. Yo creo, pues, que en este momento usted no está como en condiciones de terminar la intervención, con todo respeto”, indicó.

La jueza impidió que la fiscal continuara con su intervención y dio por terminada la diligencia - crédito Europa Press

Posteriormente, ante los demás intervinientes, afirmó que la fiscal se encontraba en una “situación particular” y recordó que la diligencia que se estaba llevando a cabo merecía respeto y atención. Además, aseguró que se permitió a la fiscal exponer su punto durante la audiencia, pero que las condiciones en las que se encontraba no le permitían continuar.

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“Se procuró agotar un debido proceso en lo que respecta con la doctora Silvana para que se pronunciara sobre esas manifestaciones o esa inconformidad del doctor Torregrosa, pero vemos, pues, que de pronto está en otra situación o en otra condición que le impide ejercer esa labor en debida forma”, detalló.

Antes de que la jueza diera por terminada la diligencia, la funcionaria habló nuevamente y dirigió unas palabras directamente a la mujer investigada: “Si se va a hacer contra mí, que las diga, que las diga, pero usted es una procesada que tiene que asumir la situación”.