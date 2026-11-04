El francés Vitalic es el primer artista confirmado del BAUM Festival 2027

El BAUM Festival confirmó al DJ francés Vitalic como el primer artista de su edición 2027 en Corferias - crédito Gonzales Photo/Alamy Live News vía Grosby Group

Guardar

El BAUM Festival confirmó a su primer artista oficial para su edición 2027, programada para los días 12 y 13 de febrero en Corferias, en Bogotá.

Se trata del DJ y productor francés Vitalic, reconocido por su trabajo desde mediados de los 2000. El anuncio se realizó a través de un comunicado publicado en la cuenta de Instagram del festival, que le describió como uno de los pocos “creadores de himnos” del panorama internacional.

PUBLICIDAD

La publicación, acompañada de un cartel con la imagen del artista bajo el lema de esta edición, “Los bajos en el pecho”, incluyó el siguiente texto: “En esta pista nos encantan los creadores de himnos, y muy pocos los han logrado como el maestro @vitalicofficial, prepárense para que nos transporte a la era dorada del electro”.

El historial de Vitalic en el país registra siete presentaciones oficiales, siendo la más reciente durante el BAUM Festival de 2023 - crédito @baumfestival/Instagram

¿Quién es el primer confirmado del BAUM Festival 2027?

Vitalic, nombre artístico de Pascal Arbez-Nicolas, es un productor nacido en 1976 en Dijon, Francia. Su carrera despegó en 2001 con la publicación del EP Poney a través del sello alemán International Deejay Gigolo Records, que incluyó el sencillo La Rock 01, convertido en un referente del circuito electrónico europeo de la época.

PUBLICIDAD

Su primer álbum de estudio, OK Cowboy, publicado en 2005, se consolidó como una pieza central de la electrónica francesa, ubicándose a medio camino entre la energía ritmica y contundente del electroclash y la experimentación propia del techno, dejando temas como My Friend Dario o la propia La Rock 01 como ejemplos notables de esa comunión de estilos y garantizándose un lugar infaltable en festivales internacionales desde entonces.

A lo largo de dos décadas de carrera, el artista sumó discos como Flashmob (2009), Rave Age (2012) y Voyager (2017) que profundizaron y maduraron esa idea. Paralelamente forma parte del proyecto Kompromat, que formó junto a la cantante Julia Lanoë, conocida como Rebeka Warrior, y con el que se publicó su más reciente larga duración PLДYING / PRДYING (2025), en los que osciló de manera continua entre temas orientados a la pista de baile y otros más atmosféricos.

PUBLICIDAD

El productor Pascal Arbez-Nicolas impulsó su carrera internacional con el EP 'Poney' en 2001 y luego con el álbum 'OK Cowboy' en 2005. Un año después brindó su primera presentación en Colombia - crédito Panoramic by PsnewZ vía Grosby Group

Vitalic, se ha presentado oficialmente 7 veces en Colombia a lo largo de su trayectoria. Su debut en territorio colombiano ocurrió en el año 2006, coincidiendo con el inicio de su popularidad internacional cuando aterrizó en el Auditorio de La Calera en Bogotá como uno de los actos principales del festival itinerante Nokia Trends.

Tras esa primera experiencia, el artista francés regresó al país en 2011 para presentarse en el Privilege Club, ubicado también en la vía a La Calera, donde ofreció su aclamado formato de show en vivo. Tres años más tarde, en 2014, Vitalic protagonizó una recordada fiesta electrónica en el Teatro Metropol de Bogotá, un evento organizado en alianza con la Embajada de Francia y la Alianza Francesa.

PUBLICIDAD

Su consolidación con los grandes festivales en el país se dio en 2018, año en el que formó parte del cartel principal de la edición colombiana del festival Sónar Bogotá en la Gran Carpa de las Américas. Posteriormente, a inicios de 2020, regresó para un show en formato de club mucho más íntimo en el espacio Downtown 7-27 en Bogotá, justo antes de las restricciones globales por la pandemia del covid-19.

Al reactivarse la escena musical, el DJ regresó rápidamente a finales de 2021 para un show celebrado en el Castillo Marroquín, compartiendo escenario con Vladimir Dubyshkin. Su última y más reciente actuación en suelo nacional tuvo lugar en 2023, presentándose como uno de los actos en vivo más aplaudidos del Baum Festival de ese año.

PUBLICIDAD

Un cambio de fecha pensado para el “booking” internacional

La confirmación de Vitalic se produce tras el anuncio, realizado en septiembre pasado, sobre el traslado de fecha del festival. Según explicó entonces Cheo Cubillos, cofundador y curador de BAUM Festival, en declaraciones recogidas por el portal BCapital Techno, la decisión de mover el evento de mayo a febrero respondió a la reconfiguración del calendario de festivales en Europa.

“Básicamente, nos adelantamos para poder seguir bookeando como tenemos acostumbrado al público”, señaló Cubillos. El organizador explicó que la fecha original de mayo, definida hace 12 años, buscaba anteceder el inicio de la temporada de festivales europea y los openings de Ibiza, un calendario que con los años se fue adelantando y generó mayor competencia por los mismos artistas en esas fechas.

PUBLICIDAD

Baum Festival 2027 se realizará el 12 y 13 de febrero en Corferias, tres meses antes de su fecha habitual en mayo (Baum Festival)

“En febrero estamos más pegados a festivales de la región con los que nos podemos alimentar mutuamente”, agregó el curador, en referencia a la posibilidad de coordinar carteles con otros festivales latinoamericanos que se celebran en ese período.

A pesar de los rumores que vincularon el cambio de fecha con el plan de remodelación anunciado por Corferias en marzo de 2026, la organización descartó una mudanza de sede. “A pesar de que consideramos mucho salirnos de Corferias, para mí es muy importante que el festival tenga una esencia, y esa esencia siempre va a ser Bogotá”, afirmó Cubillos.

PUBLICIDAD

La curaduría del festival descartó una mudanza de sede y ratificó a Corferias como el recinto de la edición 2027 - crédito Baum Festival

De momento, el cartel completo de artistas para la edición 2027 todavía no fue divulgado por los organizadores. No obstante, todavía pueden adquirirse las entradas para el evento bajo la modalidad Early Birds, que se divide en tres categorías, cada una con distintas etapas de precio.

El Combo General Early Birds, que otorga admisión general de pie para las dos jornadas del festival, cuenta con localidad designada para asistentes con movilidad reducida y se comercializa en tres etapas: la primera desde $399.000, la segunda desde $439.000y la tercera desde $479.000.

Para quienes buscan una ubicación preferencial cerca de algunos escenarios, el Combo VIP Early Birds tiene un valor desde $789.000 en su primera etapa, aunque esta categoría no cuenta con adecuación para movilidad reducida. Por su parte, el Combo Backstage Early Birds, la opción de mayor valor, se ofrece desde $2.109.000 e incluye acceso a un área lateral de algunos escenarios, sujeto a autorización del artista, sin que esto garantice interacción con los músicos ni acceso a camerinos.

PUBLICIDAD

Todos los combos incluyen el ingreso a las dos jornadas del festival, previstas para el 12 y el 13 de febrero, mediante una manilla de acceso personal que habilita un único ingreso por día. La venta general se habilitó el 19 de septiembre de 2026 a las 10:00 a. m., luego de una preventa exclusiva realizada el 17 de septiembre a las 10:00 a. m. para clientes de los Bancos Aval y usuarios de la billetera digital dale!

Cabe aclarar que los precios publicados incluyen el cargo por servicio, pero no contemplan costos adicionales de envío o procesamiento que puedan aplicar según el método de pago. La compra está limitada a un máximo de cuatro boletas por transacción, y el ingreso al evento es exclusivo para mayores de 18 años.