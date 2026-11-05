Víctimas y opositores cuestionaron que la exFarc Sandra Ramírez comparezca virtualmente ante la JEP por supuesto riesgo extremo de seguridad

María Clara Posada criticó los argumentos para evitar la asistencia presencial a una diligencia de justicia transicional - crédito Colprensa

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Las explicaciones de la exFarc Sandra Ramírez para comparecer de manera virtual a la indagatoria por reclutamiento de menores y violencia sexual ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) generaron críticas, luego de que días antes se conocieran supuestos intentos de reprogramar la diligencia de versión libre.

La jurisdicción dejó en firme la citación presencial de la exguerrillera para el miércoles 4 de noviembre de 2026, pese a la solicitud de aplazamiento, según informó Caracol Radio.

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La senadora María Clara Posada cuestionó el argumento de la magistrada Lily Rueda, quien aseguró que la audiencia virtual se fijó por motivos de “riesgo extremo de seguridad” para la excombatiente.

La legisladora del Centro Democrático, que ha emprendido una investigación sobre las finanzas de la JEP, relacionó la modalidad virtual con los recursos destinados al arrendamiento de la Torre Squadra, sede de la jurisdicción.

María Clara Posada cuestionó el uso de recursos para la seguridad del edificio Squadra, de la JEP - crédito @MaclaPosada/X

En su mensaje, Posada puso en duda que las razones expuestas para la comparecencia remota correspondan con las condiciones de seguridad que, según dijo, motivaron el gasto.

“Raro, considerando que una de las razones por las que hemos pagado 160 mil millones de pesos en el arriendo de Torre Squadra es que el edificio garantizaba las condiciones de seguridad a los comparecientes”, expresó.

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La también funcionaria cuestionó que, pese a esa infraestructura, Ramírez no acuda personalmente a la diligencia. “Pero bueno, otra ‘cosita’ que quedó faltando”, agregó.

A Posada se le unió el mayor general retirado Álvaro Pérez Durán, que escribió en sus redes sociales: “¡Qué conveniente! Para Sandra Ramírez: ‘riesgo extremo’, protección y consideraciones especiales. Para las víctimas: otra vez esperar y quedar en segundo plano. Los victimarios andan con escoltas, pero la JEP insiste en protegerlos aún más. Como siempre, las víctimas son las que terminan perdiendo. ¡Qué indignación!“.

El oficial retirado también criticó la rendición virtual de Sandra Ramírez en diligencia de la JEP - crédito @elperdu2011/X

Representante de víctimas cuestionó la modalidad virtual de la diligencia

Por su parte, Deisy Dorelli Guanaro, representante de las víctimas del conflicto armado y víctima de reclutamiento armado por parte de las Farc cuando era niña, afirmó que la decisión de permitir una comparecencia virtual representa un trato desigual frente a quienes han acudido a la justicia transicional.

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“¡Qué leguleyada! Casi diez años con un robusto esquema de seguridad y ahora resulta que no puede dar la cara a las víctimas”, manifestó Guanaro.

La representante aseguró que ha enfrentado amenazas e intimidaciones y que, pese a ello, mantiene su exigencia de justicia. “Yo, con amenazas de muerte e intimidaciones constantes, aquí estoy, sin esconderme y exigiendo justicia”, señaló.

Guanaro pidió a la JEP evitar lo que calificó como privilegios para antiguos integrantes de grupos armados que deben comparecer ante esa jurisdicción.

Ramírez compareció de manera virtual ante la JEP por el caso 07 la tarde del miércoles 4 de noviembre de 2026 - crédito Icbf/sitio web | Álvaro Tavera/Colprensa | @JEP_Colombia/X

“Basta de privilegios, de burlarse de las víctimas. La JEP no puede seguir dándoles garantías a los asesinos mientras las víctimas seguimos esperando respuestas”, afirmó.

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De manera previa, Guanaro afirmó que ratificaría sus señalamientos por reclutamiento de menores contra Ramírez.

“No tengo miedo y no voy a guardar silencio”, sostuvo en un mensaje divulgado en redes sociales. La mujer aseguró que expondría nuevamente ante el tribunal de paz los hechos que, según su denuncia, afectaron su infancia y la de otros niños y niñas durante el conflicto armado.

Guanaro sostuvo que se presentaría ante la JEP para insistir en los señalamientos que ha hecho públicamente contra la excombatiente. “Mañana ratificaré mis denuncias y todo lo que le he contado al país”, expresó en su publicación.

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Guanaro afirmó que no cesará en la búsqueda de justicia - crédito @DeisyDorelly/X

“Hoy es un día para recordar a los 18.677 niños, niñas y a miles más que ni siquiera aparecen en esas estadísticas. Niños que fuimos brutalmente secuestrados, arrancados de nuestras familias, despojados de nuestra identidad y sometidos a toda clase de violencias, incluida la sexual. Nos robaron la infancia, la libertad y los sueños. Hoy honro a todas las mujeres sobrevivientes y a los hombres que hemos tenido el valor de romper el silencio y contarle a Colombia lo que vivimos”, dijo.