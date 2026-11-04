Murió joven hincha del Deportivo Cali que padecía de cáncer de colon: capitán del equipo le regaló una camiseta y le dedicó un gol una semana atrás

El futbolista Nicolás Benedetti visita a Santiago, un joven hospitalizado en la Fundación Valle del Lili e hincha del Deportivo Cali. Durante el encuentro en la habitación médica, el jugador le entrega y firma una camiseta oficial del club de fútbol.

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Nicolás Benedetti en representación del Deportivo Cali y el exsecretario del Deporte y Recreación de Santiago de Cali, Carlos Diago, visitaron a Santiago Bastidas, un joven hincha del equipo verdiblanco que permanecía hospitalizado en la Clínica Valle de Lili luchando contra el cáncer de colón.

Previo al partido del cuadro azucarero en Bogotá contra Fortaleza FC, válido por la fecha 16 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II, Nicolás Benedetti, capitán del equipo vallecaucano, atendió a la invitación del exdirigente y le llevó una camiseta a Santiago para darle ánimo en su lucha contra la agresiva enfermedad.

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El joven, que permanecía en la unidad de cuidados paliativos, tenía como sueño ver al equipo del que es hincha en el estadio, pero su avanzado estado de la enfermedad se lo impedía. Durante la visita, el jugador además le invitó a que le dijera cómo celebraría su próximo gol en el torneo. Benedetti, marcó el 1-0 del Cali y cumplió con la petición de Santiago y además hizo ante las cámaras la letra S con sus manos.

Nicolás Benedetti junto a Santiago Bastidas, hincha al que le dedicó un gol, mientras luchaba contra el cáncer de colon - crédito Nicolás Benedetti

“Ya se cumplió la primera promesa Santi 💚 vamos por la segunda de la mano de Dios”, escribió el volante del equipo 10 veces campeón del fútbol colombiano refiriéndose a llevar la copa de la Liga BetPlay hasta donde estuviera Santiago, segunda promesa que hizo el día de su visita. Lamentablemente, el joven no resistió el tratamiento en contra del cáncer y falleció el martes 3 de noviembre.

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“Hay historias que quedan por siempre tu corazón: Santi aunque a veces el plan de Dios es diferente al nuestro tengo la plena certeza de que ahora estás con ÉL. Guardaré siempre ese pequeño momento que tuvimos juntos, te admiro por tu valentía y resiliencia, dejaste una huella en todos nosotros. Mis condolencias y oraciones para toda la familia de Santi. Dios está con ustedes” fue el mensaje del jugador del Deportivo Cali confirmando la muerte del hincha.

Así va Deportivo Cali en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II

La plantilla del Deportivo Cali, que espera Nelson Ramos llegue a la final de la Liga BetPlay 2026-II - crédito Colprensa

Atlético Nacional: 36 puntos / +19 diferencia de gol / 17 partidos jugados. América de Cali: 34 puntos / +19 diferencia de gol / 16 partidos jugados. Deportivo Cali: 33 puntos / +16 diferencia de gol / 17 partidos jugados. Atlético Bucaramanga: 29 puntos / +9 diferencia de gol / 17 partidos jugados. Independiente Santa Fe: 28 puntos / +6 diferencia de gol / 16 partidos jugados. Millonarios: 26 puntos / +10 diferencia de gol / 16 partidos jugados. Independiente Medellín: 26 puntos / +2 diferencia de gol / 16 partidos jugados. Águilas Doradas: 25 puntos / +2 diferencia de gol / 17 partidos jugados. Once Caldas: 24 puntos / +3 diferencia de gol / 17 partidos jugados. Deportes Tolima: 23 puntos / +1 diferencia de gol / 17 partidos jugados. Cúcuta Deportivo: 21 puntos / -6 diferencia de gol / 16 partidos jugados. Internacional de Bogotá: 20 puntos / -2 diferencia de gol / 17 partidos jugados. Llaneros FC: 20 puntos / -4 diferencia de gol / 17 partidos jugados. Alianza FC: 18 puntos / -12 diferencia de gol / 17 partidos jugados (eliminado). Deportivo Pereira: 17 puntos / -9 diferencia de gol / 17 partidos jugados. Junior FC: 16 puntos / -4 diferencia de gol / 17 partidos jugados (eliminado). Boyacá Chicó: 16 puntos / -15 diferencia de gol / 16 partidos jugados (eliminado). Deportivo Pasto: 15 puntos / -11 diferencia de gol / 17 partidos jugados (eliminado). Jaguares FC: 13 puntos / -14 diferencia de gol / 17 partidos jugados (eliminado). Fortaleza FC: 12 puntos / -8 diferencia de gol / 17 partidos jugados (eliminado).