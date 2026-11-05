Colombia

Blessd ya tiene una estatua de seis metros que apunta a convertirse en parada obligada de Medellín: “Pa’ que vayan y se tomen foticos”

La enorme figura de cabello azul fue ubicada en la sede de Dímelo Jara Company, en Barrio Antioquia, para atraer a seguidores, turistas y más movimiento a los comercios cercanos

La figura con cabello azul y brazos alzados quedó ubicada sobre la sede de Dímelo Jara Company, donde el cantante y su representante iniciaron proyectos antes de consolidarse en la industria musical (Prensa Blessd)

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Una figura de seis metros con el cabello azul y los brazos en alto fue instalada en la sede de Dímelo Jara Company, en Barrio Antioquia, Medellín. La obra busca atraer visitantes al sector donde el cantante Blessd y su mánager comenzaron parte de su camino en la música.

La imagen del artista colombiano ya sobresale sobre el edificio de la empresa que dirige Santiago Jaramillo, conocido en la industria como Dímelo Jara. Con la escultura, que representa al intérprete en una de sus posturas habituales sobre el escenario, el equipo del músico espera convertir la zona en un punto de visita para seguidores y turistas.

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“Pa’ que vayan y se tomen foticos”, fue la idea con la que “el Bendito” resumió el sentido de la figura monumental, instalada en uno de los sectores que identifica con sus primeros años antes de alcanzar notoriedad en la industria musical.

Una escultura de seis metros de Blessd fue instalada en la sede de Dímelo Jara Company en Barrio Antioquia, Medellín. (Canal de difusión Blessd / Instagram)
Una escultura de seis metros de Blessd fue instalada en la sede de Dímelo Jara Company en Barrio Antioquia, Medellín. (Canal de difusión Blessd / Instagram)

La obra lleva el nombre de “Tour del Bendito” y será presentada oficialmente el sábado 7 de noviembre, una fecha que coincide con el cumpleaños de Jaramillo. La figura reproduce varios elementos asociados a la imagen pública de Blessd: el cabello azul, la vestimenta urbana y los tatuajes que lo caracterizan. Desde la parte alta de la sede puede verse a distancia dentro de Barrio Antioquia.

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La elección del lugar responde a la relación que el cantante y su mánager mantienen con el sector. Ambos han señalado que allí comenzaron a construir proyectos antes de consolidar su presencia en la música. La empresa conserva su sede en el barrio y desde allí desarrolla iniciativas ligadas al entretenimiento y a otros negocios.

La expectativa es que la escultura incremente el tránsito de personas hacia la zona y genere movimiento para comercios, residentes y emprendimientos cercanos. La estatua también plantea una nueva referencia visual para Barrio Antioquia, un lugar que Blessd ha mencionado en distintas ocasiones como parte de su historia personal y artística.

D3House usó impresión 3D y filamento PET-G para construir la figura

La figura del artista colombiano tiene cabello azul, brazos en alto, vestimenta urbana y tatuajes asociados a su imagen pública. (Prensa Blessd)
La figura del artista colombiano tiene cabello azul, brazos en alto, vestimenta urbana y tatuajes asociados a su imagen pública. (Prensa Blessd)

Para elaborar la escultura, Blessd y Dímelo Jara acudieron a D3House, una compañía colombiana especializada en impresión 3D y dirigida por Alejo3D. La firma asumió el proceso completo, desde el diseño digital de la pieza hasta la fabricación, el traslado y el montaje final en el edificio.

La estructura se construyó con filamento PET-G, un material plástico utilizado en proyectos de impresión 3D por su resistencia y versatilidad. El desarrollo tomó cerca de un mes, según la información difundida sobre la instalación.

El trabajo exigió adaptar el diseño a una escala poco habitual para este tipo de tecnología. La figura debía conservar rasgos reconocibles del artista y, al mismo tiempo, contar con las condiciones necesarias para permanecer expuesta en la parte superior de la construcción.

El “Tour del Bendito” será presentado el sábado 7 de noviembre, fecha que coincide con el cumpleaños de Santiago Jaramillo. (Prensa Blessd)
El “Tour del Bendito” será presentado el sábado 7 de noviembre, fecha que coincide con el cumpleaños de Santiago Jaramillo. (Prensa Blessd)

El proyecto tardó aproximadamente un mes y utilizó tecnología de impresión 3D de gran formato. La participación de D3House también apunta a mostrar aplicaciones de esta herramienta en producciones culturales y artísticas desarrolladas en Colombia.

La estatua no estará vinculada a un espectáculo temporal, sino que permanecerá como elemento visible del edificio de Dímelo Jara Company.

Barrio Antioquia aparece como eje de los proyectos de Blessd y Dímelo Jara

La instalación llega en un momento de expansión internacional para Blessd, que realiza presentaciones en distintos países de América Latina con su gira E.P.H.D.M. Latam Tour, vinculada a su álbum El peor hombre del mundo.

La actividad se realizó en Peñaflor, un día antes del concierto del artista colombiano en Chile, con financiamiento propio y de la Fundación Lichnovsky, además del apoyo técnico de Waterislife y municipal (Prensa Blessd)

Es de destacar que durante una reciente visita a Chile, el artista participó de una actividad social en el campamento Cerro La Virgen, en Peñaflor. Allí financió, junto con la Fundación Lichnovsky, sistemas de filtración de agua para más de 200 familias que no cuentan con conexión permanente a una red de agua potable.

En esa actividad, “el Bendito” relacionó la iniciativa chilena con el trabajo que, según afirmó, desarrolla junto con su entorno el sector antioqueño. “Nosotros hacemos nuestra labor social también en nuestro barrio, que es Barrio Antioquia, en Medellín, y qué bueno poder expandirnos y colaborar con la gente acá”, expresó el cantante.

El músico señaló entonces que su paso por Peñaflor le permitió conocer las condiciones de las familias que dependen del abastecimiento por camiones aljibe. La visita ocurrió el 30 de octubre de 2026, un día antes de una de sus presentaciones en Santiago y contó con la participación del futbolista chileno Igor Lichnovsky.

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