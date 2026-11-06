Colombia

“Volveremos a las calles”: Mafe Carrascal lanzó advertencia a Abelardo de la Espriella por la Ley de Rescate Económico

La representante del Pacto Histórico cuestionó los cambios tributarios propuestos por el Gobierno y advirtió que las organizaciones sociales podrían movilizarse si considera que la iniciativa perjudica a los trabajadores

(@MafeCarrascal/X - Camila Díaz/Colprensa)
María Fernanda Carrascal cuestionó la reforma tributaria presentada por el Gobierno de Abelardo de la Espriella y advirtió sobre posibles movilizaciones ciudadanas (@MafeCarrascal/X - Camila Díaz/Colprensa)
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La representante a la Cámara por el Pacto Histórico María Fernanda Carrascal lanzó una advertencia directa al presidente Abelardo de la Espriella frente a la reforma tributaria, radicada en el Congreso de la República, al señalar que la ciudadanía podría retomar la movilización social en las calles en caso de que la iniciativa afecte el bolsillo de la clase trabajadora.

El proyecto, denominado oficialmente por el Poder Ejecutivo como “Ley de Rescate Fiscal y Económico”, inició su trámite legislativo con mensaje de urgencia para sesiones conjuntas en las comisiones económicas de Senado y Cámara, en medio de duros reparos de los sectores de oposición parlamentaria.

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A través de la red social X, la congresista cuestionó las modificaciones sustanciales planteadas para las personas naturales y jurídicas, señalando que el articulado beneficia a los sectores con mayores capitales mientras traslada el costo del ajuste a los ingresos medios y bajos.

“La reforma tributaria, eufemísticamente bautizada como ‘Ley de Rescate Económico’, es una afrenta directa al bolsillo de la clase trabajadora colombiana. Resulta indignante que se elimine el impuesto al patrimonio de quienes superan los $3.770 millones y, al mismo tiempo, se reduzca la tarifa de renta a las empresas que más ganancias obtienen, pasando del 35% al 31%”, denunció la legisladora.

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(Banco de la República)
Mafe Carrascal criticó la propuesta de reducir la tarifa del impuesto de renta empresarial del 35% al 31% (Banco de la República)

En su post, Mafe Carrascal puso de relieve el incremento en las cargas laborales y parafiscales, así como la ampliación del impuesto sobre las ventas a productos básicos de consumo diario: “Mientras se les aliviana la carga tributaria a los más ricos y a las grandes empresas, se pretende aumentar al 8 % la cotización a salud e imponer una nueva carga a quienes reciben ingresos de $5,5 millones mensuales, como si ese ingreso representara una fortuna (sic)”.

“Y, por si fuera poco, se propone gravar con IVA alimentos y productos de consumo cotidiano como el café, el azúcar, el aceite, las pastas, las verduras y la sal”, sostuvo la congresista del Pacto Histórico.

La advertencia sobre la movilización ciudadana como en 2021

La representante recordó el estallido social registrado en el país tras la propuesta fiscal que presentó el gobierno del expresidente Iván Duque, al enfatizar que la ciudadanía ya demostró su capacidad de freno legislativo ante iniciativas consideradas lesivas.

“El presidente Abelardo de la Espriella y su ministro Miguel Gómez parecen haber olvidado una lección de nuestra historia reciente: hace apenas unos años, millones de colombianos salimos a las calles y logramos frenar una reforma tributaria igualmente regresiva, que terminó con la salida del entonces ministro Alberto Carrasquilla”, afirmó la legisladora.

Mafe Carrascal aseguró que los cambios tributarios propuestos podrían afectar los ingresos de los trabajadores colombianos (@MafeCarrascal/X)
Mafe Carrascal aseguró que los cambios tributarios propuestos podrían afectar los ingresos de los trabajadores colombianos (@MafeCarrascal/X)

Asimismo, Carrascal manifestó que las organizaciones sociales y sindicales se encuentran en alerta para vigilar el debate legislativo en el Capitolio Nacional: “No olvidamos esa experiencia ni las razones que nos llevaron a movilizarnos. Si pretenden hacer que la clase trabajadora pague la cuenta mientras alivianan los impuestos de los más ricos, encontrarán un país dispuesto a defender sus derechos. Esa lucha ya la dimos y, si es necesario, volveremos a darla”.

De qué se trata la ‘Ley de Rescate Fiscal’

El proyecto radicado por la administración central consta de 105 artículos orientados a corregir un déficit fiscal de entre $40 y $45 billones, combinando una drástica contracción del gasto estatal con incentivos tributarios al sector corporativo.

Según el diseño del Gobierno, el 70% del ajuste provendrá del recorte del gasto burocrático, que contempla una reducción de hasta el 50% en contratos de prestación de servicios, el cierre de dependencias redundantes y la eliminación de viáticos y misiones superfluas en el exterior.

El 30% restante corresponderá a la reconfiguración tributaria, donde se propone generalizar el IVA a una tarifa general del 19% para productos actualmente excluidos, complementado con el mecanismo EfectIVA, un sistema diseñado para devolver este tributo a cerca de 19 millones de colombianos vulnerables.

Mafe Carrascal recordó las movilizaciones de 2021 contra la reforma tributaria presentada durante el Gobierno de Iván Duque (Santiago Villegas/Reuters)
Mafe Carrascal recordó las movilizaciones de 2021 contra la reforma tributaria presentada durante el Gobierno de Iván Duque (Santiago Villegas/Reuters)

La propuesta también reduce la tasa de renta corporativa y flexibiliza el gravamen a los grandes patrimonios para estimular la inversión privada, mientras amplía la base gravable para que personas naturales tributen a partir de ingresos de $5 millones.

El debate legislativo en torno al proyecto de rescate económico marcará la agenda del Congreso en las próximas semanas, donde las distintas bancadas definirán si respaldan los recortes propuestos o si exigen cambios en los artículos más sensibles para el consumo familiar.

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