Así se jugará la fecha 18 de la Liga BetPlay: programación de los partidos que definirían más clasificados a cuadrangulares

Once Caldas y Águilas Doradas son dos de los equipos que también pelearán por entrar a los ocho primeros en la Liga BetPlay - crédito Colprensa

Guardar

La Liga BetPlay logró que todos los equipos tengan calendario completo y sigue la definición de los ocho clasificados a los cuadrangulares semifinales, con dos jornadas que prometen ser emocionantes porque 10 equipos se encuentran en la pelea por los últimos cinco cupos disponibles.

La Dimayor anunció la programación de la fecha 18 del campeonato colombiano, que será fundamental porque se conocerían nuevos clubes que entrarían a la segunda ronda y acompañarían a Atlético Nacional, América de Cali y Deportivo Cali, que previamente obtuvieron su boleto.

PUBLICIDAD

Cabe recordar que todos estos encuentros pasarán por la señal del canal deportivo de televisión Win+ Fútbol, que tiene el contrato por los derechos exclusivos del fútbol colombiano hasta diciembre de 2026, así como por su plataforma digital Win Play para sus suscriptores desde cualquier dispositivo.

La penúltima fecha de la Liga BetPlay

Con todos los equipos con calendario completo, la tabla de posición se volvió más clara para todos los equipos y aficionados porque ahora saben las cuentas que necesitan para llegar a los cuadrangulares, sin esperar a que alguno de sus rivales tenga que cumplir con algún partido aplazado, pues se llegó al punto de que un club debiera hasta tres juegos.

PUBLICIDAD

La fecha 18 de la Liga BetPlay comenzará el viernes 6 de noviembre, cuando dos de los aspirantes a cuadrangulares abrirán la jornada y son Internacional de Bogotá, en su visita al descendido Boyacá Chicó, y el Independiente Medellín, que jugará contra Fortaleza en el estadio de Techo.

Así se jugará la jornada 18 de la Liga BetPlay, desde el viernes 6 de noviembre hasta el lunes 9 del mismo mes - crédito Dimayor

El sábado 7 de noviembre será un día cargado de emociones porque dos de sus partidos llaman la atención en la tabla de posiciones, empezando con Once Caldas vs. Águilas Doradas, que será clave para ambos porque una derrota dejaría a uno de ellos prácticamente eliminado, y en la noche se dará el clásico vallecaucano entre América y Deportivo Cali, por el segundo lugar.

PUBLICIDAD

Para el domingo 9 de noviembre, Deportes Tolima juega su última carta para seguir vivo contra Millonarios, que con el triunfo asegurará su clasificación a los cuadrangulares, misma situación de Santa Fe ante Pasto y el Bucaramanga contra Quindío, pues tanto azules como albirrojos y leopardos accederían a la segunda fase en la penúltima fecha.

Millonarios podría clasificar en la fecha 18 de la Liga BetPlay si supera al Tolima en Ibagué - crédito Lina Gasca/Colprensa

Finalmente, el eliminado Junior de Barranquilla recibirá en el Romelio Martínez al Cúcuta Deportivo, equipo que conserva una posibilidad clave de clasificar, pero depende de ganar sus últimos dos juegos para llegar con oportunidad, pero depende de que mejore su diferencia de gol.

El descenso para 2027

Boyacá Chicó y Jaguares de Córdoba perdieron la categoría en la Liga BetPlay y jugarán en la segunda división en 2027. El descenso de los de Tunja quedó definido el 27 de octubre, mientras que Jaguares quedó sin opciones tras la victoria de Cúcuta Deportivo sobre Independiente Santa Fe.

PUBLICIDAD

La tabla de promedios ya perfila a los equipos comprometidos para la próxima temporada. Internacional de Bogotá comenzaría con 0,95, resultado de 72 puntos en 76 partidos, mientras que Deportivo Pereira tendría 0,96, con 73 unidades en la misma cantidad de encuentros. En ambos casos, el cálculo no incluye a los clubes que asciendan desde la segunda división.

A falta de dos jornadas, así estaría la tabla de promedios para el descenso en la temporada 2027 de la Liga BetPlay - crédito @josasc/X

El sistema suma los puntos obtenidos durante los últimos tres años en la fase de todos contra todos. Para los recién ascendidos, solo se contabilizan los resultados conseguidos desde su regreso a la máxima categoría. La campaña del antiguo La Equidad, que terminó con 24 puntos en su última temporada en primera, influye en el promedio con el que partirá el Inter.

PUBLICIDAD

Pereira también debe esperar la resolución de su situación jurídica y administrativa. La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) solicitó que le retiren el reconocimiento deportivo por incumplimientos constantes en los pagos. Cúcuta Deportivo, Llaneros y Fortaleza comenzarían con promedios de 1,11, 1,14 y 1,17, respectivamente.