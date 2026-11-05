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Colombia ya tiene listo a su segundo clasificado a la Copa Libertadores 2027: este es el equipo

El Junior de Barranquilla fue el primer club que avanzó al certamen como campeón de la Liga BetPlay 2026-I y le siguió otro que no necesitó del título para acceder al certamen

FOTO DE ARCHIVO. Fútbol - Copa Libertadores - Sorteo de la fase de grupos - Centro de Convenciones de la CONMEBOL, Luque, Paraguay - 19 de marzo de 2026. El trofeo de la Copa Libertadores se exhibe durante el sorteo. REUTERS/César Olmedo
FOTO DE ARCHIVO. Fútbol - Copa Libertadores - Sorteo de la fase de grupos - Centro de Convenciones de la CONMEBOL, Luque, Paraguay - 19 de marzo de 2026. El trofeo de la Copa Libertadores se exhibe durante el sorteo. REUTERS/César Olmedo
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La Liga BetPlay entró en su recta final para definir a los ocho clubes que avanzarán a los cuadrangulares semifinales, que entrarán en la pelea por el título, pero también a las escuadras que accederán a la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2027, para los que hay ocho cupos para el fútbol colombiano.

Para la Libertadores, se conoció al segundo equipo clasificado por Colombia, que desde junio tenía al Junior de Barranquilla por salir campeón de la Liga BetPlay 2026-I y con acceso a la fase de grupos, pese a su pésima campaña en el segundo semestre de 2026 que le costó su lugar en los cuadrangulares.

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De resto, hay varios equipos que se encuentran en la pelea por la reclasificación para acceder a un torneo internacional, de ahí que estén apretando para ingresar a las semifinales y continuar con la sumatoria de puntos para garantizar ese premio en la tabla anual, además de buscar el título de liga y Copa Colombia.

El segundo clasificado a la Copa Libertadores

El reglamento de la Liga BetPlay dice que dos de los cuatro cupos al principal torneo de la Conmebol para Colombia van para los dos líderes de la tabla anual, que suma todos los puntos de los clubes a lo largo del año, en todas las fases de los dos campeonatos semestrales.

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Atlético Nacional aseguró su lugar en la Copa Libertadores 2027 gracias a la reclasificación, pues la campaña hecha en 2026 le permitió que sea el segundo clasificado, pese a que aún no inician los cuadrangulares del segundo semestre y el cuadro verde tiene opción de salir campeón en diciembre.

Atlético Nacional es el cuarto equipo que más puntos acumuló en Suramérica, según Transfermarkt Colombia - crédito Colprensa
Atlético Nacional es el cuarto equipo que más puntos acumuló en Suramérica, según Transfermarkt Colombia - crédito Colprensa

La razón por la que el verde se quedó con ese tiquete al certamen internacional es por la cantidad de puntos sumados en el año, con un total de 91 en 42 partidos, con el que aventaja en 22 unidades al América de Cali, que es segundo, y al tercero le lleva 28 unidades y es Santa Fe.

Debido a que faltan como mínimo 28 unidades por disputarse en la Liga BetPlay, Atlético Nacional no tiene opción de salir de los primeros dos lugares de la reclasificación, por lo que aseguró, por lo menos, disputar la segunda fase previa de la Copa Libertadores 2027, que es una de las tres rondas preclasificatorias del torneo.

Liga BetPlay
Así va la tabla de la reclasificación de la Liga BetPlay, previo a la fecha 17 del campeonato del segundo semestre - crédito Dimayor

Sin embargo, desde la Conmebol aún no hay anuncio porque el verde tiene opción de salir campeón de la Liga BetPlay y entrar a la fase de grupos, junto con el Junior, pero desde ya se cumplió el primer objetivo del técnico Lucas González y era entrar a ese campeonato de alta importancia.

Un defensor estaría en carpeta de Nacional

En las últimas horas, Atlético Nacional empezó a ser relacionado con Gian Franco Allala, defensor de Liga de Quito, como posible incorporación para la plantilla de 2027. La versión apunta a un interés que se habría originado en el mercado de fichajes anterior, aunque no existe una oferta formal ni negociaciones confirmadas para su llegada al fútbol colombiano.

La información fue difundida por el periodista ecuatoriano Sebastián Aconda Melo, que citó una versión del entorno del futbolista: “El entorno de Gian Franco Allala me manifestó que el interés es real. El sondeo de Atlético Nacional por el zaguero uruguayo viene existiendo desde el pasado mercado de fichajes”.

Atlético Nacional
Atlético Nacional tendría en sus planes al defensor uruguayo Gian Franco Allala, de la Liga de Quito - crédito @sebasaconda/X

Allala llegó a Liga de Quito en 2024 después de jugar en varios equipos de Uruguay y de pasar por España, donde estuvo vinculado al Cádiz y al CD Izarra. En el club ecuatoriano ganó protagonismo y en uno de sus partidos recientes llevó el brazalete de capitán.

El zaguero uruguayo tiene 29 años y debutó con la selección de Uruguay el 31 de mayo de 2024, en un amistoso contra Costa Rica que terminó 0-0. Fue titular y capitán del equipo dirigido por Marcelo Bielsa, pero no integró la lista definitiva para la Copa América de 2024 en Estados Unidos.

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