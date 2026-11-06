Alimentos como el arroz y la papa tendrían un IVA del 19% con la reforma tributaria del Gobierno De La Espriella, según la SAC: “Hay que ser solidarios”

La SAC advirtió que la reforma tributaria del Gobierno de De La Espriella aplicaría un IVA del 19 % a productos como el arroz y la papa: “Hay que ser solidarios” - crédito EFE

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La posible aplicación de un IVA del 19% a alimentos e insumos agropecuarios abrió un debate sobre sus efectos en los precios, la producción rural y el bolsillo de los hogares colombianos.

Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), afirmó el jueves 5 de noviembre de 2026 que el Proyecto de Ley de Rescate Económico debe revisarse con atención para evitar que el ajuste fiscal traslade mayores costos a pequeños productores y consumidores.

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La iniciativa fue radicada ante el Congreso de la República en octubre de 2026 y planteó cambios tributarios que comenzarían a regir en 2028. Entre sus disposiciones está la modificación del tratamiento del impuesto al valor agregado para productos de consumo cotidiano y para insumos utilizados en el campo, además contempla que alimentos como el tomate, la cebolla y la lechuga pierdan su condición de excluidos y queden gravados directamente con una tarifa de IVA del 19%.

El vicepresidente José Manuel Restrepo fue quien anunció y presentó la Ley de Rescate Económico/Fiscal - crédito Presidencia

En contraste, el arroz conservaría el régimen de bien exento: tendría una tarifa de IVA del 0% y sus productores podrían solicitar la devolución del impuesto descontable pagado en la compra de insumos.

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Bedoya explicó en Blu Radio que esa diferencia es determinante para entender qué cadenas enfrentarían mayores dificultades financieras y cuáles podrían recuperar parte del IVA asumido durante el proceso productivo.

Los escenarios planteados por la SAC

El primer escenario mencionado por Bedoya corresponde a productos como pollo, huevo y cerdo, que se mantendrían como bienes exentos. Sin embargo, los insumos de esas cadenas productivas, que representan cerca del 75% de los costos de producción, pasarían de una tarifa del 5 % al 19%, según explicó el presidente de la SAC. Para estos sectores, el impacto principal estaría en el flujo de caja, debido a que los productores tendrían que pagar más IVA al inicio de sus ciclos productivos.

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“Hay que ser solidarios con esta problemática fiscal que tenemos y habrá que hacer grandes esfuerzos”, señaló Bedoya durante la entrevista con Blu Radio. El dirigente sostuvo que la necesidad de aumentar el recaudo debe discutirse junto con las particularidades de cada actividad agropecuaria.

Alimentos como el arroz tendrían una implementación del 19% en el IVA, con la reforma tributaria - crédito EFE

El segundo escenario corresponde a productos que pasarían a estar gravados directamente con IVA del 19%, como el tomate, la cebolla, la lechuga y las frutas. En esos casos, el impuesto recaería tanto sobre determinados insumos como sobre la venta final del alimento, una situación que, de acuerdo con la SAC, podría llegar al consumidor mediante precios más altos.

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“El tercer escenario es el de los productores de frutas. Esos productos van a tener ahora un IVA del diecinueve por ciento, al igual que sus insumos. Esto significa que al consumidor le llegará un producto más costoso”, advirtió Bedoya.

El caso de la papa y los pequeños productores

La preocupación más fuerte del gremio se concentra en alimentos que conservarían su condición de excluidos, como la papa. Aunque el producto final no tendría IVA, los insumos esenciales para cultivarlo pasarían de estar excluidos a pagar una tarifa del 19%.

“La mayor preocupación está en productos como la papa, que mantiene su condición de excluida del IVA. Sin embargo, los insumos para producir papa, arroz, tomate, cebolla, lechuga y otros alimentos pasarán de estar excluidos a tener un IVA del 19%”, explicó Bedoya a Blu Radio.

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En Colombia, los pequeños productores (incluyendo a la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria - ACFC) son un pilar fundamental de la seguridad alimentaria y la economía rural - crédito EFE

El presidente de la SAC detalló que las semillas, los fertilizantes, los productos para el control de enfermedades, la asistencia técnica y los seguros agropecuarios asumirían el nuevo gravamen. En el caso de la papa, esos factores pueden representar entre 30% y 40% de los costos de producción, según señaló.

El problema para estos productores es que, al vender un bien excluido, no tendrían el mismo mecanismo de devolución del IVA aplicable a las actividades clasificadas como exentas. Bedoya explicó que un cultivador debe financiar los insumos, esperar el ciclo de producción y comercialización y recibir sus ingresos varios meses después. En ese período, el impuesto se convierte en una presión adicional sobre su flujo de caja.

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