En video | Así fue el doblete de goles por parte de Camilo Durán, con proceso en selección Colombia, con Celtic ante Besiktas en la Europa League 2026

Camilo Durán, delantero colombiano marcó el 2-1 de Celtic ante Besiktas, al 78’, por Europa League 2026/27 - crédito ESPN

Guardar

Camilo Durán, delantero colombiano de 24 años, marcó dos goles en la victoria 3-2 del Celtic ante Besiktas, el jueves 5 de noviembre, por la cuarta jornada de la fase de liga de la UEFA Europa League 2026-2027.

El delantero colombiano ingresó en el segundo tiempo en Celtic Park, estadio ubicado en Glasgow, Escocia, y anotó a los 77 y 86 minutos para sellar la primera victoria del equipo escocés en el torneo continental.

PUBLICIDAD

El triunfo permitió que Celtic sumara sus primeros tres puntos en la fase de liga, formato en el que los equipos disputan una tabla única antes de definir a los clasificados a las rondas eliminatorias. Besiktas, club de Estambul, Turquía, había llegado al encuentro invicto y con siete unidades, mientras que el conjunto dirigido por Martin O’Neill acumulaba tres derrotas europeas consecutivas.

Durán, delantero de 24 años y zurdo, reemplazó a James Forrest al minuto 60, cuando el marcador estaba 0-1. El visitante se había adelantado a los 53 minutos mediante Junior Olaïtan, quien convirtió tras aprovechar el rebote de un penal atajado por el arquero Sam Johnstone. Celtic reaccionó dos minutos después del ingreso del colombiano: Callum Osmand empató con un remate desde fuera del área a los 61 minutos.

PUBLICIDAD

El doblete de Camilo Durán para darle la victoria a Celtic sobre Besiktas por Europa League, tras 29 minutos en cancha - crédito ESPN

El doblete que cambió el partido en Glasgow

La remontada tomó forma a los 77 minutos. Osmand filtró un pase para Durán, quien recibió por el costado izquierdo del área, superó al arquero Alexander Nübel y definió con la pierna izquierda para el 2-1. El colombiano había entrado para aportar profundidad en ataque y encontró espacios detrás de la defensa de Besiktas.

El partido volvió a nivelarse a los 84 minutos, cuando Orkun Kökçü marcó el 2-2 con un disparo de media distancia. La igualdad parecía definitiva, pero Celtic respondió de inmediato. En el minuto 86, Durán apareció en el centro del área y remató de zurda para anotar el 3-2 definitivo. El delantero convirtió los dos tantos del equipo local en un lapso de nueve minutos.

PUBLICIDAD

Camilo Durán anotó un doblete de goles con Celtic en la previa de una nueva convocatoria de selección Colombia - crédito @camiloduran28/Instagram/ESPN

La actuación refuerza la presencia del atacante en el proceso de la Selección Colombia, que tiene programados dos amistosos frente a Chile durante la fecha FIFA de noviembre: el primero será el viernes 13 de noviembre en Cali y el segundo, el martes 17, en Santiago. Durán ya había integrado convocatorias recientes del equipo dirigido por Néstor Lorenzo, en un ciclo de renovación posterior al Mundial de 2026.

El rendimiento de Camilo Durán ante Besiktas

La ficha del partido en FotMob registró los siguientes datos de Durán en la victoria de Celtic:

Dos goles: anotó a los 77 y 86 minutos.

Ingresó como suplente al minuto 60 en lugar de James Forrest.

Su primer gol fue un remate de izquierda desde el sector izquierdo del área.

Su segunda anotación llegó con un disparo de izquierda desde el centro del área.

Registró una posición adelantada durante el segundo tiempo.

Camilo Durán anotó 7 goles en 12 partidos con Celtic en Europa League - crédito REUTERS/Russell Cheyne

Las estadísticas de Durán en la temporada 2026

En la Scottish Premiership 2026-2027, la primera división de Escocia, FotMob contabilizó estos números para el delantero colombiano:

12 partidos disputados.

11 encuentros como titular.

813 minutos jugados.

Siete goles anotados.

Cinco asistencias entregadas.

Los registros de liga explican por qué Durán se convirtió en una alternativa ofensiva relevante para Celtic, aunque el doblete ante Besiktas tuvo un valor especial por el contexto europeo. El equipo escocés necesitaba puntuar para no quedar relegado en la clasificación de la Europa League y encontró la respuesta desde el banco de suplentes.

PUBLICIDAD

La opción de Durán para la Selección Colombia

El doblete también llega mientras Camilo Durán espera una nueva convocatoria de la selección Colombia. FotMob registró que el atacante de Celtic ya ha representado al combinado nacional, aunque en su perfil no detalla el número de partidos ni los minutos disputados.

La lista de Néstor Lorenzo para los amistosos de noviembre debía anunciarse entre el jueves 5 y el viernes 6 de noviembre, según informó el periodista Fabio Poveda en Blu Radio. Colombia enfrentará a Chile el viernes 13 de noviembre en Cali y el martes 17 en Santiago, en dos encuentros de preparación para el proceso rumbo a 2030.

PUBLICIDAD