Shakira figura entre las nominadas para ingresar al Salón de la Fama de los Compositores en 2027

Shakira integra la categoría de compositores intérpretes de la clase 2027 del Songwriters Hall of Fame, junto a Lady Gaga, P!nk, Sia y Jack White - crédito Europa Press

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Shakira ingresó a la lista de nominados al Salón de la Fama de los Compositores, la distinción que reconoce a los compositores detrás de algunas de las canciones más perdurables de la música popular.

La artista colombiana figura en la categoría de compositores intérpretes de la clase 2027 junto a nombres como Lady Gaga, P!nk, Sia, Jack White —exlíder de The White Stripes, The Raconteurs y The Dead Weather además de solista—. Boy George de Culture Club, Vince Gill, Ne-Yo, Grandmaster Melle Mel —líder de la agrupación pionera del hip hop Grandmaster Flash and the Furious Five—; además de los miembros de las bandas America, Blondie, WAR y ZZ Top.

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El anuncio lo realizó este jueves 5 de noviembre el Songwriters Hall of Fame (SHOF), organización con sede en Nueva York dedicada a honrar las trayectorias de compositores con catálogos de impacto duradero. Según sus propios criterios de elegibilidad, un autor puede ser considerado para la inducción 20 años después del lanzamiento comercial de su primera canción.

"Hips Don't Lie", "Dai Dai", "Whenever, Wherever", "La Tortura" e "Inevitable" son las cinco canciones citadas en la nominación de la artista barranquillera - crédito captura de pantalla SHOF

La nominación de la artista barranquillera cita cinco canciones como muestra representativa de su obra: Hips Don’t Lie, Dai Dai, Whenever, Wherever, La Tortura e Inevitable. Estos temas forman parte de un repertorio que combina ritmos latinos, pop y rock, y que la consolidó como una de las compositoras más escuchadas de las últimas dos décadas a nivel global.

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En ese sentido, la organización aclaró que la lista de canciones no agota el catálogo de cada nominado, sino que funciona como referencia dentro del anuncio oficial.

En paralelo, en la categoría de compositores (sin faceta de intérprete), figuran nombres como will.i.am —un viejo conocido de Shakira con el que ya colaboró en el pasado—.

De resultar elegida, Shakira sería la tercera figura latina en ingresar al Salón de la Fama de los Compositores, después de Emilio Estefan en 2001 y Gloria Estefan en 2023 - crédito @songwritershof/Instagram

¿Cómo funciona la votación?

El proceso de selección quedará en manos de los miembros votantes habilitados por el SHOF, quienes podrán elegir hasta tres nominados en cada una de las dos categorías: compositores y compositores intérpretes. El plazo para emitir los votos vence a la medianoche del 14 de diciembre de 2026, hora del este de Estados Unidos.

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Los resultados de la votación se darán a conocer durante la gala de inducción y premios 2027, que se celebrará en Nueva York. Aún no se definió la fecha exacta del evento.

Cabe señalar que no es la primera vez que una figura latina aparece entre los nominados, pero de concretarse este logro por parte de la colombiana, sería la tercera vez que una latina ingresa al Salón de la Fama. Previamente, Emilio Estefan en 2001 y Gloria Estefan en 2023, obtuvieron dicho reconocimiento.

Shakira compitió para entrar al Salón de la Fama del Rock N’ Roll

Más de 600.000 votos respaldan la candidatura de Shakira, impulsada por comunidades de fans en más de 15 países - crédito captura de pantalla rockhall.com/shakira/

Esta no es la primera vez que Shakira figura entre los aspirantes a un reconocimiento de esta magnitud. En abril de este año, la artista quedó fuera de la clase 2026 del Salón de la Fama del Rock N’ Roll, pese a liderar buena parte de la votación popular con más de 700.000 votos, un resultado que la ubicó en el cuarto lugar y por encima de bandas como Oasis, Iron Maiden y The Black Crowes.

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La candidatura de la barranquillera generó una intensa campaña de apoyo que incluyó a figuras de la industria como Nile Rodgers y a celebridades como Eva Longoria y Jessica Alba. Shakira cumplía con el requisito de elegibilidad al contar con un álbum de más de 25 años de antigüedad en su catálogo, Pies Descalzos, publicado en 1995.

Shakira se hizo con el cuarto lugar de las votaciones del público para entrar al Salón de la Fama del Rock N' Roll en la clase 2026 - crédito Salón de la Fama del Rock N' Roll

Sin embargo, el resultado de las votaciones del público representaba solo uno de los factores de decisión: la organización, con sede en Cleveland, también incorpora el criterio de un comité de 1.200 artistas, historiadores y profesionales de la industria. Ese proceso derivó en la elección final de Oasis, Wu-Tang Clan, Phil Collins, Joy Division/New Order, Sade, Iron Maiden, Billy Idol y Luther Vandross como integrantes de la clase 2026, cuya ceremonia de inducción está prevista para el 14 de noviembre en Los Ángeles.

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Tras conocerse el resultado, la cantante colombiana agradeció el respaldo recibido a través de sus redes sociales. “24 clubes de fans, 14 países!! Nunca olvidaré cuanto han hecho por mí”, escribió en sus historias de Instagram, donde también celebró que “el rock también habla español”. Junto a Shakira, tampoco lograron el ingreso otros nominados como Mariah Carey, Ms. Lauryn Hill y P!nk, esta última presente ahora en la lista de candidatos al Songwriters Hall of Fame 2027.