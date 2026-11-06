Colombia

Revelan chat en el que Petro habría dado instrucciones para que se le entregara un contrato a Deicy Jiménez: “Necesita que la tengan allí”

Al parecer, la orden habría sido dada a la exdirectora del Dapre Angie Rodríguez. En la conversación se habría adjuntado la hoja de vida de la mujer

créditos Catalina Olaya/Colprensa | @deicyjimenez_/IG
En su momento, Angie Rodríguez también denunció la presunta existencia de una red de mujeres en el gobierno de Gustavo Petro. Deicy Jiménez respalda esas aseveraciones - crédito Catalina Olaya/Colprensa | @deicyjimenez_/IG
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Las denuncias que hizo Deicy Jiménez en entrevista con la revista Semana, relacionadas con la presunta prestación de servicios sexuales al expresidente Gustavo Petro a cambio de contratos, siguen teniendo un espacio en la agenda mediática debido a la aparición de más información que, al parecer, ya está en manos de las autoridades.

De acuerdo con la periodista D’Arcy Quinn, de La FM, existe una conversación que habrían sostenido el exmandatario y la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) Angie Rodríguez en una plataforma de mensajería en la que se menciona un contrato para Jiménez en el Ministerio del Interior.

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Esta persona necesita que laantengan allí en el contrato mi interior (sic)”, se lee en el chat divulgado en la prensa. Presuntamente, el ex jefe de Estado compartió la hoja de vida de la denunciante en ese chat. El archivo figura con el siguiente nombre: DeicyJimenez.pdf y su peso es de 197 KB.

Deicy Jiménez aseguró que ofreció servicios sexuales al expresidente Petro y que el pago por ellos eran contratos con el Estado - crédito @deicyjimenez_/Instagram
Deicy Jiménez aseguró que ofreció servicios sexuales al expresidente Petro y que el pago por ellos eran contratos con el Estado - crédito @deicyjimenez_/Instagram

En respuesta a esa instrucción, Rodríguez habría indicado: “Perfecto señor Presidente (sic)”.

Según La FM, luego de que, presuntamente, el exmandatario gestionara la entrega de ese contrato, la directora de una entidad habría contactado a Deicy Jiménez para concretarlo. Supuestamente, en medio de ese proceso, el ex jefe de Estado habría solicitado a la denunciante tener un encuentro íntimo y ella, posteriormente, habría informado que no se firmaría el contrato gestionado.

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El informativo aclaró que ese intercambio de información figura en otra conversación que todavía no ha sido revelada a la opinión pública.

El video de Deicy Jiménez y Gustavo Petro

En medio del escándalo que surgió por las declaraciones de Deicy Jiménez, la mujer expuso un video privado en el que se evidencia la cercanía que al parecer llegó a tener con el ex jefe de Estado. En declaraciones que entregó a la revista Semana, aseguró que tuvo una relación con el exmandatario y, por medio de la grabación, busca soportar esas aseveraciones.

Hoy publico este video como prueba de que estoy diciendo la verdad. Los colombianos merecen saber quién es Gustavo Petro. Confío en la justicia y le pido a esa justicia y al Gobierno que no permita que ni a mi familia ni a mí nos pase nada. Si algo nos llega a suceder hago responsable a Petro”, escribió Jiménez en una publicación en su cuenta de Instagram.

La denunciante alegó que estaba siendo objeto de amenazas por sus revelaciones - crédito deicyjimenez_/Instagram

"Hoy publicó este video como prueba de que estoy diciendo la verdad", señaló Jiménez en el mensaje adjunto que compartió con la grabación desde su cuenta de Instagram el miércoles 4 de noviembre de 2026 - crédito @deicyjimenez_/IG
"Hoy publicó este video como prueba de que estoy diciendo la verdad", señaló Jiménez en el mensaje adjunto que compartió con la grabación desde su cuenta de Instagram el miércoles 4 de noviembre de 2026 - crédito @deicyjimenez_/IG

Presidente Petro se pronunció en redes sociales y negó entrega de contratos

Tras la divulgación del video, el expresidente Gustavo Petro se pronunció a través de una publicación en su cuenta de X, en la que aseguró que el escándalo en el que está envuelto constituye un ataque y un juicio mediático. Afirmó que, a lo largo de su vida política, ha sido blanco de todo tipo de señalamientos, derivados de sus denuncias relacionadas con violencia y corrupción.

Este es uno más, y lo enfrentaré como los demás: ante los jueces y con la verdad”, precisó.

En consecuencia, negó haber gestionado irregularmente contratos para favorecer a terceros. Además, indicó que todas las mujeres que de alguna manera terminaron vinculadas laboralmente en su administración, llegaron a ocupar esos cargos gracias a sus capacidades.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Con este extenso mensaje en X, el expresidente Gustavo Petro reaccionó al video dado a conocer Deicy Jiménez y alegó en su defensa que el clip no ha sido analizado por un perito judicial - crédito @petrogustavo/X

Nunca usé un contrato del Estado para obtener favores de nadie. Las mujeres que trabajaron en mi gobierno llegaron por su capacidad y su esfuerzo, y no merecen que se manche su nombre para atacarme. Lo que hoy circula no lo ha examinado ningún perito ni lo ha valorado ningún juez. Nadie sabe todavía de cuándo es, de dónde viene ni qué muestra en realidad”, señaló.

Informó entonces que solicitó a su abogado, Alejandro Carranza, que tome las acciones legales pertinentes por la publicación de esa grabación.

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