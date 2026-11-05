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Jean Fernandes, arquero de América, se refirió a los rumores que lo vinculan con Necaxa y el clásico ante el Cali: “Estoy enfocado en ganar títulos”

El futbolista brasileño confirmó que vínculo contractual con el equipo colombiano va hasta diciembre del 2026

Jean Fernandes se refirió a los rumores que lo vinculan con América y Deportivo Cali - crédito América de Cali
Jean Fernandes se refirió a los rumores que lo vinculan con América y Deportivo Cali - crédito América de Cali
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Jean Fernandes aseguró, el jueves 5 de noviembre del 2026, que continuará en América de Cali hasta el final de su contrato, pese a los rumores que lo relacionan con Necaxa de México para 2027.

El arquero brasileño, figura en el empate 0-0 ante Millonarios el miércoles 4 de noviembre en Bogotá, afirmó en una entrevista con Win Sports que su prioridad es disputar el cierre de la Liga BetPlay 2026-II y pelear por un título con el equipo escarlata.

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Estoy contento aquí, estoy enfocado en ganar título aquí y hasta diciembre no me muevo”, sostuvo Fernandes. También dejó abierta la definición sobre su continuidad para la próxima temporada, que dependerá de las conversaciones entre el club y su representante.

La versión sobre su posible llegada a Necaxa surgió el jueves 29 de octubre, antes del triunfo 2-1 de América ante Fortaleza, en un partido pendiente de la quinta fecha de la Liga BetPlay II.

El periodista argentino César Luis Merlo informó entonces que Fernandes llegaría libre al club mexicano y firmaría un contrato por tres años, con opción de renovación por una temporada más. Sin embargo, el guardameta evitó confirmar un acuerdo y reiteró que su presente está en Cali.

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El informe de César Luis Merlo sobre la posibilidad de que Jean Fernandes, arquero de América de Cali, llegue al Necaxa de México - crédito @CLMerlo/X
El informe de César Luis Merlo sobre la posibilidad de que Jean Fernandes, arquero de América de Cali, llegue al Necaxa de México - crédito @CLMerlo/X

El futuro de Jean Fernandes y la recta final de América

Fernandes explicó que considera natural recibir llamados de otros equipos cuando atraviesa un buen momento, pero subrayó que delegó esas gestiones en su entorno. “Es normal, ¿no? Que cuando un jugador las cosas están saliendo bien, es normal que lo llamen algunos equipos, pero yo dejo eso para mi representante., estoy enfocado solo en América y poder ganar títulos”, dijo en la charla con Infobae Colombia.

El brasileño les envió además un mensaje de tranquilidad a los hinchas del club, que este semestre busca terminar entre los primeros lugares de la fase todos contra todos para obtener ventaja en los cuadrangulares. “Pueden quedar tranquilo. Yo voy a estar aquí, como hablé, mi contrato es hasta diciembre y yo voy a quedar aquí hasta el final. Voy a cumplir todo mi contrato”, afirmó.

Estadísticas de Jean Fernandes con América de Cali

América llegó a la fecha 18 en el segundo puesto de la Liga BetPlay 2026-ll, con 34 puntos en 17 partidos y una diferencia de gol de +19. Atlético Nacional lidera con 36 unidades, mientras que Deportivo Cali es tercero con 30 puntos y +14 en la diferencia de gol. Los dos clubes vallecaucanos ya aseguraron su clasificación a los cuadrangulares, aunque el clásico será determinante en la disputa por las posiciones de privilegio.

Jean Fernandes fue elegido como la figura del partido por los hinchas que vieron la transmisión por televisión del partido - crédito América de Cali
Jean Fernandes fue elegido como la figura del partido por los hinchas que vieron la transmisión por televisión del partido ante Independiente Santa Fe - crédito América de Cali

En las estadísticas de FotMob del torneo, Fernandes registró cuatro porterías en cero, un 73,2% de atajadas y un promedio de 2,7 salvadas por cada 90 minutos. También recibió un gol por partido, de acuerdo con la plataforma. Su actuación más reciente reforzó esa relevancia: ante Millonarios realizó intervenciones decisivas para sostener el empate en el estadio El Campín.

América vs. Cali: un clásico vallecaucano con impacto en la tabla

América recibirá a Deportivo Cali el sábado 7 de noviembre, a las 8:15 p. m., en el estadio Pascual Guerrero, por la fecha 18 de la Liga BetPlay II 2026. El encuentro será el último de ambos equipos antes del inicio de los cuadrangulares semifinales y enfrentará a dos clubes que llegan ubicados entre los tres primeros de la tabla.

El clásico entre verdes y rojos definiría la suerte del cuadro dirigido por Rafael Dudamel para clasificar al grupo de los 8-crédito José Guzmán-El País/Colprensa
El clásico entre verdes y rojos se jugará el sábado 7 de noviembre del 2026 en el estadio el Campín - crédito José Guzmán-El País/Colprensa

Para Fernandes, el partido tiene una carga especial por tratarse del duelo entre los dos equipos de la ciudad, aunque evitó establecer una jerarquía entre las rivalidades que ha vivido en Colombia. El arquero mencionó a Millonarios, Atlético Nacional, Santa Fe y Junior como adversarios que convierten cada cruce en un desafío exigente.

Ahora jugar contra Cali, que es de la misma ciudad, es un clásico muy importante y nosotros estamos enfocados a, a hacer nuestro mejor trabajo, nuestra mejor versión en la cancha para, para ganar y, y poder sacar esos tres puntos”, señaló a Win Sports.

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