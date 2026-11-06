‘Window Shopper’: así es el nuevo tema de Blessd con guiños a 50 Cent y hasta a Peso Pluma

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El cantante colombiano Blessd lanzó el jueves 5 de noviembre de 2026 Window Shopper, su nuevo sencillo producido por SOG, con el que suma un capítulo adicional a un año marcado por estrenos discográficos, giras internacionales y procesos judiciales para el artista paisa.

La canción se inscribe dentro del género del reguetón y retrata, con tono desenfadado, la actitud de un hombre dispuesto a gastar sin límites para conquistar a la mujer que le interesa. El título retoma de manera directa una referencia a Window Shopper, el clásico de 50 Cent, con la intención de trabajar desde el imaginario del hip-hop de los 2000 y adaptarla a la estética del propio Blessd.

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Blessd estrenó su nuevo sencillo de reguetón titulado "Window Shopper" bajo la producción de SOG - crédito cortesía Margot

El lanzamiento fue adelantado por el propio artista a través de su cuenta de Instagram, donde publicó el video oficial de Sornero, tema incluído en su álbum El peor hombre del mundo.

En la publicación, Blessd condicionó el estreno de su nueva canción al desempeño de ese video: “Cuando llegue a 5 millones les suelto Window Shopper”, escribió el cantante, en una estrategia que vinculó la expectativa del público con las reproducciones de contenido ya disponible.

La canción toma como referencia directa el tema homónimo de 50 Cent e incorpora elementos estéticos y referencias que van desde el hip hop de los 2000, hasta menciones a Peso Pluma - crédito cortesía Margot

Entre las referencias que atraviesan la letra del tema aparecen firmas como Bottega Veneta y Christian Dior, que funcionan como símbolos del derroche y la seducción que propone la canción. Esta construcción textual se suma a un recurso habitual en el catálogo del artista, donde el consumo ostentoso opera como metáfora del deseo y la conquista.

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Un año de intensa producción musical

Window Shopper se suma a una seguidilla de lanzamientos que Blessd sostuvo a lo largo de 2026. En junio, el artista presentó el álbum El peor hombre del mundo, un trabajo de 14 canciones concebido como contraparte de El mejor hombre del mundo, publicado meses antes. Ambos proyectos combinaron reguetón, trap y sonidos urbanos contemporáneos, con colaboraciones de artistas como Cris MJ, Jay Wheeler, Randy, Jon Z, Kris R y De La Rose.

La letra del nuevo corte musical incluye menciones a marcas de moda como Bottega Veneta y Christian Dior - crédito cortesía Margot

Entre los sencillos adicionales que acompañaron ese ciclo discográfico figuran Ella, Mi Ex, Azabache, Capcana Cocoa y Octavio Mesa, este último junto a GeezyDee y ProdMonja. El ritmo de estrenos acompañó además una gira regional, E.P.H.D.M. Latam Tour, que llevó al artista por distintos países de América del Sur.

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Window Shopper aparece en medio de una agenda que trascendió lo estrictamente musical. Blessd desarrolló iniciativas sociales durante su gira, entre ellas la entrega de sistemas de filtración de agua a más de 200 familias en Peñaflor, Chile, en articulación con el futbolista Igor Lichnovsky y su fundación. También brindó asistencia humanitaria a comunidades afectadas por un terremoto en el departamento colombiano del Chocó.

En paralelo, el artista y su representante, Santiago Jaramillo, conocido como Dímelo Jara, enfrentaron un proceso judicial derivado de una denuncia por secuestro extorsivo interpuesta por un imitador del cantante Ozuna. La Fiscalía General de la Nación reformuló la imputación en septiembre pasado y retiró ese cargo específico, tras una audiencia previa en la que una jueza determinó que ambos continuarían el proceso en libertad.

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Con Window Shopper, Blessd mantiene activo su calendario de estrenos de cara al cierre de 2026, en un año que combinó dos álbumes de estudio, una gira internacional y múltiples episodios que marcaron su exposición pública más allá de la música.

Blessd fue homenajeado con una estatua en Medellín

La figura del artista colombiano tiene cabello azul, brazos en alto, vestimenta urbana y tatuajes asociados a su imagen pública. (Prensa Blessd)

La agenda del cantante también incluyó un gesto hacia el barrio donde comenzó su trayectoria. En el Barrio Antioquia, lugar tradicional de la capital antioqueña, el equipo del cantante instaló una estatua de seis metros que lo representa con su característico cabello azul y los brazos en alto, ubicada en la sede de Dímelo Jara Company.

La pieza, bautizada “Tour del Bendito”, se presentará oficialmente el próximo sábado 7 de noviembre, fecha que coincide con el cumpleaños de Santiago Jaramillo, mánager de Blessd conocido como Dímelo Jara.

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La escultura reproduce elementos asociados a la imagen pública del artista, entre ellos la vestimenta urbana y los tatuajes que lo caracterizan. Su ubicación responde a la relación que Blessd y Jaramillo mantienen con el sector, donde ambos iniciaron sus primeros proyectos antes de consolidarse en la industria musical. El propio cantante resumió el propósito de la obra: “Pa’ que vayan y se tomen foticos”.

La fabricación estuvo a cargo de D3House, compañía colombiana especializada en impresión 3D dirigida por Alejo3D, que asumió el diseño, la producción y el montaje de la pieza en un proceso de cerca de un mes, realizado con filamento PET-G. La instalación busca atraer seguidores y turistas al sector, además de dinamizar los comercios cercanos.

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