Los Angeles Lakers vs. Portland Trail Blazers: hora y canal de televisión para ver en Colombia el duelo de la NBA Cup

Los Angeles Lakers y Portland Trail Blazers jugarán el 6 de noviembre de 2026 en el Crypto.com Arena por la fase de grupos de la NBA Cup - crédito Mark J. Terrill y Craig Mitchelldyer/AP

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Los Angeles Lakers y Portland Trail Blazers se medirán el próximo viernes 6 de noviembre de 2026 en un partido correspondiente a la fase de grupos de la NBA Cup (Copa NBA) que enfrenta a dos de los equipos más en forma de la Conferencia Oeste.

El duelo se jugará en el Crypto.com Arena de Los Ángeles a las 7:00 p. m., hora del Pacífico (10:00 p. m., hora del Este / 10:00 p. m., hora de Colombia). El único lesionado confirmado para este partido es el alero de los Lakers Adou Thiero, quien no estará disponible por una lesión de rodilla.

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El partido vale doble: define liderato del Grupo C Oeste en la Copa NBA

El encuentro tiene un peso adicional al de un duelo de temporada regular: se trata de un partido de la fase de grupos del Emirates NBA Cup 2026, el torneo en temporada que la NBA disputa cada año.

Ambas franquicias integran el Grupo C de la Conferencia Oeste, por lo que el resultado incide directamente en las posibilidades de clasificación a la siguiente fase del certamen. Los Lakers llegan como el segundo mejor equipo de su división (Pacífico), mientras que los Trail Blazers lideran la División Noroeste y marchan primeros en toda la Conferencia Oeste con marca de 6-1.

Cómo vienen ambos equipos al encuentro

Los Lakers llegan con marca de 7-2 y cuatro victorias en sus últimos cinco partidos de la temporada. Luka Dončić promedia más de 40 puntos - crédito Allison Dinner/EFE/EPA/SHUTTERSTOCK

Los Lakers (7-2) llegan al partido con una racha de cuatro victorias en sus últimos cinco compromisos. Su único tropiezo en ese período fue una caída ante los Golden State Warriors (95-112) como visitantes.

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En los juegos más recientes, derrotaron a los Sacramento Kings (116-103), Miami Heat (138-117) y Toronto Raptors (131-125), lo que da cuenta de un equipo que produce puntos en abundancia. Su máxima figura es Luka Dončić, quien suma un promedio de más de 40 puntos en los primeros partidos de la temporada, secundado por Austin Reaves como referencia ofensiva desde el perímetro.

Los Trail Blazers (6-1), en tanto, son la mejor franquicia del Oeste en este inicio de temporada y llegan con tres victorias al hilo. Vencieron a Phoenix Suns (132-119), Denver Nuggets (118-110) y Utah Jazz (112-90) como visitantes, lo que habla de la solidez de un equipo guiado por Damian Lillard y Ja Morant, una de las duplas de exteriores más peligrosa de la liga, acompañada por el alero Deni Avdija, que en este inicio de temporada lidera en puntos (23,4) y asistencias (6,4).

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Portland Trail Blazers lidera la División Noroeste y la Conferencia Oeste con récord de 6-1 antes del duelo ante Lakers - crédito David Zalubowski/AP

La única derrota de los Blazers llegó ante Memphis Grizzlies (103-124). El entrenador Micah Nori dirige a Portland en su primera temporada al frente del equipo.

Los últimos partidos entre Lakers y Trail Blazers

El historial reciente entre ambas franquicias favorece ampliamente a Portland. En el partido más reciente, disputado el 27 de octubre de 2026 en el propio Crypto.com Arena, los Trail Blazers se impusieron 136-129 pese a los 41 puntos y nueve asistencias de Dončić. Lillard anotó un triple decisivo con 43 segundos por jugarse que selló la victoria visitante, con Morant y Avdija aportando 23 puntos cada uno, y Jrue Holiday sumando 22. Fue la primera derrota de los Lakers en la temporada 2026-27.

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En la temporada anterior (2025-26), Portland también dominó el historial de enfrentamientos: ganó el 27 de octubre de 2025 (122-108) y el 17 de enero de 2026 (132-116), mientras que Lakers descontó en el partido del 3 de noviembre de 2025 (123-115 a favor de LAL). En los últimos cinco enfrentamientos entre estos equipos, los Trail Blazers llevan cuatro victorias.

Los encuentros históricos más recordados entre Los Ángeles y Portland

El historial total de la rivalidad arroja 251 partidos de temporada regular, con ventaja para los Lakers: 134 victorias a 117. En playoffs, la diferencia es aún más pronunciada: Los Ángeles ganó 10 de las 12 series disputadas, con 36 victorias y 17 derrotas.

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Entre los duelos que quedaron en la memoria colectiva figura la Final de Conferencia Oeste del año 2000, cuando los Lakers remontaron una desventaja de 15 puntos en el cuarto período del séptimo partido para vencer a Portland y avanzar hacia su primer campeonato de la era Kobe Bryant-Shaquille O’Neal.

Ese partido, disputado el 4 de junio de 2000, es considerado uno de los más dramáticos e importantes de la historia de la NBA.

También se recuerda la Final de Conferencia Oeste de 1991, donde Los Ángeles eliminó a Portland en seis juegos rumbo a su quinto título consecutivo de la Conferencia.

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En el siglo XXI, los Trail Blazers lograron su mayor revancha histórica al eliminar a los Lakers en la primera ronda de playoffs de 1992, única serie de postemporada en que Portland superó a su rival californiano en las últimas décadas.

Canal de televisión y plataforma de streaming para ver el partido en Colombia

El duelo entre Lakers y Trail Blazers se transmitirá en Estados Unidos a través de Amazon Prime Video, Spectrum SportsNet y Spectrum SportsNet+. Para los aficionados en Colombia, el partido estará disponible a través de las siguientes opciones:

Prime Video (streaming, con suscripción)

NBA League Pass (streaming oficial de la NBA)