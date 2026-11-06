Colombia

Denuncian que el Gobierno Petro habría mentido y dejado sin plata a Colombia Mayor: la directora de Prosperidad Social mostró cómo afectó las transferencias

El documento de agosto, firmado por el exdirector de la entidad Mauricio Rodríguez, registró una asignación de $4,6 billones frente a una solicitud de $8,4 billones y fondos para seis ciclos en 2026

Sandra Suárez Pérez, directora de Prosperidad Social, denunció que la anterior administración no pagó el ciclo de marzo y que el exdirector reconoció, en escenarios internos, que sólo había recursos para financiar seis ciclos en 2026 - Prosperidad Social
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La directora de Prosperidad Social, Sandra Suárez Pérez, denunció que el programa Colombia Mayor, que entrega una renta básica a adultos mayores que no alcanzaron una pensión, acumuló un déficit de más de $3 billones que afectó las transferencias a cerca de tres millones de beneficiarios en 2026, y señaló que el presupuesto asignado solo alcanzaba para financiar seis ciclos operativos del programa durante la vigencia.

Por medio de un comunicado, la funcionaria explicó que basó ese señalamiento en un acta de informe de gestión fechada el 6 de agosto de 2026 y firmada por el exdirector Mauricio Rodríguez.

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El documento registra que la entidad solicitó $8,4 billones para financiar el programa durante 2026, pero recibió $4,6 billones, una diferencia de $3,7 billones.

Suárez Pérez afirmó que “la plata del programa no estaba asegurada. El hueco era de más de $3 billones de, y afectó las transferencias. La primera semana de agosto el exdirector de Prosperidad Social, pese a que había asegurado que las transferencias estaban al día y que estaban garantizados los recursos, reconoció en un informe que con el presupuesto disponible sólo alcanzaba para pagar la mitad del año”.

Gustavo Petro sacó adelante una reforma pensional para pagar una renta básica de $230.000 a tres millones de adultos mayores (Europa Press)
Gustavo Petro sacó adelante una reforma pensional para pagar una renta básica de $230.000 a tres millones de adultos mayores (Europa Press)

Cronología de pagos cuestionados por Prosperidad Social

La directora expuso también una trazabilidad de los giros efectuados durante el primer semestre. Según ese registro, los ciclos uno y dos comenzaron a pagarse el último día de febrero, pero únicamente en dos departamentos del país. Afirmó que “el ciclo correspondiente a marzo no fue pagado por la administración anterior y que tampoco se realizó un giro doble posterior para compensar ese faltante”. El tercer pago se hizo en abril; el ciclo cuatro, en mayo; y el quinto, en junio.

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Según dijo, el 4 de agosto todavía estaba en curso el pago del ciclo seis, correspondiente a junio, mientras la administración saliente sostenía que el programa estaba al día. Para ponerse al corriente con el mes de marzo habría sido necesario un giro doble que, según la directora, nunca se realizó.

“Cuando ya transcurría el octavo mes del año, el séptimo ciclo no había comenzado y tampoco estaban asegurados todos los recursos para financiarlo”, expuso Suárez Pérez.

Ante esto, pidió que los organismos de control examinen una operación presupuestal por $770.095 millones vinculada al convenio interadministrativo CONV-MT-642-2025, del 7 de noviembre de 2025. “La operación trasladó recursos apropiados para gastos de funcionamiento del Ministerio del Trabajo e incorporó esos fondos a Prosperidad Social como recursos de inversión”, anotó.

Mauricio Rodríguez es el director de Prosperidad Social - crédito @ProsperidadCol/X
Mauricio Rodríguez fue director de Prosperidad Social desde el 10 de julio de 2025 hasta el 7 de agosto de 2026 (@ProsperidadCol/X)

De igual forma, solicitó determinar si ese cambio de sección presupuestal y de clasificación del gasto requería autorización del Congreso de la República o podía realizarse por esa vía.

Recursos anunciados para financiar Colombia Mayor

El presidente Abelardo de la Espriella gestionó más de $400.000 millones adicionales para completar la financiación de Colombia Mayor. Según el Gobierno, hasta el momento se consiguieron $1,3 billones para sostener las transferencias destinadas a los adultos mayores; el texto no precisa cuánto de ese monto ya fue ejecutado ni el alcance temporal de los recursos anunciados.

Sandra Suárez Pérez atribuyó la situación a decisiones de planeación presupuestal de la administración anterior.

“Lo que encontramos fue una falta de planeación y responsabilidad financiera. Se anunciaron más beneficiarios, se aumentó el valor de las transferencias y se generaron expectativas entre millones de adultos mayores, pero no se dejaron asegurados todos los recursos para responder por esos compromisos”, señaló. También lamentó que “no se puede ampliar un programa de esta magnitud sin garantizar primero cómo se va a financiar”.

Insistió en que “detrás de cada transferencia hay una persona que cuenta con ese dinero para alimentarse, comprar sus medicamentos y atender las necesidades de su hogar. No podemos jugar con la ilusión de quienes más lo necesitan”.

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Son tres millones de adultos mayores los que hacen parte de Colombia Mayor (Andina)

Solicitud al Congreso para asegurar la continuidad

El Gobierno ua solicitó al Congreso de la República respaldar el proyecto de adición presupuestal de 2026 para garantizar la continuidad de Colombia Mayor. La petición se planteó pese a que Prosperidad Social asegura haber obtenido financiación para los ciclos séptimo y octavo, sin precisar qué períodos cubriría la financiación pendiente.

La directora de Prosperidad Social explicó el estado de las gestiones. “Sabemos lo que significa esta ayuda para las personas mayores y para sus familias. Desde el primer día trabajamos para encontrar los recursos que hacían falta: conseguimos la financiación del séptimo ciclo y aseguramos también la del octavo”, puntualizó. Remarcó que “el presidente nos ha dado una instrucción clara de seguir gestionando los recursos y trabajando para que Colombia Mayor continúe llegando a quienes más lo necesitan.

Apuntó que “ahora necesitamos el respaldo del Congreso para garantizar esa continuidad”.

De acuerdo con la funcionaria, la continuidad de las transferencias para los cerca de tres millones de beneficiarios del programa Colombia Mayor dependerá de la búsqueda de nuevos recursos y del trámite que tenga la adición presupuestal de 2026 en el Congreso.

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