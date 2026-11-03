El Pibe Valderrama quedó sorprendido con el nuevo Metropolitano de Barranquilla: “En Suramérica no hay un estadio de esta calidad”

Carlos 'El Pibe' Valderrama y Víctor Danilo Pacheco, exjugadores del Junior de Barranquilla, conocieron el nuevo estadio Metropolitano de la ciudad - crédito @AlejandroChar/X

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Carlos “El Pibe” Valderrama y Víctor Danilo Pacheco, dos referentes del Junior de Barranquilla y de la selección Colombia, recorrieron las renovadas instalaciones del estadio Metropolitano por invitación del alcalde Alejandro Char, según se conoció en un video publicado por el mandatario el lunes 2 de noviembre del 2026.

Durante la visita, destacaron la cercanía de las tribunas con el campo de juego, el nuevo césped híbrido y los homenajes a la historia futbolística de la ciudad.

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La modificación más visible fue el descenso del terreno de juego en cuatro metros. Con esa intervención, los espectadores ubicados en los sectores más cercanos podrán seguir las acciones desde una distancia menor que antes, incluidos los movimientos de futbolistas y cuerpos técnicos junto a las líneas laterales.

El alcalde de la capital del Atlántico, Alejandro Char, se detuvo a observar la nueva ubicación del campo y celebró la posibilidad de que los hinchas vivan los partidos desde más cerca: “La gran gracia de este estadio es la cercanía con el espectáculo hoy. Bajamos la cancha cuatro metros. Imagínate el man sentado aquí y el técnico ahí, o aquí”.

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Por invitación del Alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, los exjugadores del Junior de Barranquilla y de la selección Colombia se adentraron al nuevo estadio Metropolitano de la ciudad - crédito @AlejandroChar/X

Un campo más cerca de los aficionados

El mandatario también se refirió a la superficie de juego, que fue instalada con una tecnología híbrida cosida. Según explicó durante el recorrido, el sistema busca evitar que el césped se levante y ofrecer una mayor estabilidad para los jugadores durante los partidos.

“Esta grama no se levanta, porque es híbrida, está cosida, protege al jugador. Ahora sí esta es más dura”, comentó Char, a lo que Valderrama complementó: “No se levanta”.

Para el alcalde, la renovación también tiene una dimensión simbólica. Al presentar el estadio ante las dos figuras, recordó los partidos y los recuerdos vinculados al Junior y a la selección Colombia.

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“Ídolos del fútbol colombiano y, por supuesto, de Junior. Este estadio donde ellos dieron, nos dieron tantas alegrías, nos dieron tantos recuerdos, tanto con Junior como con la selección”, señaló.

El Pibe Valderrama conoció el nuevo estadio Metropolitano de Barranquilla y aseguró que en Suramérica no hay algo de tal calidad - crédito @AlejandroChar/X

Char agregó que quería conocer la impresión de quienes jugaron en el recinto antes de la remodelación. “Presentándoselos a ellos, que nos cuenten cómo lo ven, cómo lo sienten. Ya estamos a puertas de una final sudamericana”, dijo el alcalde antes de las opiniones de los exjugadores.

“Felicitaciones. Creo que en Suramérica no hay un estadio de esta calidad y categoría. Entonces, los felicito”, expresó El Pibe Valderrama.

Pacheco respaldó el proyecto y destacó las condiciones que encontrarán los futbolistas.: “Lo que usted dice, lo cumple. La verdad es que esto es un estadio para nivel mundial. Los jugadores hoy en día lo más único que tienen que hacer es jugar fútbol porque tienen todo este escenario de maravilla, de lujo, disfrutarlo y ojalá que no solamente Barranquilla, ni Colombia, sino el mundo disfruten de este estadio y que lo cuidemos”

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Este fue el mensaje con el que el Alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, acompañó la publicación del video que muestra cómo el Pibe y Pacheco conocieron el nuevo estadio Metropolitano - crédito @AlejandroChar/X

Los túneles y la memoria del fútbol barranquillero

Además del campo, el recorrido incluyó nueve túneles intervenidos con imágenes y referencias a la historia del estadio. Char explicó que esos espacios reúnen homenajes al Junior, a la selección Colombia y a la Frente Rojiblanco Sur, una barra vinculada al equipo barranquillero.

“Nueve túneles. Y en esos túneles lo que hemos hecho es un homenaje a todo lo que ha pasado por acá, al Junior, la Frente Rojiblanco Sur. Mucho arte. Aquí participaron los pelados, la barra, con los diseños. Mucho mensaje, mucha cultura, mucho ADN”, detalló el alcalde.

Valderrama reaccionó con entusiasmo ante los murales y las intervenciones artísticas. “Joda, qué bacano”, dijo. Más adelante, al observar los homenajes a la selección Colombia, añadió: “Esto no se ve todos los días. Te felicito”.

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Alejandro Char insistió en que la cercanía entre las graderías y el terreno de juego será uno de los principales rasgos del estadio renovado: “No hay en Colombia un estadio que te acerque tanto al espectáculo como este”. Valderrama coincidió: “No hay, no hay”.

El alcalde también anunció que habrá un monumento con los nombres de las 1.800 personas que participaron en las obras. “Para dar el homenaje a ellos también”, concluyó El Pibe.