Caso Zulma Guzmán: audiencia de extradición está en veremos por un cruce de fechas con la imputación de cargos en Colombia

El Ministerio de Justicia colombiano asigna el pabellón nueve de la cárcel de Bogotá para Zulma Guzmán en caso de extradición desde Reino Unido - crédito Colprensa

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La definición sobre la extradición de Zulma Guzmán a Colombia quedó pendiente luego de que una audiencia prevista en Londres, Inglaterra, coincidiera con la imputación de cargos que la Fiscalía General de la Nación programó contra la empresaria bogotana. Las autoridades deberán resolver cuál de los dos trámites judiciales tiene prelación.

Guzmán permanece detenida en Reino Unido desde diciembre de 2025 y es investigada por el presunto envío de frambuesas con talio que, según las autoridades colombianas, causó la muerte de dos menores de edad e intoxicó a otros dos adolescentes en Bogotá.

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La audiencia inicial del proceso de extradición estaba fijada para el lunes 2 de noviembre de 2026, pero no se llevó a cabo. El ente acusador, por su parte, citó de manera virtual a la empresaria para el 9 de noviembre, cuando pretende formularle imputación por los hechos ocurridos en abril de 2025.

El martes 3 de noviembre de 2026 se conocerá la determinación sobre el orden de las actuaciones y la eventual reprogramación de una de las diligencias, informó El Tiempo.

Reino Unido estudia la entrega de Guzmán mientras Colombia impulsa la imputación

La Fiscalía aportó pruebas, en contra de Zulma Guzmán, de la contaminación intencional con talio en alimentos que causaron la muerte de dos menores y lesiones graves a dos jóvenes en Bogotá - crédito Colprensa

El proceso abierto en Reino Unido debe establecer si procede la entrega de Guzmán a las autoridades colombianas. La alternativa que evalúa Colombia contempla su extradición o expulsión para que responda ante la justicia del país.

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En paralelo, la Fiscalía sostiene que dispone de material probatorio para avanzar con la judicialización. La diligencia del 9 de noviembre permitiría comunicar formalmente los delitos que se le atribuyen dentro de la investigación penal.

Club El Nogal entregó pruebas a la Fiscalía para la investigación contra Zulma Guzmán

Guzmán Castro fue detenida en Londres en diciembre de 2025 - créditos John Paz/Colprensa | Shark Tank Colombia/Youtube | Imagen ilustrativa Infobae

La empresaria Zulma Guzmán Castro fue registrada en el club El Nogal antes y después del envenenamiento con talio que causó la muerte de Inés de Bedout y Emilia Forero, de 13 y 14 años, en Bogotá. Los movimientos quedaron incorporados al proceso de extradición que comenzó el 2 de noviembre de 2026 en Londres, donde las autoridades colombianas buscan que la investigada sea enviada al país.

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La fiscal Elsa Reyes presentó el 30 de octubre de 2026 nuevos elementos probatorios durante una audiencia de legalización. Entre ellos figuró un oficio reservado del club, solicitado por investigadores de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, que incluye fotografías, documentos y datos sobre el casillero 314.

En ese espacio fueron hallados dos frascos con talio, guantes y un disfraz. El tóxico estaba dentro de un pequeño recipiente de azafrán.

La certificación fue firmada por Guillermo Beltrán, representante de la institución, y detalló que Guzmán podía ingresar al club y utilizar el casillero. Según reveló el diario, la empresaria se convirtió en titular de la acción No. 14070501 el 21 de noviembre de 2003, luego de que esa participación estuviera registrada a nombre de su madre desde octubre de 1995.

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El Club El Nogal de Bogotá suspendió de manera temporal la membresía de Zulma Guzmán Castro, empresaria vinculada a la investigación por la muerte de dos niñas tras consumir frambuesas contaminadas con talio - crédito Club el Nogal/Facebook y Verdades Ocultas/Youtube

El club sostuvo que el uso del casillero era individual y exclusivo: “El uso y acceso al casillero correspondían exclusivamente a la señora Zulma Guzmán Castro. Ninguna otra persona accedió a este durante el periodo en que lo tuvo asignado”.

La institución añadió que no recibió ninguna solicitud sobre ese espacio mientras estuvo asignado a Guzmán: “Los casilleros son asignados individualmente”.

La bitácora de ingresos consignó que Guzmán acudió al club el 11 de marzo de 2025, a la 1:44 p.m., y el 26 de marzo, a las 4:28 p.m. Esas visitas ocurrieron antes de la entrega de las frambuesas contaminadas.

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La empresaria regresó al Nogal el 7 de abril de 2025, cuando las dos adolescentes permanecían agonizantes por la intoxicación, de acuerdo con El Tiempo. Sus últimos accesos antes de salir de Colombia ocurrieron el 9 y el 11 de abril.