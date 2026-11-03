Colombiano detenido en Argentina con circular de Interpol aparecía en el cartel de los más buscados en Bogotá por homicidio

Efectivos de la Policía de la Ciudad trasladan a un individuo esposado e ingresan al demorado en un vehículo blanco en la vía pública. Posteriormente, se exhiben sobre un cartón en la vereda varios objetos incautados, incluidos una tableta electrónica, un libro, una tarjeta SUBE, anteojos de sol, cables, auriculares, un perfume y un guante - crédito Policía de la Ciudad

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Un ciudadano colombiano de 45 años, identificado por las autoridades como Edwin Alfredo López Casteblanco, fue detenido en Buenos Aires luego de que la Policía de la Ciudad confirmara que tenía una circular roja de Interpol por homicidio, lesiones con resultado de muerte y delitos con armas de fuego en Colombia.

El hombre fue arrestado el viernes 30 de octubre en el barrio de Villa Crespo junto a un presunto cómplice de 54 años, acusado de robar objetos de vehículos estacionados.

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Durante el procedimiento, López habría entregado a los agentes el nombre de Jhon Freddy Cárdenas Castoblanco, pero el cotejo internacional permitió establecer su presunta identidad real.

La alerta fue emitida a solicitud del Juzgado Penal Municipal de Garantías número 79 de Bogotá, dentro de una investigación penal por homicidio y tráfico de armas.

Efectivos de la Policía de la Ciudad custodian a dos hombres detenidos en el barrio de Villa Crespo, uno de los cuales registraba pedido de captura de Interpol, de nacionalidad de colombiana - crédito Policía de la Ciudad

La Policía encontró una tableta robada en una mochila

El operativo comenzó en la avenida Scalabrini Ortiz al 500, donde agentes de la División Investigaciones Comuna 14 observaron a dos hombres que caminaban con auriculares, hacían señas entre sí y revisaban los vehículos estacionados.

Los policías los interceptaron en el cruce de Scalabrini Ortiz y Aguirre. Durante la requisa, encontraron una mochila con dispositivos electrónicos, entre ellos una tableta.

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Las autoridades ubicaron a la dueña del equipo, una mujer argentina de 26 años, y establecieron que el dispositivo había sido sustraído poco antes de un automóvil al que le habrían forzado el acceso.

Los dos hombres quedaron a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 15, bajo la órbita de la jueza Karina Zucconi y la Secretaría número 146.

El colombiano que será extraditado figuró en cartel de los criminales más buscados en Bogotá

La División Interpol de la Policía de la Ciudad verificó la situación del colombiano durante el proceso de identificación en la comisaría.

El cruce de datos confirmó que López Casteblanco era requerido por la justicia de Bogotá. A partir de esa confirmación, la autoridad judicial argentina dispuso su detención y el inicio del trámite de extradición.

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Este fue el cartel que la Policía Nacional y la Alcaldía Mayor de Bogotá publicaron el 29 de marzo de 2022, y en donde figura Edwin Alfredo López Casteblanco - crédito Mebog

El procedimiento deberá avanzar mediante los mecanismos de cooperación judicial entre Argentina y Colombia.

Fuentes policiales argentinas señalaron que el caso hace parte de los controles contra grupos dedicados al hurto de objetos en automóviles en la capital del país.

Edwin Alfredo López Casteblanco había figurado en el cartel de los seis hombres más buscados por homicidio y terrorismo en Bogotá tras el atentado ocurrido en Ciudad Bolívar durante marzo de 2022.

Su nombre apareció en la lista divulgada por la Policía Metropolitana de Bogotá luego de un consejo de seguridad encabezado por el entonces presidente Iván Duque, la exalcaldesa de Bogotá Claudia López y los exministros Daniel Palacios (Interior) y Diego Molano (Defensa).

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El cartel fue presentado tras el ataque atribuido al frente 33 de las disidencias de las Farc en el barrio Arborizadora Alta, que dejó dos menores de edad muertos (una niña de cinco años y un niño de 12) y más de 30 personas heridas.

El colombiano es requerido por homicidio y delitos relacionados con armas

López aparecía junto con Alfredo Miguel Vivanco, alias Gordo; Anderson Torres Jiménez, alias Anderson; Manuel Alejandro García; Yeimis Vicente García; y Johel Arrieta Siolo.

Con un sentido homenaje en el Colegio Paraiso IED estudiantes, profesores y familiares despidieron a Daniel Estiven Duque niño de 12 años fallecido en el atentado al cai Arborizadora Alta en la localidad de Ciudad Bolivar de la ciudad de Bogotá, junto a otra menor de 5 años - crédito archivo Colprensa/Camila Díaz

La Policía Metropolitana de Bogotá los buscaba por presunta participación en delitos de homicidio y terrorismo en la capital.

La búsqueda hizo parte de los refuerzos de medidas de seguridad para Bogotá, que incluyó el despliegue de 120 investigadores e integrantes de inteligencia, 20 puestos de control mixtos entre Ejército y Policía y una célula especial de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) para rastrear posibles recursos destinados a acciones terroristas.

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Al caso del colombiano en Argentina se suma otro que se reportó a mediados de octubre, y en el que las autoridades de Buenos Aires arrestaron en Mataderos a tres ciudadanos colombianos que presuntamente intentaban sustraer elementos de un Mercedes-Benz con inhibidores de señal y equipos de comunicación.