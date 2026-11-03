Antonella Petro dejó en evidencia a su papá, el expresidente Gustavo Petro, al revelar lo que no le gusta de él: “No siempre me haces caso”

El expresidente aceptó la invitación y mostró una parte de su faceta como padre - créditos captura de pantalla Andresitow/YouTube | @gustavopetrourrego/IG | @anto_petro_alcocer/IG

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El expresidente de Colombia Gustavo Petro y su hija menor, Antonella, hablaron de los cambios que dejó la Presidencia en su vida cotidiana y admitieron que ya no pueden recorrer espacios públicos con la misma libertad.

La conversación se dio en un video de YouTube del influenciador Andresitow, publicado el lunes 2 de noviembre de 2026, bajo la dinámica de preguntas y respuestas ‘verdad o shot’.

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Durante el encuentro, padre e hija repasaron recuerdos de infancia, discutieron sobre política, se lanzaron bromas por sus hábitos familiares y compartieron consejos. Pero uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando expusieron sus diferencias sobre el uso de celulares y la puntualidad, dos aspectos que marcaron la administración del expresidente a lo largo de su mandato.

Gustavo Petro y Antonella Petro, sin planes cotidianos

Antonella Petro dijo que una de las actividades que más le gustaría recuperar con su padre es salir juntos a la calle. La hija menor del exmandatario mencionó esa limitación al responder qué les gustaría hacer en compañía y que hoy resulta difícil por la exposición pública.

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Gustavo Petro coincidió con ella y describió las restricciones que enfrenta fuera de escenarios oficiales. “Salir a caminar por una acera es complicadísimo”, afirmó el ahora líder de la oposición.

El expresidente Petro compartió el video de la ronda de preguntas y respuestas en la que participó junto a su hija, Antonella Petro - crédito @petrogustavo/X

El ex jefe de Estado destacó que las dificultades no se reducen a las caminatas, y recordó que antes podía compartir con Antonella. “Prácticamente salir a cualquier lugar, un restaurante, que lo hacíamos mucho, al mar, que me encanta”, enumeró Petro, a lo que Antonella intervino de manera tajante para advertir: “Ya no”.

Petro cerró ese intercambio con una frase breve sobre el cambio que atravesó la familia tras su paso por la Presidencia: “Ya no lo podemos hacer”.

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El barrio Bolívar 83 y los recuerdos de infancia de Petro en Zipaquirá

Uno de los primeros recuerdos que Gustavo Petro eligió fue jugar fútbol con perros en un prado. Antonella, por su parte, evocó los fines de semana en que su padre la llevaba al Multiparque.

La joven también recordó la primera vez que Petro le mostró Bolívar 83, el barrio de Zipaquirá, Cundinamarca, cuya fundación ayudó a impulsar el entonces joven dirigente y donde transcurrió parte de su niñez y adolescencia.

Antonella explicó qué le llamó la atención durante esa visita al sector. “Cómo la gente te recibió”, le respondió a su padre, quien le preguntó qué impresión había tenido.

Petro insistió en conocer su interpretación sobre ese recibimiento, a lo que ella le contestó que los habitantes del barrio conservaban memoria de su papel en la construcción de la zona, y agregó: “Porque tú ayudaste a construirlo y se acuerdan de ti”.

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La relación entre ambos también quedó reflejada en los apodos que usan. Antonella llama a su padre “Papi”, mientras él se refiere a ella como “Anto”.

La hija del expresidente añadió otro sobrenombre que, según dijo, usa ocasionalmente, como “Lord Petroski”. La joven bachiller aclaró que esa denominación no nació dentro de la familia, sino que fue creada por otras personas.

Gustavo Petro y Antonella Petro se sinceraron sobre la faceta más personal del expresidente, y su hija le cuestionó algunas acciones, como permanecer tanto tiempo conectado desde su celular a la red social X - crédito captura de pantalla Andresitow/YouTube

Al ser consultado por la persona a la que más admira, Gustavo Petro respondió que era Antonella. Ella eligió al cantante colombiano Juan Pablo Villamil, integrante de la banda Morat.

Petro luego amplió su respuesta y señaló que, tras años de lectura y estudio, dejó una confesión inesperada: “Tengo que confesar que últimamente a quien más admiro de lo que yo he podido leer y estudiar se llama Jesús”.

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El expresidente vinculó esa conclusión con sus lecturas de filosofía, asuntos políticos y física cuántica. Además, él planteó que encontró coincidencias entre algunos conceptos científicos y los contenidos del Nuevo Testamento (de la Biblia), al referirse a “la luz, la energía, la vida, la verdad”.

El exmandatario sostuvo que, desde su perspectiva, existe “un punto común entre ciencia y una religión”, conclusión que fue del agrado de Antonella.

La joven, en cambio, definió su elección de forma más simple, y explicó que Villamil es su cantante favorito y bromeó con que su argumento no tenía la profundidad de la reflexión de su padre.

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Los consejos entre Gustavo Petro y su hija menor

Antonella afirmó que escucha con frecuencia los consejos de su padre y que suele seguirlos. Del lado del padre, él respondió que también presta atención a lo que ella le dice y que sus planteamientos lo llevan a reflexionar.

No obstante, en este punto la joven interrumpió a su progenitor y le dijo: “No, siempre me haces caso”. Petro aceptó la observación entre risas y contestó: “Siempre te hago caso”.

Más adelante, el expresidente le dio una recomendación que repitió seis veces: “Leer, leer, leer, leer, leer, leer”. También le aconsejó amar y entregarse cuando llegue una relación amorosa.

Antonella le devolvió el consejo con una invitación a concentrarse más en la vida diaria, y le pidió disfrutar de las cosas pequeñas y prestar atención a momentos como una comida en familia.

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Antonella consideró que su padre a veces permanece demasiado concentrado en sus pensamientos y no disfruta lo que ocurre a su alrededor. Por su parte, Petro aceptó la crítica y reconoció que se distrae incluso cuando no debería hacerlo.

“Pierdo lo concreto”, admitió el expresidente después de escuchar la recomendación de su hija.

Las discusiones de Petro y Antonella en familia

Antonella Petro sostuvo que suele ser ella quien pide perdón primero después de una discusión, y describió a su papá como una persona orgullosa.

Petro respondió que el orgullo no sirve cuando es excesivo. Sin embargo, Antonella mantuvo su posición y señaló que no recordaba que él le hubiera pedido disculpas.

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“Creo que nunca”, contestó ella cuando Andresitow le preguntó si Petro se había disculpado alguna vez. El exmandatario reaccionó con risas, sin contradecirla.

Sobre los aspectos que les molestan del otro, Antonella señaló el uso del celular de su padre. Le reprochó que permanezca en Twitter (red social ahora conocida como X) mientras ella le habla y no le presta atención.

Petro escogió otra conducta: las llegadas tardías de Antonella durante la madrugada, a lo que solo recibió un gesto de la joven que quedó sin palabras.

Al dar consejos sobre el tiempo libre, Antonella le pidió a su padre tener “más amigos de corazón”, y Petro le respondió que ese tipo de amistades escasean últimamente.

Petro, el baile, las redes sociales y la política

El último acto público del presidente Gustavo Petro se realizó en Soacha, municipio cercano a Bogotá, a comienzos de agosto de 2026, y contó con la presencia de Antonella Petro - crédito Presidencia de Colombia

Antonella expresó que su padre no baila bien, y precisó que él cree que tiene habilidades para la pista, aunque ella considera que no es así.

Petro se defendió al asegurar que Antonella no lo ha visto bailar demasiado. La joven respondió que sí lo ha visto y sostuvo que él baila “demasiado mal”.

La hija del exmandatario admitió que Petro sabe bailar porro, pero señaló que ese es también el problema. Dijo que intenta ejecutar otros géneros con los mismos movimientos.

“Bailas hasta reguetón como si fuera porro”, le dijo Antonella. Petro respondió que esa forma de bailar le sirve “en cualquier parte del mundo”.

El expresidente ubicó al porro como el ritmo que mejor maneja, pero mencionó que la salsa “no le sienta mal” y que también se atreve con el rock, aunque señaló que no conoce tanto los ritmos modernos.

Antonella también se burló de las selfies que toma Petro. Dijo que después recorta las fotografías de mala manera y que parece “un viejito utilizando el celular”.