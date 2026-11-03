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CD Castellón apelará la expulsión que sufrió el colombiano Matías Orozco ante Burgos: “La he visto 10 veces y no sé si es falta”

El volante recibió su primera convocatoria a la selección de mayores para la fecha FIFA de septiembre y octubre del 2026

Matías Orozco, quien recibió su primera convocatoria a la selección Colombia en septiembre del 2026, fue expulsado en el partido más reciente con Catellón. Al respecto, su DT afirmó: “No nos permitieron competir de igual a igual. La he visto 10 veces y no sé si es falta” - crédito LALIGA HYPERMOTION/YouTube
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El CD Castellón apelaría la expulsión de Matías Orozco tras la tarjeta roja directa que recibió el mediocampista colombiano en el empate 1-1 ante Burgos, disputado el domingo 1 de noviembre de 2026 por la fecha 12 de LaLiga Hypermotion.

Según la Agencia EFE, el club consideraría que la acción no justificaba la expulsión, entendería que Orozco disputó el balón y que la acción no reunió los elementos suficientes para una expulsión. La decisión arbitral dejó al Castellón con 10 jugadores durante la última media hora en El Plantío y condicionó el desarrollo de un partido en el que el conjunto albinegro conservó un punto.

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La jugada se produjo en el minuto 60, cuando Matías Orozco se lanzó al suelo para recuperar el balón ante Alberto Dadie. El árbitro murciano Rafael Sánchez López consideró que la entrada merecía una tarjeta roja directa; la decisión generó protestas entre los jugadores del Castellón y el VAR no intervino para modificarla.

El recurso lo habría presentado el club ante el Comité de Disciplina con el objetivo de anular la sanción y permitir que Orozco esté disponible el viernes 6 de noviembre ante Eibar en SkyFi Castalia, en un duelo entre conjuntos situados en la parte alta de la clasificación. El Castellón defenderá el liderato ante el cuadro vasco, tercero en la tabla.

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CD Castellón apelaría a la expulsión que sufrió el colombiano Matías Orozco - crédito @morozco_10/Instagram/La Liga Hypermotion
CD Castellón apelaría a la expulsión que sufrió el colombiano Matías Orozco - crédito @morozco_10/Instagram/La Liga Hypermotion

Hernández y Jiménez cuestionaron la decisión arbitral

Pablo Hernández, director técnico del CD Castilla, cuestionó la expulsión después del partido, sostuvo que su equipo fue superior durante la primera media hora, aunque reconoció que Burgos mejoró antes del descanso e igualó a balón parado, y también valoró la respuesta defensiva de sus jugadores tras la roja.

“Nosotros veníamos a ganar el partido como siempre, y se nos ha puesto bien al poco empezar con el gol; creo que hemos hecho una primera hora muy buena, donde hemos sido superiores. Obviamente, la roja cambia el panorama y al final es verdad que hemos sufrido demasiado, creo que no se nos ha permitido competir de igual a igual en una jugada que la he visto diez veces y ahora no sé si es falta”, afirmó Hernández en la rueda de prensa posterior al partido.

Matías Orozco confesó que se siente orgulloso de compartir con los jugadores de la selección Colombia, que antes veía por televisión - crédito @morozco_10/Instagram
Matías Orozco recibió su primera convocatoria a la selección Colombia de mayores para la fecha FIFA de septiembre y octubre del 2026 - crédito @morozco_10/Instagram

Alberto Jiménez, capitán del Castellón, también expresó su desacuerdo con la decisión de Sánchez López. El defensor señaló que el plantel revisó la jugada tras el encuentro y no compartió el criterio arbitral: “Hemos visto la expulsión y para nosotros no es. No fue ni a revisarla”.

De acuerdo con el medio de comunicación español Marca, la resolución del Comité de Disciplina se podría conocer el miércoles 4 de noviembre. Si el recurso es desestimado y se confirma la sanción, Matías Orozco no podrá disputar el encuentro ante Eibar y el Castellón deberá reorganizar su mediocampo para uno de los compromisos más exigentes de su calendario inmediato.

Matías Orozco dio tres asistencias en la victoria 4-0 de Castellón ante Sporting Gijon - crédito @morozco_10/Instagram
Matías Orozco dio tres asistencias en la victoria 4-0 de Castellón ante Sporting Gijon - crédito @morozco_10/Instagram

Así le ha ido a Matías Orozco en el CD Castellón

Orozco tuvo un impacto rápido en el CD Castellón desde su llegada a préstamo procedente de Brighton & Hove Albion, oficializada el 1 de septiembre de 2026 hasta el 30 de junio de 2027. El mediocampista colombiano, nacido en 2007, se estrenó el 6 de septiembre ante Albacete y se ganó espacio en la rotación de Pablo Hernández.

Hasta el empate 1-1 ante Burgos del 1 de noviembre, acumuló siete partidos de LaLiga Hypermotion, seis como titular y 423 minutos, con un gol, tres asistencias, tres tarjetas amarillas y una roja directa, de acuerdo con FotMob.

Su actuación más determinante fue el 25 de octubre, en la goleada 4-0 ante Sporting de Gijón: dio las tres asistencias, para dos goles de Adam Jakobsen y uno de Israel Suero. El propio Castellón lo describió como decisivo en la creación, y también marcó ante Tenerife su primer tanto con la camiseta albinegra.

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