Los detalles sobre las armas que le encontraron a ‘influencer’ fitness capturada tras operativo en Cali: por no pagar el arriendo

El fiscal del caso precisó los motivos que llevaron a la ejecución de la orden de diligencia de embargo que concluyó con la captura de la creadora de contenido - crédito Fiscalía

Guardar

La influencer fitness de nacionalidad colombiana Wendy Jeanette Durán Bocanegra, conocida en redes sociales como ‘Sociallywendyy’, permanece privada de la libertad en la cárcel de Jamundí tras su captura el 23 de octubre en una vivienda de Cali.

Allí, las autoridades encontraron un fusil, municiones, dos pistolas y otros elementos que ahora son materia de investigación.

PUBLICIDAD

El expediente fue trasladado a un despacho de Bogotá después de la legalización de la captura, de acuerdo con un informe del diario El Tiempo.

La joven creadora de contenido, de 24 años, no aceptó los cargos por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones. El caso surgió a partir de un proceso de restitución de un inmueble ubicado en la urbanización Lomas del Viento, en Cali.

La propietaria del predio había iniciado actuaciones por una deuda de arrendamiento que, de acuerdo con una tutela conocida por el diario, ascendía a $138 millones.

El fiscal describió las tres armas de fuego que se encontraron en la vivienda de la 'influencer' Wendy Jeanette Durán Bocanegra - crédito Fiscalía

En el clóset encontraron un fusil, municiones y dos pistolas

Durante el procedimiento en la vivienda, las autoridades incautaron un fusil Colt de fabricación estadounidense con mira telescópica, 977 cartuchos calibre 5,56, dos pistolas Glock de nueve milímetros, un cargador con 35 municiones, dos miras holográficas y un adaptador de luz y láser.

PUBLICIDAD

En el lugar también había USD4.844 (más de $15 millones, al cambio actual), una máquina contadora de billetes, dos grameras digitales, un teléfono celular, dos computadores portátiles y sustancias estupefacientes que no fueron detalladas en la información conocida.

Un fiscal delegado relató durante la audiencia virtual que la diligencia estaba dirigida a relacionar los bienes de valor que había en la vivienda: “Materializando la medida de embargo y secuestro ordenada por el Juzgado 33 Civil Municipal de Cali (...) en esas labores de relación de bienes muebles, es decir, los elementos de valor que estaban en su casa, que hacen parte de esa diligencia de embargo, se encontró en una de las mesas, pegado a un televisor, unas armas de fuego tipo pistola”.

PUBLICIDAD

El funcionario añadió que los agentes le preguntaron si contaba con los permisos requeridos: “Si tenía los permisos para tener esas armas en esa residencia, a lo cual usted le informó a la Policía Nacional, en presencia del juez, que usted no tenía esos permisos y continuaron la diligencia de embargo y secuestro”.

La mujer tenía en su propiedad tres armas de fuego - crédito Fiscalía

La investigación quedó a cargo de un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos.

El ente investigador busca establecer cómo llegó el fusil al inmueble y si su ingreso al país se produjo de forma ilegal. Las autoridades también indagan si el arma tenía relación con personas vinculadas a una empresa de seguridad en la que Durán figuró como escolta acreditada.

PUBLICIDAD

La joven ‘influencer’ apareció acreditada como escolta de una empresa investigada

Según los registros del expediente que conoció el mismo diario bogotano, Durán figuraba como escolta de Securbel Ltda., compañía cuya licencia fue cancelada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada en abril de 2026.

La empresa había sido señalada por la Fiscalía de entregar una certificación laboral a Juan Carlos Castro, alias Pichi Belén, y un carné de escolta a Jhon Alexander Calderón, alias Largo, señalado de participar en homicidios en Cali.

El representante legal de Securbel, el capitán retirado de la Policía Nacional José Omar Urrego Chitiva, fue capturado en febrero de 2025 y posteriormente se allanó a los cargos, de acuerdo con el reporte al mismo medio, y que por el momento permanece con detención domiciliaria.

PUBLICIDAD

El registro de Durán en la empresa aparece como no vigente. Aun así, ese vínculo integra las líneas de investigación que buscan determinar el origen del arsenal encontrado.

La investigación terminó con la vinculación de la pareja sentimental de la 'influencer', que también aparecía como uno de los que tenía a su nombre la vivienda que fue rentada en Cali - crédito @sociallywendyy/TT

Las autoridades también verifican información sobre el esposo de la influencer

La investigación incluye la revisión de la situación de James Parrino, ciudadano estadounidense de 49 años con quien Durán se casó el 7 de septiembre de 2026 en Palmira.

El hombre también figuraba como inquilino de la vivienda intervenida. Las autoridades verifican si Parrino corresponde a un hombre detenido en 2010 en Nueva York dentro de una investigación de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) por presunta comercialización de ketamina.

PUBLICIDAD

El mismo diario precisó que ese proceso fue cerrado, aunque los investigadores contrastan identidades y antecedentes.

La dueña del inmueble sostuvo en una tutela que la vivienda era utilizada para fines distintos al residencial y que ingresaban personas sin cumplir los protocolos de seguridad. En su declaración, la propietaria también dijo que Parrino respondía en inglés, desde el teléfono de Durán, a los reclamos por los pagos atrasados.

Mientras avanzan los peritajes sobre las armas, los dispositivos electrónicos y los elementos hallados en la casa, Wendy Durán continuará recluida en Jamundí.