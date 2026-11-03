Ataque del ELN con drones explosivos en Chocó dejó dos soldados muertos y cinco militares afectados: así ocurrió la ofensiva

Dos soldados profesionales murieron durante los ataques con drones atribuidos al ELN contra tropas del Ejército en zona rural de San José del Palmar, Chocó (Ejército Nacional de Colombia)

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La utilización de drones acondicionados para transportar explosivos volvió a dejar víctimas entre las filas del Ejército Nacional. Dos soldados profesionales murieron y otros cinco militares resultaron afectados durante una ofensiva atribuida al Ejército de Liberación Nacional (ELN) en zona rural de San José del Palmar, Chocó, donde las tropas fueron atacadas de manera reiterada entre el 31 de octubre y la mañana del 1 de noviembre.

Los uniformados pertenecían al Batallón de Operaciones Terrestres N.° 25 y se encontraban en el sector comprendido entre Juntas de Tamaná y La Italia. Según el Ejército Nacional, las unidades recibieron ataques constantes con aeronaves no tripuladas equipadas con artefactos explosivos, una situación que obligó a desplegar acciones para proteger a los militares que permanecían en el área.

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El ELN ha incorporado drones cargados con explosivos a sus acciones armadas contra la fuerza pública, una modalidad que aumenta los riesgos para los militares desplegados en zonas rurales del país (Europa Press)

Los dos soldados asesinados fueron identificados como Luis Melo y Juan de la Cruz. Tras conocerse el saldo de la ofensiva, la institución confirmó que puso en marcha los protocolos de acompañamiento integral para sus familiares.

Operación de evacuación tras los ataques

La emergencia requirió apoyo aéreo para facilitar la salida de los uniformados de la zona afectada. Desde el comienzo de los hechos, la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) mantuvo sobrevuelos en el área con el objetivo de apoyar la extracción de las tropas y su posterior traslado a centros médicos para recibir atención.

El Ejército rechazó lo ocurrido y calificó los ataques como una violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. La institución también reiteró su preocupación por el uso de drones cargados con explosivos contra unidades militares, una modalidad que ha sido reportada en diferentes regiones del país.

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En información preliminar sobre la situación en San José del Palmar, también se reportó un hostigamiento en el sector de Agualarga (Suramita), donde, según versiones conocidas por las autoridades y datos compartidos por habitantes de la zona, grupos armados habrían utilizado drones para lanzar hasta 14 artefactos explosivos contra un pelotón militar. Los primeros reportes señalaron que las tropas tuvieron que adelantar maniobras para replegarse y abandonar el lugar.

La Fuerza Aeroespacial Colombiana realizó sobrevuelos para facilitar la extracción de los uniformados y su traslado a centros médicos (Jair F. Coll/REUTERS)

La institución militar condenó el hecho y señaló que constituye una vulneración de los derechos humanos y una transgresión de las normas del derecho internacional humanitario. Asimismo, manifestó su solidaridad con los familiares de los soldados fallecidos e informó que puso en marcha los mecanismos de atención y acompañamiento correspondientes.

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Otros ataques con drones y cifras nacionales

La utilización de estos dispositivos ya había dejado militares heridos en el departamento durante octubre. El 14 de ese mes, nueve integrantes del Ejército resultaron afectados por una acción con explosivos adaptados a drones en San José del Palmar. En ese caso, las víctimas pertenecían al Batallón de Ingenieros Militares N.° 15, adscrito a la Décima Quinta Brigada de la Séptima División.

La acción fue atribuida presuntamente al frente Ernesto Che Guevara del ELN. Aunque se trató de un episodio distinto al ocurrido entre finales de octubre y comienzos de noviembre, el antecedente muestra que las tropas han enfrentado ataques con esta tecnología en el municipio.

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La preocupación por esta modalidad de agresión no se limita al Chocó. De acuerdo con cifras de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), entre enero y comienzos de octubre de 2026 se contabilizaron al menos 318 ataques con drones en Colombia. El registro da cuenta de la incorporación de aeronaves no tripuladas a las acciones de organizaciones armadas ilegales contra la fuerza pública.

La Fundación Ideas para la Paz contabilizó al menos 318 ataques con drones en Colombia entre enero y comienzos de octubre de 2026 (Europa Press)

Estos equipos, que tienen usos civiles, pueden ser adaptados para transportar cargas explosivas y atacar posiciones militares. Su presencia en zonas rurales representa un desafío para las operaciones de las tropas y aumenta los riesgos para quienes permanecen desplegados en territorios con actividad de grupos armados.

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