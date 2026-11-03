Alcalde de Cartagena le lanzó una pulla a Petro durante entrega de la primera fase del Gran Malecón del Mar: dijo que el único presidente que hubo fue Mr. Black

Dumek Turbay cuestionó las acciones por parte de la administración de Petro en la capital de Bolívar - crédito El Bolivarense/Facebook

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Luego de que el presidente Abelardo de la Espriella inauguró el viernes 30 de octubre la primera fase del Gran Malecón del Mar de Cartagena, una obra de dos kilómetros entre Playa Azul y el Parque Lineal de Crespo que demandó una inversión de $140.000 millones, se conoció días después un fragmento de una declaración que brindó durante el acto oficial el alcalde de La Heroica, Dumek Turbay.

En su intervención, el mandatario local apuntó contra el exmandatario Gustavo Petro y la falta de gestión de su administración frente a obras e inversión en la capital de Bolívar.

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De la Espriella anunció, además, más de $170.000 millones adicionales de recursos nacionales para continuar y concluir el proyecto. La primera entrega incluye senderos peatonales, ciclorrutas, plazoletas, áreas recreativas y comerciales, además de 12.500 metros cuadrados de zonas verdes.

Por lo anterior, Dumek Turbay aprovechó los micrófonos y, en medio de su intervención, le agradeció no solo al presidente De la Espriella por su colaboración, sino que resaltó el papel del cantante de champeta Mr. Black, conocido como “El Presidente”, y cuyo nombre de pila es Edwin Antonio Antequera Mercado.

Turbay criticó al expresidente Gustavo Petro por la gestión de su Gobierno y la falta de atención a Cartagena - créditos @mrblackelpresidente/IG | Cristian Bayona/Colprensa | Alcaldía de Cartagena de Indias/Facebook

Durante el acto, De la Espriella sostuvo que el malecón debe priorizar el uso de los habitantes de Cartagena: “La belleza de Cartagena y este gran malecón atraerán turistas. Pero, primero que nada, tiene que ser un lugar para los cartageneros”.

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A lo anterior, Turbay expresó que “el único presidente, gracias a Dios, que tuvimos antes de que usted (De la Espriela) llegara, fue el presidente de La Champeta. Póngase de pie, presidente, aquí lo tenemos. Es el único presidente que quiere a la ciudad con su música y con su arte”, dijo el alcalde, que señaló al cantante, que estuvo presente en el evento.

Las pullas en contra de Petro siguieron por parte del mandatario local: “Nos engañaron con ese cuento. No hubo presidente. En poco tiempo, presidente, tengo que decírselo, son números y los números hay que darlos”.

“He tenido la oportunidad de conversar, de sentarme a hablar de Cartagena, del progreso de la ciudad, con más de nueve ministros de su gobierno, con disposición, con ganas, preguntando cómo pueden hacer que Cartagena sea una ciudad de verdad que avance. Y eso no sucedió en el pasado”, destacó Turbay.

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El cantante Mr. Black estuvo presente en el acto oficial - crédito Alcaldía de Cartagena de Indias/Facebook

El Gobierno financiará los tramos de Las Tenazas, El Boquetillo, La Marina y Bocagrande

El presidente De la Espriella confirmó en su intervención una partida de $87.000 millones para avanzar en los sectores de Las Tenazas y El Boquetillo, que suman más de dos kilómetros de extensión.

También anunció $87.703 millones para el tramo comprendido entre La Marina y Bocagrande, de aproximadamente 1,5 kilómetros. De esta forma, el Gobierno nacional comprometió $174.703 millones para las etapas siguientes del Gran Malecón del Mar.

El tramo inaugurado conecta Playa Azul con el Parque Lineal de Crespo. La infraestructura busca ofrecer áreas para caminatas, ciclismo, descanso y actividades familiares frente al mar.

De la Espriella advirtió que le harán seguimiento a la ejecución de los recursos de la obra que busca jalonar el turismo - crédito Alcaldía de Cartagena de Indias/Facebook

El mandatario destacó que la obra deberá conservar un carácter público y accesible, y aprovechó la ocasión para pedirle a la ciudadanía y a las autoridades locales garantizar el mantenimiento de las instalaciones.

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“Cuidar este malecón es cuidar lo que les pertenece a todos ustedes, lo que le pertenece a toda Colombia”, expresó el jefe de Estado.

De La Espriella afirmó que el proyecto debe consolidarse como un espacio de encuentro sin distinciones sociales y la continuidad de las obras dependerá de la ejecución de las partidas anunciadas para los nuevos tramos.