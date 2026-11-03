Colombia

Alcalde de Cartagena le lanzó una pulla a Petro durante entrega de la primera fase del Gran Malecón del Mar: dijo que el único presidente que hubo fue Mr. Black

El evento contó con la presencia del presidente Abelardo de la Espriella y del cantante de champeta, y fue en este lugar que el mandatario de la capital de Bolívar hizo el comentario contra el ex jefe de Estado

Dumek Turbay cuestionó las acciones por parte de la administración de Petro en la capital de Bolívar - crédito El Bolivarense/Facebook

Guardar

Luego de que el presidente Abelardo de la Espriella inauguró el viernes 30 de octubre la primera fase del Gran Malecón del Mar de Cartagena, una obra de dos kilómetros entre Playa Azul y el Parque Lineal de Crespo que demandó una inversión de $140.000 millones, se conoció días después un fragmento de una declaración que brindó durante el acto oficial el alcalde de La Heroica, Dumek Turbay.

En su intervención, el mandatario local apuntó contra el exmandatario Gustavo Petro y la falta de gestión de su administración frente a obras e inversión en la capital de Bolívar.

PUBLICIDAD

De la Espriella anunció, además, más de $170.000 millones adicionales de recursos nacionales para continuar y concluir el proyecto. La primera entrega incluye senderos peatonales, ciclorrutas, plazoletas, áreas recreativas y comerciales, además de 12.500 metros cuadrados de zonas verdes.

Por lo anterior, Dumek Turbay aprovechó los micrófonos y, en medio de su intervención, le agradeció no solo al presidente De la Espriella por su colaboración, sino que resaltó el papel del cantante de champeta Mr. Black, conocido como “El Presidente”, y cuyo nombre de pila es Edwin Antonio Antequera Mercado.

créditos @mrblackelpresidente/IG | Cristian Bayona/Colprensa | Alcaldía de Cartagena de Indias/Facebook
Turbay criticó al expresidente Gustavo Petro por la gestión de su Gobierno y la falta de atención a Cartagena - créditos @mrblackelpresidente/IG | Cristian Bayona/Colprensa | Alcaldía de Cartagena de Indias/Facebook

Durante el acto, De la Espriella sostuvo que el malecón debe priorizar el uso de los habitantes de Cartagena: “La belleza de Cartagena y este gran malecón atraerán turistas. Pero, primero que nada, tiene que ser un lugar para los cartageneros”.

PUBLICIDAD

A lo anterior, Turbay expresó que “el único presidente, gracias a Dios, que tuvimos antes de que usted (De la Espriela) llegara, fue el presidente de La Champeta. Póngase de pie, presidente, aquí lo tenemos. Es el único presidente que quiere a la ciudad con su música y con su arte”, dijo el alcalde, que señaló al cantante, que estuvo presente en el evento.

Las pullas en contra de Petro siguieron por parte del mandatario local: “Nos engañaron con ese cuento. No hubo presidente. En poco tiempo, presidente, tengo que decírselo, son números y los números hay que darlos”.

“He tenido la oportunidad de conversar, de sentarme a hablar de Cartagena, del progreso de la ciudad, con más de nueve ministros de su gobierno, con disposición, con ganas, preguntando cómo pueden hacer que Cartagena sea una ciudad de verdad que avance. Y eso no sucedió en el pasado”, destacó Turbay.

crédito Alcaldía de Cartagena de Indias/Facebook
El cantante Mr. Black estuvo presente en el acto oficial - crédito Alcaldía de Cartagena de Indias/Facebook

El Gobierno financiará los tramos de Las Tenazas, El Boquetillo, La Marina y Bocagrande

El presidente De la Espriella confirmó en su intervención una partida de $87.000 millones para avanzar en los sectores de Las Tenazas y El Boquetillo, que suman más de dos kilómetros de extensión.

También anunció $87.703 millones para el tramo comprendido entre La Marina y Bocagrande, de aproximadamente 1,5 kilómetros. De esta forma, el Gobierno nacional comprometió $174.703 millones para las etapas siguientes del Gran Malecón del Mar.

El tramo inaugurado conecta Playa Azul con el Parque Lineal de Crespo. La infraestructura busca ofrecer áreas para caminatas, ciclismo, descanso y actividades familiares frente al mar.

crédito Alcaldía de Cartagena de Indias/Facebook
De la Espriella advirtió que le harán seguimiento a la ejecución de los recursos de la obra que busca jalonar el turismo - crédito Alcaldía de Cartagena de Indias/Facebook

El mandatario destacó que la obra deberá conservar un carácter público y accesible, y aprovechó la ocasión para pedirle a la ciudadanía y a las autoridades locales garantizar el mantenimiento de las instalaciones.

“Cuidar este malecón es cuidar lo que les pertenece a todos ustedes, lo que le pertenece a toda Colombia”, expresó el jefe de Estado.

De La Espriella afirmó que el proyecto debe consolidarse como un espacio de encuentro sin distinciones sociales y la continuidad de las obras dependerá de la ejecución de las partidas anunciadas para los nuevos tramos.

Temas Relacionados

Dumek TurbayAlcalde de CartagenaGustavo PetroAbelardo de la EspriellaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Rodrigo Lara pide respaldo a la Ley de Sometimiento y destaca penas mínimas de 10 años para cabecillas

El exministro del Interior defendió el proyecto que tramita el Congreso y aseguró que los beneficios quedarían condicionados al cumplimiento de exigencias como entregar armas, secuestrados y recursos

Rodrigo Lara pide respaldo a la Ley de Sometimiento y destaca penas mínimas de 10 años para cabecillas

Pico y Placa: qué autos descansan en Cali este 3 de noviembre de 2026

Esto le interesa si va a conducir por las calles de la ciudad hoy

Pico y Placa: qué autos descansan en Cali este 3 de noviembre de 2026

Pico y Placa: qué autos descansan en Cartagena este martes 3 de noviembre

Cuáles son los vehículos que no tienen permitido circular este martes, chécalo y evita una multa

Infobae

Resultado Sinuano Noche hoy 2 de noviembre

Los aficionados de esta lotería pueden verificar si su jugada resultó premiada en el último sorteo

Resultado Sinuano Noche hoy 2 de noviembre

Bucaramanga reaccionó y rescató un empate 1-1 ante Atlético Nacional en el Américo Montanini en la fecha 17 de la Liga BetPlay

Edwin Cardona adelantó al conjunto verdolaga desde el punto penal, pero Luciano Pons igualó también de penal en el segundo tiempo

Bucaramanga reaccionó y rescató un empate 1-1 ante Atlético Nacional en el Américo Montanini en la fecha 17 de la Liga BetPlay
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

ENTRETENIMIENTO

Epa Colombia recibió diploma en la cárcel Picaleña y su pareja Karol Samantha presumió el logro: “Estamos orgullosas de ti”

Epa Colombia recibió diploma en la cárcel Picaleña y su pareja Karol Samantha presumió el logro: “Estamos orgullosas de ti”

Preocupación por la esposa de Jhonny Rivera: apareció con oxígeno y luego reveló que se alejará de los escenarios

Hija mayor de Yeison Jiménez dedicó emotivo mensaje al artista en el Día de Muertos: “Daría lo que fuera por volver a verte”

Ryan Castro expresó lo que significó realizar su concierto en El Campín de Bogotá: “Son muchos sentimientos encontrados”

Luisa Fernanda W aclaró si estaba triste en las fotos de su boda con Pipe Bueno: “Solamente ve tristeza...”

Deportes

Bucaramanga reaccionó y rescató un empate 1-1 ante Atlético Nacional en el Américo Montanini en la fecha 17 de la Liga BetPlay

Bucaramanga reaccionó y rescató un empate 1-1 ante Atlético Nacional en el Américo Montanini en la fecha 17 de la Liga BetPlay

Colombia será la sede del Suramericano Sub-20 de 2027: la Conmebol anunció las fechas del torneo

Hijo de Ómar Pérez recibió el llamado de la selección Colombia Sub-19: juega en Boca Juniors y buscará ganarse un lugar en la Tricolor

Mao Molina recordó, entre lágrimas, el título que ganó con Independiente Medellín: “Mi abuelo se murió antes, no me pudo ver campeón”

El Pibe Valderrama quedó sorprendido con el nuevo Metropolitano de Barranquilla: “En Suramérica no hay un estadio de esta calidad”