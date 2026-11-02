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Dibu Martínez sorprendió al responder cuál es el jugador colombiano al que “tiene de hijo” y revivió vieja rivalidad

El arquero campeón del mundo eligió al delantero colombiano al hablar de sus duelos más personales, luego de varios enfrentamientos entre clubes y selecciones

Dibu Martínez revivió su rivalidad con uno de los jugadores de la selección Colombia (Europa Press/Reuters)
Dibu Martínez revivió su rivalidad con uno de los jugadores de la selección Colombia (Europa Press/Reuters)
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El arquero argentino Emiliano “Dibu” Martínez sorprendió con sus declaraciones en medio de una entrevista con Los Edul, el ciclo de YouTube que conducen los hermanos Gastón y Esteban Edul. Durante una dinámica de preguntas cortas, el futbolista eligió a un jugador colombiano cuando le consultaron a qué rival consideraba que “tenía de hijo”.

El exitoso guardameta repasó en el programa distintos momentos de su actualidad física, su carrera y sus actuaciones con la selección argentina. Sin embargo, el tramo de respuestas rápidas concentró buena parte de la repercusión en redes sociales, en especial por la mención al atacante colombiano, con el que ha protagonizado varios enfrentamientos tanto a nivel de clubes como de selecciones.

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El portero que está en Chelsea F. C. se tomó unos segundos antes de responder y pronunció el nombre de Luis Díaz. La frase circuló entre aficionados argentinos y colombianos, teniendo en cuenta que la historia entre los dos incluye eliminaciones, goles, títulos continentales y algunos roces en la Premier League.

Luis Díaz fue el jugador que eligió el 'Dibu' para responder a la polémica pregunta (REUTERS/Albert Gea)
Luis Díaz fue el jugador que eligió el 'Dibu' para responder a la polémica pregunta (REUTERS/Albert Gea)

La semifinal de la Copa América 2021

Uno de los antecedentes más recordados por los fanáticos del fútbol ocurrió el 6 de julio de 2021, en la semifinal de la Copa América disputada en Brasilia. En ese partido, Luis Díaz marcó el empate para Colombia a los 61 minutos, después de una acción que terminó con definición ante la salida de Martínez.

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El encuentro terminó 1-1 y se definió desde el punto penal. Allí, el arquero argentino tuvo una actuación determinante, pues detuvo tres ejecuciones colombianas y Argentina se impuso 3-2 en la tanda. El equipo dirigido por Lionel Scaloni avanzó a la final y días después conquistó el torneo frente a Brasil en el estadio Maracaná.

Ese episodio quedó asociado a uno de los momentos más recordados del Dibu Martínez con la camiseta albiceleste contra la selección Colombia.

La rivalidad entre la selección colombiana y argentina es histórica, pero los jugadores más destacados son el Dibu y Luis Díaz (REUTERS/Lee Smith)
La rivalidad entre la selección colombiana y argentina es histórica, pero los jugadores más destacados son el Dibu y Luis Díaz (REUTERS/Lee Smith)

Argentina volvió a imponerse en la final de la Copa América 2024

El cruce tuvo otro capítulo el 14 de julio de 2024, cuando Argentina y Colombia se enfrentaron en la final de la Copa América, disputada en Miami, con Martínez en el arco argentino y Díaz como una de las referencias ofensivas del conjunto colombiano.

La selección argentina ganó 1-0 en el tiempo suplementario con un gol de Lautaro Martínez y obtuvo su segundo título consecutivo en el certamen. El resultado reforzó el registro favorable del arquero en los duelos de eliminación directa ante Colombia.

Cabe mencionar que el delantero colombiano ha logrado anotar en dos compromisos con su selección. Además de la semifinal de 2021, volvió a marcar ante Martínez en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026.

Díaz le anotó un gol a Martínez en el Monumental

El 10 de junio de 2025, Colombia visitó a Argentina en el estadio Monumental de Buenos Aires. A los 24 minutos, Luis Díaz tomó el balón sobre la izquierda, superó a varios rivales y definió ante Martínez para abrir el marcador.

Argentina empató en el segundo tiempo mediante Thiago Almada y el encuentro concluyó 1-1.

Los cruces entre el arquero y el colombiano van más allá de los partidos con sus selecciones (Craig Brough/REUTERS)
Los cruces entre el arquero y el colombiano van más allá de los partidos con sus selecciones (Craig Brough/REUTERS)

Cabe señalar que la rivalidad deportiva entre Luis Díaz y el Dibu Martínez también se trasladó a Inglaterra, durante la etapa en la que el argentino defendía a Aston Villa y el colombiano jugaba en Liverpool.

En noviembre de 2024, durante un Liverpool-Aston Villa, las cámaras registraron un empujón del arquero argentino al extremo colombiano dentro del área antes de un tiro de esquina. Sin embargo, la acción no derivó en penal porque el balón todavía no estaba en juego.

La respuesta del Dibu Martínez en Los Edul sumó un nuevo episodio a una serie de rivalidades que han registrado los amantes del fútbol y seguidores del argentino con el colombiano Luis Díaz.

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