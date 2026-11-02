Colombia

El día que Antonio Navarro Wolff apareció por sorpresa en un debate presidencial de Samper y Pastrana al que no fue invitado

La decisión de excluirlo estuvo relacionada con los resultados de las encuestas de intención de voto. Sin embargo, el entonces candidato de la Alianza Democrática M-19 encontró la manera de llegar a los estudios de Inravisión y quedar registrado en una de las escenas más recordadas de aquella campaña

La escena quedó grabada en la memoria de aquella contienda electoral: mientras Ernesto Samper y Andrés Pastrana debatían sus propuestas, una aparición inesperada cambió el rumbo de la transmisión y convirtió el encuentro en una de las anécdotas más particulares de la campaña ( @SenalMemoria/X)

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La campaña presidencial de 1994 dejó una escena poco habitual en la televisión colombiana: un candidato que no había sido convocado a un debate logró entrar al estudio y aparecer frente a las cámaras. Se trataba de Antonio Navarro Wolff, entonces aspirante a la Presidencia por la Alianza Democrática M-19, cuya intervención alteró una transmisión que estaba prevista para dos contendores.

El episodio volvió a cobrar relevancia tras conocerse el fallecimiento del dirigente político, el domingo 1 de noviembre de 2026. A lo largo de su trayectoria, Navarro protagonizó diferentes momentos que marcaron su paso por la vida pública, y aquella aparición en televisión quedó entre las anécdotas más recordadas de su campaña electoral.

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Antonio Navarro Wolff fue uno de los protagonistas de la campaña presidencial de 1994, cuando buscó llegar a la Casa de Nariño con el respaldo de la Alianza Democrática M-19 (Carlos Ortega/EFE)
Antonio Navarro Wolff fue uno de los protagonistas de la campaña presidencial de 1994, cuando buscó llegar a la Casa de Nariño con el respaldo de la Alianza Democrática M-19 (Carlos Ortega/EFE)

El encuentro había sido organizado por los noticieros CM& y QAP. La transmisión estaba diseñada para que Ernesto Samper y Andrés Pastrana expusieran sus posiciones y respondieran a las preguntas de los periodistas encargados de conducir la discusión.

Yamid Amat, María Isabel Rueda y María Elvira Samper estaban al frente de la moderación. Sin embargo, la decisión de dejar por fuera a Navarro terminó convirtiéndose en el detonante de una situación inesperada que sorprendió tanto a los candidatos como al equipo periodístico.

La decisión que dejó por fuera a Navarro Wolff

La ausencia del aspirante de la Alianza Democrática M-19 no fue accidental. Los organizadores y moderadores tuvieron en cuenta los resultados de las encuestas de intención de voto para definir quiénes participarían en el encuentro televisado.

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En ese momento, Samper y Pastrana contaban con mayor respaldo en los sondeos, mientras que la candidatura de Navarro no registraba cifras similares. Por esa razón, su nombre quedó excluido de la convocatoria y el debate se planteó como un espacio entre los dos aspirantes que concentraban la mayor atención electoral.

La determinación dejó al dirigente sin la posibilidad de participar en una plataforma de amplia exposición pública. Navarro también buscaba llegar a la Casa de Nariño y representaba electoralmente a la Alianza Democrática M-19, movimiento surgido después del proceso de paz de esa antigua guerrilla, luego del asesinato de Carlos Pizarro.

Navarro Wolff tuvo una extensa trayectoria en la política colombiana, en la que ocupó distintos cargos y representó al movimiento surgido tras la desmovilización del M-19 (navarrowolffantonio/Instagram)
Navarro Wolff tuvo una extensa trayectoria en la política colombiana, en la que ocupó distintos cargos y representó al movimiento surgido tras la desmovilización del M-19 (navarrowolffantonio/Instagram)

No obstante, el candidato encontró una manera de hacerse presente en la transmisión. Su aparición modificó los planes de quienes estaban a cargo del debate y puso en evidencia la discusión sobre los criterios utilizados para permitir o restringir la participación de los aspirantes presidenciales en los espacios televisivos.

La entrada a los estudios de Inravisión quedó registrada en cámaras

Para ingresar al lugar donde se desarrollaba el encuentro, Navarro contó con el apoyo de integrantes de Acotv, sindicato vinculado a los trabajadores de la televisión nacional. Esa colaboración le permitió acceder a los estudios de Inravisión, entidad que posteriormente se transformó en Rtvc.

Una vez dentro, el dirigente apareció ante las cámaras e interrumpió el desarrollo del debate. La escena tomó por sorpresa a Samper, Pastrana y a los periodistas que conducían la transmisión. Lo que estaba previsto como una conversación entre dos candidatos terminó con la presencia de un tercer aspirante que no recibió invitación.

La irrupción quedó registrada en video y pasó a formar parte de los episodios más particulares de aquella contienda. Además de la sorpresa que generó durante la emisión, el hecho puso sobre la mesa el debate acerca de la visibilidad que tenían los candidatos con menor intención de voto y las oportunidades para presentar sus propuestas ante la ciudadanía.

La candidatura de Antonio Navarro Wolff obtuvo 219.241 votos en las elecciones presidenciales de 1994, equivalentes al 3,79% de la votación (navarrowolffantonio/Instagram)
La candidatura de Antonio Navarro Wolff obtuvo 219.241 votos en las elecciones presidenciales de 1994, equivalentes al 3,79% de la votación (navarrowolffantonio/Instagram)

La candidatura de Navarro obtuvo 219.241 votos, equivalentes al 3,79% de la votación, de acuerdo con los resultados mencionados para esa elección. Aunque no llegó a la segunda vuelta, su participación quedó asociada a una campaña que tuvo momentos de tensión y episodios que trascendieron el resultado en las urnas.

En esos comicios, Ernesto Samper fue elegido presidente de Colombia tras imponerse en la segunda vuelta frente a Andrés Pastrana. La elección de 1994 marcó la primera aplicación de este mecanismo en la historia presidencial del país. La votación definitiva se realizó el 19 de junio y confirmó el triunfo del candidato del Partido Liberal Colombiano.

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