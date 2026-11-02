Esta es la millonada que gastará Bogotá para renovar la iluminación de la Plaza de Bolívar, la Alcaldía y otros edificios patrimoniales

La Plaza de Bolívar y sus edificios patrimoniales serán intervenidos con un nuevo sistema de iluminación arquitectónica - crédito Alcaldía de Bogotá

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Bogotá destinó $15.010.622.627 para renovar la iluminación arquitectónica de siete inmuebles patrimoniales que rodean la Plaza de Bolívar, incluido el Palacio Liévano, sede de la Alcaldía Mayor. La inversión fue aprobada mediante el Decreto 460 del 21 de octubre de 2026 y será financiada con recursos del Sistema General de Regalías.

El proyecto busca instalar nueva infraestructura lumínica en las fachadas y en 5.440 metros cuadrados de espacio público del centro histórico. La intervención incluirá tecnología LED, sistemas de control, redes eléctricas y equipos fotovoltaicos, según la información divulgada por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (Idpc) y la Alcaldía de Bogotá.

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Los recursos provienen de la Asignación para la Inversión Regional - Departamentos, correspondiente al 60% de los fondos del Sistema General de Regalías asignados al Distrito. La iniciativa está identificada con el código BPIN 202600000022149 y tendrá al Idpc como entidad ejecutora.

El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural estará a cargo de ejecutar y supervisar la contratación del proyecto - credito Patrimonio Cultural Bogotá/X

Siete inmuebles patrimoniales tendrán nueva iluminación

La inversión se concentrará en edificios de valor histórico e institucional ubicados alrededor de la Plaza de Bolívar. La lista está encabezada por la Catedral Primada, la Casa Capitular o de los Canónigos, la Capilla del Sagrario y el Palacio Arzobispal.

También serán objeto de la intervención el Capitolio Nacional, el Palacio de Justicia y el Palacio Liévano. Este último alberga el despacho del alcalde Carlos Fernando Galán y las dependencias centrales de la administración distrital.

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La renovación cubrirá fachadas y áreas públicas contiguas a los inmuebles. La administración busca actualizar los sistemas existentes e incorporar herramientas que permitan programar, regular y supervisar la iluminación arquitectónica.

El proyecto oficial se denomina “Implementación de la iluminación de bienes muebles y monumentos patrimoniales ubicados en espacio público y de sus espacios contenedores en Bogotá, D.C.”. El decreto que autorizó los recursos plantea que las obras deben cumplir las normas de contratación pública y las reglas aplicables a los dineros de regalías.

El Palacio Liévano, sede de la Alcaldía Mayor, estará incluido en la intervención del centro histórico - crédito Alcaldía de Bogotá

El contrato deberá abrirse en un plazo máximo de seis meses

El Idpc deberá incorporar los $15.010 millones en un capítulo independiente de su presupuesto antes de avanzar con la ejecución. Además, tendrá a su cargo la contratación de la interventoría, que supervisará el desarrollo técnico, financiero y contractual de la obra.

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La entidad cuenta con un plazo de hasta seis meses, contado desde la publicación del Decreto 460, para expedir el acto de apertura del proceso de selección o la decisión administrativa que ordene el gasto. Ese trámite definirá quién ejecutará las obras y bajo qué condiciones.

Una vez termine la licitación, el plazo estimado de construcción será de nueve meses. La duración final dependerá del proceso de contratación y del cronograma que adopte el contratista seleccionado.

El Idpc tendrá que reportar el avance del proyecto a las entidades competentes y a los órganos de control. También deberá entregar información al Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control del Sistema General de Regalías, como establece el decreto.

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El proyecto contempla infraestructura eléctrica, luminarias LED y sistemas fotovoltaicos para los inmuebles intervenidos - crédito Luis Jaime Acosta/REUTERS

La intervención incluye LED, software y energía fotovoltaica

Las obras contemplan la instalación de luminarias LED diseñadas para resaltar las características arquitectónicas de cada fachada. El alcance incluye equipos y software para manejar los sistemas de iluminación, así como infraestructura eléctrica y componentes fotovoltaicos.

La incorporación de estos elementos busca reducir el consumo energético frente a tecnologías convencionales y facilitar el control de la luz en los edificios y espacios intervenidos. El Distrito no ha precisado todavía el diseño lumínico de cada fachada ni la distribución del presupuesto entre los siete inmuebles.

De acuerdo con los documentos de planificación, la intervención beneficiaría directamente a 212.641 habitantes del Centro Histórico. Entre los beneficiarios indirectos se encuentran visitantes, comerciantes, restaurantes, hoteles, artesanos e instituciones culturales que desarrollan actividades en el sector.

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La justificación del proyecto destaca que Bogotá recibe población de municipios cercanos por su oferta de empleo, servicios y equipamientos. Por esa razón, el documento considera que una mejora del espacio público en el centro trasciende a los residentes de la capital.

El Capitolio Nacional será uno de los edificios que contará con luminarias LED y sistemas de control - credito Patrimonio Cultural Bogotá/X

Planeación, Cultura y Patrimonio participaron en la formulación

La propuesta fue estructurada de manera conjunta por el Idpc, la Secretaría Distrital de Planeación y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Las tres entidades vincularon la planeación urbana, la gestión cultural y la protección del patrimonio en el diseño de la iniciativa.

El Decreto 460 dispone que el proyecto se ejecutará conforme a los lineamientos de la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría Distrital de Planeación.

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Con la asignación presupuestal aprobada, el siguiente paso será la apertura del proceso contractual. Tras la adjudicación y el inicio de las obras, la ejecución prevista para nueve meses definirá cuándo entrará en funcionamiento la nueva iluminación de los siete edificios del entorno de la Plaza de Bolívar.