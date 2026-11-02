Colombia

Sinuano Noche: Resultado y números ganadores del sorteo de este domingo 1 de noviembre de 2026

Conozca los números que resultaron victoriosos en el más reciente sorteo

Los números ganadores de Sinuano Noche cambian y le llevan buena suerte a una nueva persona. (Jesús Avilés/Infobae)
Los números ganadores de Sinuano Noche cambian y le llevan buena suerte a una nueva persona. (Jesús Avilés/Infobae)
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El sorteo Sinuano Noche, con profundas raíces y amplia participación en el departamento de Córdoba y la región Caribe, mantiene presencia nacional pese a su arraigo en la costa norte de Colombia.

Este chance anunció los resultados de su último sorteo del día, realizado este domingo 1 de noviembre de 2026.

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Resultados Sinuano Noche hoy

Fecha: domingo 1 de noviembre de 2026.

Número ganador: 5192.

Quinta: 3.

Los pasos para jugar por los premios del Sinuano Noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los pasos para jugar por los premios del Sinuano Noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo y cómo jugar Sinuano

La Lotería El Sinuano Noche, organizada por la Lotería de Córdoba, ofrece a los jugadores la oportunidad de ganar significativas sumas de dinero dependiendo de la cantidad de números acertados. Este sorteo se lleva a cabo de lunes a sábados a las 22:30 horas y los domingos y festivos a las 20:30 horas, según el horario local.

Para participar en El Sinuano Noche, los interesados pueden adquirir sus boletas en los puntos de venta de SuperGiros a nivel nacional o a través de su página web. Es importante que los jugadores verifiquen si es necesario realizar un registro previo al momento de la compra.

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El sistema de premios de esta lotería es escalonado. Si un jugador acierta los cuatro números, recibirá 4,500 veces el valor de su apuesta. En caso de acertar tres números, el premio será 400 veces lo apostado. Para quienes logren acertar dos números, el premio es 50 veces la apuesta y por un solo número acertado, el jugador recibirá cinco veces lo invertido.

Conoce cuáles son los impuestos que aplican en este sorteo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Conoce cuáles son los impuestos que aplican en este sorteo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más oportunidades de ganar

El Sinuano, una de las opciones de juego de azar más populares, ofrece a sus participantes dos sorteos diarios que se realizan en horarios específicos. Este sorteo colombiano no está lí

imitado a la “noche” pues también hay uno denominado Sinuano Día tiene lugar todos los días a las 14:30 horas.

Esta estructura de horarios permite a los jugadores participar en ambos sorteos en un mismo día, ampliando las oportunidades de ganar. Además, la regularidad de los sorteos, que se llevan a cabo todos los días sin excepción, refuerza su atractivo entre los aficionados a este tipo de juegos.

Cabe recordar que el Sinuano Noche, se distingue por su sistema de premios fijos, lo que garantiza que los ganadores reciban el monto completo anunciado sin importar cuántas personas participen en el sorteo. Esta modalidad elimina la incertidumbre sobre el valor del premio y refuerza la confianza de los jugadores al asegurar una experiencia justa y transparente. Con este modelo, la emoción del juego se centra únicamente en acertar el número ganador.

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