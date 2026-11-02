El Pibe Valderrama tildó a la dirigencia de Junior por el fracaso en la Liga BetPlay: “La junta directiva se equivocó”

Carlos ‘El Pibe’ Valderrama cuestionó las decisiones de la dirigencia de Junior y aseguró que la conformación de la plantilla influyó en la eliminación (Javier Roibás Veiga/EFE)

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La eliminación de Junior de Barranquilla en la Liga BetPlay II-2026 dejó al descubierto una serie de decisiones deportivas que están bajo cuestionamiento. Uno de los históricos del club, Carlos “El Pibe” Valderrama, apuntó a la dirigencia y sostuvo que los movimientos del semestre debilitaron al equipo y lo alejaron de las finales.

El mediocampista consideró que la responsabilidad no puede atribuirse a los resultados dentro de la cancha. A su juicio, la junta directiva tomó decisiones equivocadas al modificar una nómina que venía de conseguir dos campeonatos consecutivos y no encontró soluciones para cubrir las salidas de futbolistas.

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“¿La situación del Junior? ¡Mala! ¡Mala! Cuando uno se equivoca, tiene que decir: ‘Se equivocaron’ o ‘Me equivoqué’. La junta directiva se equivocó”, afirmó Valderrama a medios regionales.

Junior de Barranquilla pasó de conquistar dos títulos consecutivos a quedar fuera de las finales de la Liga BetPlay II-2026 (Colprensa)

El contraste entre los títulos recientes y el desenlace de la campaña deportiva resulta evidente. Junior había conquistado el torneo Finalización de 2025 frente a Deportes Tolima y el Apertura de 2026 ante Atlético Nacional. Sin embargo, en el segundo semestre no logró sostener ese rendimiento y quedó eliminado antes de la fase decisiva.

Las salidas que, según Valderrama, debilitaron al equipo

Uno de los puntos centrales de su análisis fue la reconstrucción de la defensa. El ‘Pibe’ cuestionó que el club prescindiera de los dos zagueros titulares y permitiera la salida de Jhomier Guerrero, quien pasó a Millonarios. Para el exfutbolista, la dirigencia desarmó una línea clave y no consiguió reemplazar a quienes se marcharon.

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“Primero que todo, a los dos centrales titulares los echaron para otra parte. El marcador derecho (Jhomier Guerrero) se fue para Millonarios. Dicen que este era el mismo equipo bicampeón y no era el mismo equipo. Desarmaron la defensa y no la armaron”, manifestó.

Valderrama también se refirió a la situación de Carlos Bacca. El delantero, uno de los goleadores y referentes del plantel rojiblanco, no continuó en Junior después de que el club decidiera no renovar su contrato. El atacante había sufrido una lesión y regresó a la competencia, pero terminó fuera de la institución.

Carlos Bacca se fue del Junior de Barranquilla como uno de los ídolos del equipo, y bicampeón del fútbol profesional colombiano en el último año (Junior de Barranquilla)

“Bacca, que era uno de los goleadores del equipo, se lesionó, volvió y también lo mandaron para otro equipo. Entonces, se equivocaron, pero nadie dice: ‘Sí, señor, nos equivocamos’”, expresó el exjugador, quien insistió en que la dirigencia debía reconocer los errores cometidos durante la conformación de la plantilla.

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El cambio de entrenador también quedó en la mira

La salida de Alfredo Arias fue otro de los movimientos que Valderrama puso en entredicho. El técnico había conseguido dos títulos consecutivos con el equipo, por lo que el excapitán rojiblanco consideró que merecía más tiempo al frente del proyecto, incluso después de atravesar una racha de resultados adversos.

“Otra equivocación: echan al técnico (Alfredo Arias), un técnico que ganó dos títulos consecutivos. ¿Entonces, no puede perder cinco partidos? Denle chance, se lo había ganado (…) pero no, lo sacaron y ahí está el resultado. Así de fácil, el fútbol no tiene misterio”, sentenció para los medios locales.

Alfredo Arias dejó de ser el entrenador de Junior después de conseguir dos campeonatos consecutivos con el equipo barranquillero (Colprensa)

El cuestionamiento se produce después de la derrota 3-2 frente a Llaneros, resultado con el que Junior quedó matemáticamente sin opciones de avanzar a las finales de la Liga BetPlay II-2026. La eliminación confirmó un semestre distante de las expectativas que se habían instalado tras los campeonatos anteriores y profundizó el malestar de una afición acostumbrada a competir por los primeros lugares.

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A ese balance se suma el desempeño internacional. En la Copa Libertadores, el conjunto tiburón terminó último de su grupo, por lo que tampoco consiguió un lugar que le permitiera continuar su recorrido continental en la Copa Sudamericana. Así, el equipo cerró el semestre sin opciones en los dos frentes que disputó.