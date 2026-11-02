Colombia

Antonio Navarro Wolff y su lugar en la Constituyente de 1991: el excomandante del M-19 tuvo un papel determinante para el país

Una coincidencia particular une a quienes encabezaron la redacción de la Carta Política: tanto el líder que falleció como Horacio Serpa y Álvaro Gómez Hurtado murieron en años diferentes, pero en días consecutivos del calendario

Antonio Navarro Wolff
Antonio Navarro Wolff compartió la presidencia del organismo que redactó la Carta de 1991 y participó en acuerdos con corrientes políticas de orígenes diferentes (Antonio Navarro Wolff/Instagram)
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La muerte de Antonio Navarro Wolff el 1 de noviembre de 2026 desató preguntas sobre su papel en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, pues de ser un antiguo comandante del M-19 pasó a integrar la dirección del órgano que sustituyó la Constitución de 1886 y fijó las bases institucionales de una nueva etapa en Colombia.

Como copresidente de la asamblea y vocero de la Alianza Democrática M-19 (AD M-19), Navarro intervino en la búsqueda de acuerdos entre fuerzas con trayectorias e intereses distintos.

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La Constituyente fue elegida el 9 de diciembre de 1990, luego de una crisis política y de violencia que había cuestionado la capacidad de las instituciones para responder a demandas sociales y territoriales.

La iniciativa de la Séptima Papeleta, promovida inicialmente por sectores estudiantiles, convirtió la convocatoria de una asamblea en una exigencia ciudadana que recibió respaldo en las urnas. A ese impulso se sumó el acuerdo de paz entre el Gobierno y el M-19, firmado en marzo de 1990, que estableció condiciones para la reincorporación política de esa organización.

Antonio Navarro Wolf. Foto: Colprensa
Navarro Wolff llevó al M-19 de la paz a la Constituyente (Colprensa)

El M-19 llegó a la asamblea tras su desmovilización

Navarro era ingeniero sanitario egresado de la Universidad del Valle y había ocupado posiciones de mando dentro del Movimiento 19 de Abril (M-19). Su llegada a la política electoral ocurrió después de dejar las armas de esa guerrilla.

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Tras el asesinato de Carlos Pizarro Leongómez, candidato presidencial de la AD M-19, Navarro asumió la candidatura en las elecciones de 1990 y obtuvo 754.740 votos, al quedar en tercer lugar, resultado que ubicó a esa fuerza como una expresión relevante fuera de los partidos tradicionales.

En la elección de constituyentes, la AD M-19 consiguió 19 de los 70 escaños sometidos a votación popular. Esa representación no le otorgaba una mayoría, pero sí la situaba entre las tres principales corrientes de la Asamblea, junto con el Partido Liberal y el Movimiento de Salvación Nacional.

Así, se reunieron abogados, economistas, dirigentes sociales, líderes indígenas, representantes religiosos, periodistas y exintegrantes de grupos armados que habían entrado en procesos de paz, según el Archivo de la Asamblea Nacional Constituyente de la Biblioteca Luis Ángel Arango.

En ese momento de la historia, la participación de Navarro tuvo un sentido institucional y simbólico. Institucionalmente, representaba a una bancada con capacidad de presentar iniciativas y votar los artículos de la nueva Carta. En el plano político, mostraba que la negociación con una insurgencia podía traducirse en presencia legal dentro de la discusión sobre el Estado, bajo reglas democráticas y con diálogo de sectores enfrentados durante décadas.

El papel de Navarro Wolff en la Constituyente estuvo centrado en el diálogo (Colprensa)
El papel de Navarro Wolff en la Constituyente estuvo centrado en el diálogo (Colprensa)

La presidencia tripartita respondió a una asamblea sin mayorías

La Asamblea Nacional Constituyente se instaló el 5 de febrero de 1991. Ninguna fuerza obtuvo por sí sola los votos necesarios para imponer una mesa directiva, por lo que se acordó una presidencia compartida. Antonio Navarro Wolff, Horacio Serpa Uribe, por el liberalismo, y Álvaro Gómez Hurtado, por el Movimiento de Salvación Nacional, asumieron como presidentes del cuerpo constituyente.

La dirección de Navarro, Serpa y Gómez fue un mecanismo para administrar la pluralidad política de la Constituyente. Su función no consistía únicamente en conducir las sesiones plenarias, puesto que debía facilitar la organización de las comisiones, ordenar los debates y procurar que las diferencias no bloquearan la elaboración del texto constitucional.

El modelo también dio visibilidad a tres orígenes políticos distintos: los partidos tradicionales, una fuerza conservadora disidente y el movimiento surgido de la desmovilización del M-19.

La relevancia de Navarro se relacionó con esa tarea de diálogo e intercambio de ideas. Como copresidente, participó en una conducción que debía procesar desacuerdos sobre el modelo de Estado, el alcance de los derechos, la administración de justicia, el régimen territorial, los mecanismos de participación y las facultades excepcionales del Ejecutivo. La Asamblea trabajó de forma continua hasta el 4 de julio de 1991, fecha en la que fue promulgada la nueva Constitución.

Navarro Wolff integró la presidencia colegiada de la Asamblea Nacional Constituyente junto a Álvaro Gómez Hurtado y Horacio Serpa Uribe en 1991. (Colprensa)
Navarro Wolff integró la presidencia colegiada de la Asamblea Nacional Constituyente junto a Álvaro Gómez Hurtado y Horacio Serpa Uribe en 1991 (Colprensa)

Navarro presentó iniciativas sobre reforma, excepciones y transición

El trabajo de los constituyentes no se limitó a la presidencia de las sesiones, puesto que los registros del Banco de la República ubican a Navarro Wolff entre los autores o participantes en proyectos relacionados con la reforma constitucional, las disposiciones transitorias y las normas de excepción, incluidas las figuras que reemplazaron el antiguo estado de sitio.

Estos asuntos eran centrales en un país que había vivido amplios períodos bajo medidas extraordinarias y buscaba delimitar los poderes estatales.

Allí se discutieron materias como Congreso, Justicia, Ministerio Público, derechos humanos, partidos y oposición, régimen municipal y departamental, control fiscal y economía. El archivo histórico conserva transcripciones de las sesiones de comisiones y plenarias, además de 144 números de la Gaceta Constitucional publicados durante 1991.

La Carta aprobada al final del proceso estableció un catálogo amplio de derechos fundamentales, económicos, sociales, culturales y colectivos, y creó herramientas judiciales y de participación para exigirlos.

La tutela, las acciones populares, la Defensoría del Pueblo, la Corte Constitucional y nuevos espacios de representación fueron parte de un rediseño que buscó ampliar la relación entre ciudadanía e instituciones.

El 1 de noviembre murió el político colombiano y exmilitante del M-19 Antonio Navarro Wolf (Carlos Ortega/EFE)
El 1 de noviembre murió el político colombiano y exmilitante del M-19 Antonio Navarro Wolf (Carlos Ortega/EFE)

La coincidencia entre las muertes de los copresidentes de la Constituyente

De por sí, la Constituyente fue importante, una coincidencia de fechas alrededor de los tres copresidentes de la Asamblea que llamó la atención después del fallecimiento del ingeniero. Y es que Horacio Serpa Uribe murió el 31 de octubre de 2020, Antonio Navarro Wolff falleció el 1 de noviembre de 2026 y Álvaro Gómez Hurtado fue asesinado el 2 de noviembre de 1995.

Las muertes ocurrieron en años diferentes, pero quedaron asociadas a tres días consecutivos del calendario.

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