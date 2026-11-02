Colombia

Andrea Petro y Mary Luz Herrán también despidieron a Antonio Navarro Wolff, copresidente de la Asamblea Nacional Constituyente: “Eras como mi tío”

La hija y la exesposa del expresidente Gustavo Petro recordaron la cercanía que tuvo con el dirigente político durante su infancia

Andrea Petro y Mary Luz Herrán evocaron su vínculo con Antonio Navarro Wolff - crédito @andreapetro91/Instagram - @MaryLuzHerran/X
Andrea Petro y Mary Luz Herrán evocaron su vínculo con Antonio Navarro Wolff - crédito @andreapetro91/Instagram - @MaryLuzHerran/X
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La muerte de Antonio Navarro Wolff, exintegrante del Movimiento 19 de Abril (M-19) y copresidente de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, provocó mensajes de despedida de personas cercanas al expresidente Gustavo Petro. Entre ellas estuvieron Andrea Petro y Mary Luz Herrán, hija y exesposa del exmandatario, quienes recordaron su vínculo con el dirigente político.

La familia de Navarro Wolff confirmó que el exconstituyente murió el domingo 1 de noviembre a las 02:42 p. m. Tenía 78 años. Sus allegados solicitaron respeto por la privacidad durante las exequias y anunciaron que posteriormente comunicarían los detalles de su despedida.

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Tras lo anterior, Andrea Petro compartió una historia en Instagram con una imagen de la noticia y un corazón roto. La empresaria acompañó la publicación con la canción Quién fuera, de Silvio Rodríguez.

En otro mensaje, la hija de Petro expresó el impacto que le produjo comunicar la noticia a su padre. “Y tenia que ser yo la que se lo anunciaba a él. Perdón, compañero”, escribió. Luego describió a Navarro Wolff como una figura cercana durante su niñez: “Eras como mis tíos cuando era pequeña”.

“Eras como mis tíos”: el mensaje de Andrea Petro tras la muerte de Antonio Navarro Wolff - crédito andreapetro91/Instagram
“Eras como mis tíos”: el mensaje de Andrea Petro tras la muerte de Antonio Navarro Wolff - crédito andreapetro91/Instagram

Mary Luz Herrán destacó su apuesta por la paz

Mary Luz Herrán también se pronunció sobre el fallecimiento del exgobernador de Nariño. En su cuenta de X publicó una fotografía de Navarro Wolff y lo definió como un “compañero” que “sobrevivió a la guerra y le apostó a la paz”.

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La publicación incluyó una imagen con las fechas 1948-2026 y un mensaje de despedida en el que se resaltó el legado del político. “Descansa en paz”, señaló Herrán.

Navarro Wolff tuvo un papel central en la desmovilización del M-19 en 1990 y en la transición de ese grupo armado hacia la actividad política legal. Un año después fue uno de los tres copresidentes de la Asamblea Nacional Constituyente, junto con Horacio Serpa y Álvaro Gómez Hurtado.

Mary Luz Herrán recordó la apuesta por la paz de Antonio Navarro Wolff - crédito @MaryLuzHerran/X
Mary Luz Herrán recordó la apuesta por la paz de Antonio Navarro Wolff - crédito @MaryLuzHerran/X

Su trayectoria incluyó cargos nacionales y regionales

Tras su paso por la Constituyente, el ahora fallecido dirigente ocupó cargos en distintos niveles del Estado. Fue ministro de Salud, alcalde de Pasto, gobernador de Nariño, representante a la Cámara, senador y secretario de Gobierno de Bogotá durante la alcaldía de Gustavo Petro.

Su nombre quedó ligado al proceso que condujo a la Constitución de 1991 y a los acuerdos que permitieron la incorporación del M-19 a la vida electoral. En años posteriores defendió la participación política de antiguos integrantes de grupos armados que se acogieran a procesos de paz.

La muerte de Antonio Navarro Wolff generó reacciones de dirigentes y familiares de antiguos compañeros de militancia. Los mensajes de Andrea Petro y Mary Luz Herrán coincidieron en destacar el recuerdo personal y la trayectoria del exconstituyente en la política colombiana.

Iván Cepeda lamentó la muerte de Antonio Narro Wolff

El senador y excandidato presidencial Iván Cepeda Castro dedicó un mensaje a Antonio Navarro Wolff en el que recordó su relación de más de tres décadas y destacó su lugar dentro de las corrientes de izquierda y progresistas del país.

“A Antonio lo conocí hace más de tres décadas”, escribió Cepeda en una publicación difundida en su cuenta de X. El dirigente acompañó sus palabras con una fotografía grupal en la que aparece Navarro Wolff junto a varias figuras políticas y sociales.

Iván Cepeda recordó a Antonio Navarro Wolff y destacó su legado político - crédito @IvanCepedaCast/X
Iván Cepeda recordó a Antonio Navarro Wolff y destacó su legado político - crédito @IvanCepedaCast/X

El congresista afirmó que sentía “gran admiración y respeto” por quien describió como uno de los dirigentes más destacados de las izquierdas y del progresismo en Colombia. Su pronunciamiento se concentró en aspectos personales y políticos que, a su juicio, definieron la trayectoria del exconstituyente.

En el texto, el senador resaltó la actitud de Navarro Wolff frente a coyunturas relevantes. “Su serenidad en momentos decisivos”, señaló Cepeda, antes de mencionar sus convicciones democráticas y sociales.

Para el congresista, esos elementos forman parte del legado político que deja el exdirigente. Cepeda cerró su publicación con una frase de despedida. “Vivirá siempre en nuestra memoria”, expresó.

El pronunciamiento de Iván Cepeda se limitó a resaltar la cercanía que sostuvo con Antonio Navarro Wolff y a reconocer su aporte a las ideas democráticas y sociales.

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