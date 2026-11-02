Colombia

Esta fue la última aparición pública de Antonio Navarro Wolff antes de su muerte: fue durante la campaña presidencial de Iván Cepeda

El dirigente político fue visto el 16 de junio de 2026 durante un encuentro de respaldo al entonces candidato del Pacto Histórico para la segunda vuelta presidencial

Antonio Navarro Wolf. Foto: Colprensa
La reunión se celebró en junio de 2026 y congregó a dirigentes políticos, entre ellos el exconstituyente Iván Marulanda (Colprensa)
Guardar

Antonio Navarro Wolff falleció el domingo 1 de noviembre de 2026, a los 78 años, tras una trayectoria que incluyó la segunda comandancia del M-19, la Gobernación de Nariño, una curul en el Senado, el Ministerio de Salud y la copresidencia de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991.

Una de sus últimas apariciones públicas conocidas tuvo lugar el 16 de junio de 2026, cuando participó en un encuentro político de respaldo a Iván Cepeda, entonces candidato presidencial del Pacto Histórico.

PUBLICIDAD

La actividad se realizó durante la campaña para la segunda vuelta presidencial de 2026 y reunió a distintas figuras políticas que apoyaban la candidatura de Cepeda. Entre los asistentes estuvo Iván Marulanda, quien, al igual que Navarro Wolff, hizo parte de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991.

Antonio Navarro Wolff (Redes sociales)
Una de sus últimas apariciones públicas conocidas tuvo lugar el 16 de junio de 2026, cuando participó en un encuentro político de respaldo a Iván Cepeda (Redes sociales)

Las imágenes del encuentro circularon en redes sociales y provocaron comentarios sobre el aspecto físico del exdirigente. Algunos usuarios expresaron preocupación, mientras otros recordaron su trayectoria política y cuestionaron las referencias a su apariencia.

Tras conocerse su fallecimiento, la participación en ese acto adquirió relevancia porque quedó entre los registros públicos más recientes de Navarro Wolff.

Además de los cargos mencionados, fue exministro de Salud. La reunión de junio se produjo meses antes de su muerte y dejó una de las últimas imágenes públicas conocidas del dirigente colombiano. No hubo información oficial entonces que estableciera un vínculo entre esas imágenes y su salud antes de conocerse públicamente el deceso.

PUBLICIDAD

El ahora senador Iván Cepeda recordó su relación con Navarro Wolff y destacó su papel en la política colombiana.

“A Antonio lo conocí hace más de tres décadas. Tengo por él gran admiración y respeto como uno de los más destacados dirigentes de las izquierdas y del progresismo en Colombia”, afirmó.

El dirigente agregó que su “serenidad en momentos decisivos” y sus “convicciones democráticas y sociales” forman parte del legado político que dejó, según Cepeda. “Vivirá siempre en nuestra memoria”, expresó.

Iván Cepeda (@IvanCepedaCast/X)
Iván Cepeda recordó su relación con Navarro Wolff y destacó su papel en la política colombiana (@IvanCepedaCast/X)

¿Quién fue Antonio Navarro Wolff?

Antonio Navarro Wolff fue una de las figuras del tránsito del Movimiento 19 de Abril (M-19) de la lucha armada a la participación electoral en Colombia. Ingeniero sanitario, excombatiente, constituyente y dirigente público, ocupó cargos en el Ejecutivo, el Congreso y administraciones territoriales durante más de dos décadas.

Nació el 9 de julio de 1948 en Pasto, departamento de Nariño. Se formó como ingeniero sanitario y, a mediados de la década de 1970, se incorporó al M-19, organización insurgente en la que llegó a ser segundo comandante, junto a Carlos Pizarro Leongómez.

En 1985 sobrevivió a un atentado con granada en Cali. El ataque le causó lesiones permanentes, entre ellas la amputación de la pierna izquierda y dificultades en el habla. Años después participó en las negociaciones que derivaron en el acuerdo de paz entre el Estado colombiano y el M-19, firmado en marzo de 1990.

Antonio Navarro Wolff
Antonio Navarro Wolff fue una de las figuras del tránsito del Movimiento 19 de Abril (M-19) de la lucha armada a la participación electoral en Colombia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras la desmovilización de la organización, Navarro Wolff continuó en la política legal bajo la Alianza Democrática M-19. Luego del asesinato de Pizarro, asumió la candidatura presidencial de ese movimiento en 1990. Su papel más recordado llegó al año siguiente, cuando fue uno de los tres copresidentes de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, junto con Álvaro Gómez Hurtado y Horacio Serpa Uribe.

La Constituyente redactó la Constitución que sustituyó a la carta política de 1886. Navarro Wolff intervino así en uno de los principales procesos institucionales de la historia reciente de Colombia y representó a un sector político surgido de un acuerdo de paz.

Más adelante fue ministro de Salud, alcalde de Pasto entre 1995 y 1997, representante a la Cámara por Bogotá, senador en dos períodos, gobernador de Nariño entre 2008 y 2011 y secretario de Gobierno de Bogotá en 2012.

Antonio Navarro Wolff murió el 1 de noviembre de 2026, a los 78 años. Su trayectoria quedó asociada a la negociación política posterior a la desmovilización del M-19 y al proceso constituyente de 1991.

Temas Relacionados

Antonio Navarro WolffMuerte de Antonio Navarro WolffÚltima aparición de Antonio Navarro WolffIván CepedaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Andrea Petro y Mary Luz Herrán también despidieron a Antonio Navarro Wolff, copresidente de la Asamblea Nacional Constituyente: “Eras como mi tío”

La hija y la exesposa del expresidente Gustavo Petro recordaron la cercanía que tuvo con el dirigente político durante su infancia

Andrea Petro y Mary Luz Herrán también despidieron a Antonio Navarro Wolff, copresidente de la Asamblea Nacional Constituyente: “Eras como mi tío”

Luis Díaz regresó a los entrenamientos con Bayern Múnich y podría llegar a ser convocado por Néstor Lorenzo a la selección Colombia

La Tricolor jugará dos partidos amistosos ante Chile, en Cali y Santiago de Chile, en la última fecha FIFA de 2026 y la convocatoria se conocería entre el 5 y 6 de noviembre

Luis Díaz regresó a los entrenamientos con Bayern Múnich y podría llegar a ser convocado por Néstor Lorenzo a la selección Colombia

Esteban Bolaño, manager de Kbeto Zuleta, contó cómo se salvó de morir en el accidente del bus de la agrupación vallenata: “Uno no dimensiona las cosas”

El representante del cantante guajiro decidió seguir hacia Barranquilla en su camioneta junto a tres compañeros, una elección previa al siniestro que dejó cuatro fallecidos y 17 heridos entre el grupo

Esteban Bolaño, manager de Kbeto Zuleta, contó cómo se salvó de morir en el accidente del bus de la agrupación vallenata: “Uno no dimensiona las cosas”

Euro hoy en Colombia: cotización de apertura del 2 de noviembre

Este fue el comportamiento del euro durante los primeros minutos de la sesión bursátil

Euro hoy en Colombia: cotización de apertura del 2 de noviembre

Atlético Bucaramanga vs. Atlético Nacional - en vivo HOY: siga aquí el partido de la fecha 17 de la Liga BetPlay

El estadio Américo Montanini será el escenario en donde se enfrenten dos de los mejores equipos del semestre en el fútbol colombiano y que marcará la disputa por el punto invisible en los cuadrangulares semifinales

Atlético Bucaramanga vs. Atlético Nacional - en vivo HOY: siga aquí el partido de la fecha 17 de la Liga BetPlay
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

ENTRETENIMIENTO

Esteban Bolaño, manager de Kbeto Zuleta, contó cómo se salvó de morir en el accidente del bus de la agrupación vallenata: “Uno no dimensiona las cosas”

Esteban Bolaño, manager de Kbeto Zuleta, contó cómo se salvó de morir en el accidente del bus de la agrupación vallenata: “Uno no dimensiona las cosas”

Diana Ángel llamó a marchar contra la ley de rescate económico de Abelardo de la Espriella: “La patria mentira sigue y seguirá”

Luisa Fernanda W reveló en sus votos a Pipe Bueno la promesa que le hizo antes de tener hijos: “Eres la respuesta”

Taliana Vargas recordó los difíciles momentos de su personaje como Clara Cabello en ‘Rafael Orozco, el ídolo’: “Han pasado 15 años”

Blessd en Chile: el gesto del cantante en Peñaflor que benefició a 200 familias con agua potable en medio de su gira por Latinoamérica

Deportes

Luis Díaz regresó a los entrenamientos con Bayern Múnich y podría llegar a ser convocado por Néstor Lorenzo a la selección Colombia

Luis Díaz regresó a los entrenamientos con Bayern Múnich y podría llegar a ser convocado por Néstor Lorenzo a la selección Colombia

Atlético Bucaramanga vs. Atlético Nacional - en vivo HOY: siga aquí el partido de la fecha 17 de la Liga BetPlay

Deportivo Pasto también lamentó la muerte de Antonio Navarro Wolf: “Dejó una huella imborrable en la historia de nuestra institución”

Juventus hizo historia con Jhon Lucumí y Juan Cabal: primera vez que dos colombianos comparten titularidad en el histórico club italiano

El Pibe Valderrama tildó a la dirigencia de Junior por el fracaso en la Liga BetPlay: “La junta directiva se equivocó”