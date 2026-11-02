Esta fue la última aparición pública de Antonio Navarro Wolff antes de su muerte: fue durante la campaña presidencial de Iván Cepeda

La reunión se celebró en junio de 2026 y congregó a dirigentes políticos, entre ellos el exconstituyente Iván Marulanda (Colprensa)

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Antonio Navarro Wolff falleció el domingo 1 de noviembre de 2026, a los 78 años, tras una trayectoria que incluyó la segunda comandancia del M-19, la Gobernación de Nariño, una curul en el Senado, el Ministerio de Salud y la copresidencia de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991.

Una de sus últimas apariciones públicas conocidas tuvo lugar el 16 de junio de 2026, cuando participó en un encuentro político de respaldo a Iván Cepeda, entonces candidato presidencial del Pacto Histórico.

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La actividad se realizó durante la campaña para la segunda vuelta presidencial de 2026 y reunió a distintas figuras políticas que apoyaban la candidatura de Cepeda. Entre los asistentes estuvo Iván Marulanda, quien, al igual que Navarro Wolff, hizo parte de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991.

Una de sus últimas apariciones públicas conocidas tuvo lugar el 16 de junio de 2026, cuando participó en un encuentro político de respaldo a Iván Cepeda (Redes sociales)

Las imágenes del encuentro circularon en redes sociales y provocaron comentarios sobre el aspecto físico del exdirigente. Algunos usuarios expresaron preocupación, mientras otros recordaron su trayectoria política y cuestionaron las referencias a su apariencia.

Tras conocerse su fallecimiento, la participación en ese acto adquirió relevancia porque quedó entre los registros públicos más recientes de Navarro Wolff.

Además de los cargos mencionados, fue exministro de Salud. La reunión de junio se produjo meses antes de su muerte y dejó una de las últimas imágenes públicas conocidas del dirigente colombiano. No hubo información oficial entonces que estableciera un vínculo entre esas imágenes y su salud antes de conocerse públicamente el deceso.

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El ahora senador Iván Cepeda recordó su relación con Navarro Wolff y destacó su papel en la política colombiana.

“A Antonio lo conocí hace más de tres décadas. Tengo por él gran admiración y respeto como uno de los más destacados dirigentes de las izquierdas y del progresismo en Colombia”, afirmó.

El dirigente agregó que su “serenidad en momentos decisivos” y sus “convicciones democráticas y sociales” forman parte del legado político que dejó, según Cepeda. “Vivirá siempre en nuestra memoria”, expresó.

Iván Cepeda recordó su relación con Navarro Wolff y destacó su papel en la política colombiana (@IvanCepedaCast/X)

¿Quién fue Antonio Navarro Wolff?

Antonio Navarro Wolff fue una de las figuras del tránsito del Movimiento 19 de Abril (M-19) de la lucha armada a la participación electoral en Colombia. Ingeniero sanitario, excombatiente, constituyente y dirigente público, ocupó cargos en el Ejecutivo, el Congreso y administraciones territoriales durante más de dos décadas.

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Nació el 9 de julio de 1948 en Pasto, departamento de Nariño. Se formó como ingeniero sanitario y, a mediados de la década de 1970, se incorporó al M-19, organización insurgente en la que llegó a ser segundo comandante, junto a Carlos Pizarro Leongómez.

En 1985 sobrevivió a un atentado con granada en Cali. El ataque le causó lesiones permanentes, entre ellas la amputación de la pierna izquierda y dificultades en el habla. Años después participó en las negociaciones que derivaron en el acuerdo de paz entre el Estado colombiano y el M-19, firmado en marzo de 1990.

Antonio Navarro Wolff fue una de las figuras del tránsito del Movimiento 19 de Abril (M-19) de la lucha armada a la participación electoral en Colombia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras la desmovilización de la organización, Navarro Wolff continuó en la política legal bajo la Alianza Democrática M-19. Luego del asesinato de Pizarro, asumió la candidatura presidencial de ese movimiento en 1990. Su papel más recordado llegó al año siguiente, cuando fue uno de los tres copresidentes de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, junto con Álvaro Gómez Hurtado y Horacio Serpa Uribe.

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La Constituyente redactó la Constitución que sustituyó a la carta política de 1886. Navarro Wolff intervino así en uno de los principales procesos institucionales de la historia reciente de Colombia y representó a un sector político surgido de un acuerdo de paz.

Más adelante fue ministro de Salud, alcalde de Pasto entre 1995 y 1997, representante a la Cámara por Bogotá, senador en dos períodos, gobernador de Nariño entre 2008 y 2011 y secretario de Gobierno de Bogotá en 2012.

Antonio Navarro Wolff murió el 1 de noviembre de 2026, a los 78 años. Su trayectoria quedó asociada a la negociación política posterior a la desmovilización del M-19 y al proceso constituyente de 1991.

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