Colombia

Icetex abrió 15.000 cupos de crédito para estudios en 2027-1: así puede inscribirse a partir del 3 de noviembre

La convocatoria incluye recursos para matrícula y sostenimiento de quienes estudien fuera del país; el pago total comenzará al terminar la formación académica, según las condiciones de la entidad

Icetex informó que un incidente de seguridad en un proveedor externo interrumpió algunos servicios y procesos operativos desde el 16 de septiembre - crédito Icetex
La entidad proyecta otorgar 25.000 créditos durante todo el año 2027 para responder a las necesidades de las regiones - crédito Icetex
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El Icetex abrirá el 3 de noviembre una convocatoria con 15.000 nuevos cupos de crédito educativo para financiar programas de pregrado, posgrado, formación para el trabajo y educación continuada durante el primer semestre de 2027. Los aspirantes deberán iniciar el proceso en www.icetex.gov.co, en la sección de Crédito Educativo.

La oferta está dirigida a personas que planeen estudiar en instituciones públicas o privadas de Colombia, así como a quienes cursarán posgrados en el exterior. La entidad proyecta otorgar 25.000 créditos nuevos a lo largo de 2027, con énfasis en programas relacionados con las necesidades de las regiones y el sector productivo.

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Los créditos combinan pagos durante los estudios y después del grado

Las líneas disponibles manejan modalidades de corto y mediano plazo. En los créditos de mediano plazo, el estudiante paga una parte de la financiación mientras cursa el programa y cubre el saldo después de graduarse.

Los créditos educativos de mediano plazo combinan desembolsos durante la etapa lectiva y el reembolso del saldo posterior al grado - crédito Icetex
Los créditos educativos de mediano plazo combinan desembolsos durante la etapa lectiva y el reembolso del saldo posterior al grado - crédito Icetex

La principal opción para pregrado será la línea Formación del Talento Humano para la Productividad, orientada a carreras técnicas, tecnológicas y profesionales. Tendrá una tasa de interés de IPC más 5 puntos y un esquema de pago del 30% durante los estudios y 70% tras la graduación.

Además, la convocatoria mantendrá alternativas para distintas áreas de conocimiento. Estas son las principales líneas de mediano plazo:

  • Talento Stem 30%: para ingeniería, arquitectura, urbanismo, matemáticas y ciencias naturales.
  • Ciencias de la Salud 30%: para programas de salud distintos de medicina.
  • Impulso al Desarrollo Social y Sostenible 30%: para agronomía, veterinaria, economía, administración y contaduría, entre otras áreas afines.
  • Ciencias Sociales y Educación 30%: para bellas artes, ciencias de la educación, ciencias sociales y humanidades.
  • Etdh 30%: para programas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano.
  • Educación Continua 30%: para diplomados, certificaciones y cursos de bilingüismo.
  • Plan Progresivo 40%: destinado a financiar estudios de medicina en el país.

En cada caso, el porcentaje incluido en el nombre de la línea corresponde a la porción del crédito que se paga durante la etapa académica. El valor restante se reembolsa una vez termine el programa.

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Los beneficiarios podrán contar con becas del 60%, 80% y 100% de cobertura del valor de la matrícula - crédito Icetex
La línea de pregrado Formación del Talento Humano para la Productividad tendrá una tasa de interés equivalente al IPC más 5 puntos - crédito Icetex

La línea Gente Milagro prioriza a afectados por el terremoto

El Icetex habilitará la línea Gente Milagro, destinada a financiar matrícula de estudiantes damnificados por el terremoto del 10 de agosto. Podrán postularse las personas incluidas en los censos oficiales de población afectada por el sismo.

También podrán aplicar quienes vayan a estudiar educación superior en instituciones ubicadas en los cinco departamentos con mayor afectación: Chocó, Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca. La línea tendrá una tasa de IPC más 7 puntos y exigirá el pago del 30% durante los estudios; el otro 70% se pagará después de obtener el título.

Posgrados nacionales y en el exterior tienen condiciones diferenciadas

Para posgrados en Colombia, los beneficiarios deberán cubrir el 40% del crédito mientras estudian y pagarán el porcentaje restante al finalizar el programa. En el caso de las especializaciones médicas cursadas en el país, la cuota durante los estudios baja al 20%, mientras que el 80% queda para después de la graduación.

Los candidatos deben demostrar un rendimiento académico sobresaliente y nivel B2 de inglés certificado para acceder a las becas japonesas para colombianos - crédito Icetex
Los posgrados en el exterior dispondrán de hasta 25.000 dólares para matrícula y 12.500 dólares para sostenimiento - crédito Icetex

La convocatoria también incluye financiación para posgrados en el exterior. El monto previsto es de hasta USD25.000 ($79 millones, al cambio actual) para matrícula y hasta USD12.500 ($39 millones, al cambio actual) para sostenimiento. En estas alternativas, el estudiante empieza a pagar la totalidad del crédito al terminar su formación académica.

Punto a punto para solicitar el crédito educativo

Para completar la inscripción, los aspirantes deben seguir este proceso:

  1. Ingresar a www.icetex.gov.co y seleccionar la opción Crédito Educativo.
  2. Diligenciar el formulario de solicitud correspondiente a la línea de financiación elegida.
  3. Descargar el formulario una vez esté completo.
  4. Firmarlo e incluir la huella dactilar.
  5. Adjuntar el documento en el enlace que el Icetex enviará al correo electrónico registrado para el cargue de soportes.

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