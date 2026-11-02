El Sena ofrece formación gratuita en inglés para mayores de 14 años: así puede inscribirse antes de finalizar el 2026

El Sena mantiene abierta su oferta de formación virtual y gratuita en inglés hasta finales de 2026 - crédito Sena Distrito Capital

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El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) mantiene abierta su oferta de formación virtual y gratuita en inglés para colombianos mayores de 14 años, dentro y fuera del país, y que podrán inscribirse antes de concluir el 2026.

El programa English Does Work cuenta con 13 niveles de 48 horas cada uno y permite hacer el registro en zajuna.sena.edu.co, según los cupos y grupos habilitados en la plataforma.

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La inscripción no implica el inicio inmediato de las clases. La asignación depende de la disponibilidad de cupos y de que se conforme cada grupo, por lo que las personas registradas deben revisar con frecuencia el correo electrónico que reportaron durante el proceso.

Los colombianos mayores de 14 años pueden postularse al programa formativo desde el país o el exterior - crédito Sena

English Does Work ofrece 13 niveles virtuales de 48 horas

La oferta de English Does Work está diseñada para desarrollar competencias comunicativas en inglés mediante una ruta progresiva. Cada nivel tiene una intensidad de 48 horas y los participantes pueden avanzar de acuerdo con la disponibilidad de la formación y las condiciones del programa.

El contenido aborda comprensión auditiva, lectura, escritura y expresión oral. Estas habilidades se trabajan a través de actividades y materiales que buscan acercar a los aprendices a situaciones cotidianas, académicas y laborales en las que se utiliza el idioma.

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Yecid Torres, vocero de la Dirección de Formación Profesional del Sena, señaló que el programa propone un proceso gradual para fortalecer la comunicación en inglés. De acuerdo con el avance de cada aprendiz y los requisitos establecidos, el recorrido formativo puede permitir alcanzar competencias equivalentes a los niveles B1 o B2.

Los contenidos de los cursos desarrollan competencias de comprensión auditiva, lectura, escritura y expresión oral - crédito Sena

Los contenidos se consultan desde la plataforma Zajuna, que permite desarrollar las actividades a distancia. La modalidad virtual facilita el acceso desde computadores o dispositivos móviles conectados a internet, sin necesidad de acudir a un centro presencial de formación.

Colombianos mayores de 14 años pueden postularse desde el país o el exterior

La convocatoria está dirigida a personas mayores de 14 años que tengan nacionalidad colombiana. Pueden inscribirse quienes viven en Colombia y quienes residen en otros países, siempre que puedan conectarse a internet para acceder a los recursos y cumplir con las actividades asignadas.

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Antes de registrarse, los interesados deben revisar los niveles que aparezcan disponibles en el portal. La apertura de cursos puede variar de acuerdo con la oferta habilitada y el número de personas que soliciten ingreso a cada grupo.

Los aspirantes realizan el trámite de postulación en la sección de Bilingüismo del portal zajuna.sena.edu.co - crédito Sena

Por esa razón, completar la inscripción no asegura una fecha inmediata de comienzo. Torres explicó que la formación inicia cuando se cumplen las condiciones requeridas para poner en marcha el grupo correspondiente. La recomendación es mantener actualizados los datos de contacto y estar atentos a las comunicaciones institucionales.

El correo electrónico cumple un papel central en el proceso. Allí pueden llegar las novedades sobre la asignación de cupo, el inicio de actividades y las credenciales necesarias para ingresar a la plataforma. También es conveniente revisar la carpeta de correo no deseado o spam y marcar como seguro cualquier mensaje institucional que haya llegado a esa bandeja.

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El registro se realiza desde la sección de Bilingüismo de Zajuna

Para postularse a los cursos de inglés del Sena, las personas interesadas pueden seguir este ABC:

A. Acceda a zajuna.sena.edu.co y ubique la sección de ‘Bilingüismo’.

B. Busque la oferta denominada English Does Work y consulte cuáles niveles están disponibles.

C. Complete la inscripción con los datos solicitados por la plataforma y siga las indicaciones que aparezcan en pantalla.

D. Dé seguimiento al correo electrónico registrado, incluida la carpeta de ‘spam’, para conocer la respuesta sobre el cupo.

E. Entre con las credenciales asignadas cuando reciba la notificación de inicio y cumpla las actividades del nivel correspondiente.

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La plataforma concentra tanto el registro como los recursos académicos del programa. Por ello, las personas que quieran acceder a la formación deben verificar directamente allí qué grupos están habilitados antes de finalizar 2026 y si existen cupos para el nivel de su interés.

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La disponibilidad de cupos define el inicio de cada grupo

El Sena no establece, en la información disponible sobre English Does Work, un comienzo automático para quienes se inscriben. La apertura de grupos depende de la demanda y de las vacantes en cada nivel, de modo que los tiempos de espera pueden ser distintos entre los aspirantes.

Una vez el participante reciba la confirmación, podrá ingresar a los materiales y actividades desde Zajuna. El seguimiento de las notificaciones y la consulta periódica de la oferta disponible son pasos necesarios para conocer el estado de la inscripción y el posible inicio de la formación.