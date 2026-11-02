Durante la celebración de Halloween, joven murió tras ser apuñalado en una discoteca de Bucaramanga: autoridades investigan lo ocurrido

Jerson Fabián Villalba Murillo murió tras sufrir un ataque con arma blanca en una discoteca del barrio Mejoras Públicas en Bucaramanga (AFP)

Guardar

Un joven de 23 años murió tras recibir una herida con un arma cortopunzante durante una riña ocurrida en una discoteca en Bucaramanga (Santander), durante la celebración de Halloween.

La víctima fue identificada como Jerson Fabián Villalba Murillo. El ataque ocurrió hacia la 1:15 a. m. del domingo 1 de noviembre, en medio de una riña entre varios asistentes dentro del establecimiento ubicado en el barrio Mejoras Públicas.

PUBLICIDAD

El joven recibió una herida en el cuello con un arma cortopunzante. La información preliminar indica que el presunto agresor vestía un buzo blanco con capota.

Villalba Murillo fue llevado en motocicleta al Hospital Universitario de Santander, donde ingresó a cirugía. El personal médico no logró salvarle la vida y el joven murió minutos después.

Las autoridades ordenaron el cierre de la discoteca Géminis por un período de diez días tras los hechos (Colprensa)

Entre tanto, el establecimiento nocturno fue sellado durante diez días y las autoridades aún no reportaron capturas.

La investigación busca establecer cómo comenzó la pelea, quién atacó a Jerson Fabián Villalba Murillo y si existían conflictos previos entre los involucrados. Los investigadores recolectan testimonios y otros elementos materiales debido a que no recibieron las grabaciones del sistema de vigilancia.

PUBLICIDAD

Un acompañante de la víctima describió al presunto atacante como un hombre con buzo blanco y capota. Según los datos iniciales, esa misma persona habría trasladado al herido en motocicleta hasta el centro asistencial, una circunstancia que todavía debe ser esclarecida.

Los propietarios de Géminis indicaron que el técnico encargado de las cámaras no estaba disponible. Por ese motivo, las autoridades no pudieron acceder a los registros de video tras el hecho.

La víctima ingresó a una intervención quirúrgica en el Hospital Universitario de Santander, donde se confirmó su deceso minutos después (HUS)

En video | Detienen a mujer que intentó evadir retén policial en Bucaramanga: estaría bajo los efectos del alcohol

El caso ocurrió durante la noche de Halloween, mientras las autoridades concentraban parte de sus operativos en contener las caravanas de motociclistas.

Entre ellos, se destaca que una conductora de una camioneta Toyota fue capturada después de presuntamente evadir un retén policial durante los controles de Halloween en Bucaramanga. En su intento por continuar la marcha, chocó contra dos vehículos y pasó sobre los elementos instalados para delimitar el puesto de control.

PUBLICIDAD

El hecho ocurrió en la noche del 31 de octubre, en medio del despliegue de las autoridades para impedir caravanas de motociclistas no autorizadas y reducir los riesgos en las vías durante las celebraciones.

La mujer avanzó unos metros pese a las órdenes de los uniformados, según quedó registrado en un video que circuló después en redes sociales. Varios policías consiguieron alcanzarla y la interceptaron.

El alcalde Cristian Portilla informó que esos controles dejaron más de 200 motos inmovilizadas, cuatro capturas, incautaciones de armas blancas y más de 200 comparendos por infracciones de tránsito.

Las imágenes difundidas muestran que la conductora no se detuvo cuando los policías le indicaron que debía hacerlo. La camioneta golpeó dos automóviles durante la maniobra.

PUBLICIDAD

La mujer derribó los maletines del puesto de control antes de su detención por parte de una uniformada (Captura video)

El vehículo también pasó sobre los maletines que los uniformados habían ubicado para cerrar el paso. Esos elementos hacían parte de la delimitación del puesto de control.

Luego de avanzar una corta distancia, la mujer descendió de la camioneta sin hacer declaraciones. Una uniformada procedió a detenerla para practicarle una requisa.

El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, informó que dentro del automotor los agentes hallaron una botella de aguardiente, además de latas y botellas de cerveza.

El hallazgo generó sospechas sobre un posible estado de embriaguez. La información disponible, no obstante, no indicó el resultado de una prueba que confirmara si la conductora había consumido alcohol antes de ponerse al volante.

PUBLICIDAD

“Esta mujer fue capturada tras arrollar a varios policías mientras intentaba evadir el Plan Avispa”, afirmó Portilla al referirse al procedimiento.

El mandatario sostuvo que la conductora estaba en aparente estado de embriaguez. También señaló que, durante la evasión, embistió otros vehículos.

El alcalde agregó que “la autoridad se respeta y la vida se protege”. Sus declaraciones se produjeron tras la circulación del video que documentó parte de la secuencia en el punto de control.