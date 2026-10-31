Vincent Kompany, técnico de Luis Díaz en Bayern Múnich, no lo dirigirá en las canchas por buen tiempo: “Queremos que descanse”

Vincent Kompany tiene prohibido hablar de fútbol y trabajar desde su casa debido a una irritación de las meninges-crédito Matthias Schrader/AP Foto

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El entrenador del Bayern Múnich, Vincent Kompany, mantiene prohibido hablar de fútbol y trabajar desde casa mientras se recupera de una irritación de las meninges. El belga, de 40 años, permanece bajo tratamiento médico y con la indicación de guardar reposo absoluto tras descompensarse hace una semana en el campo de entrenamiento, según Bild.

La recomendación médica llegó después de que Kompany arrastrara una infección viral y no descansara lo suficiente, entre otras razones por sus análisis de video nocturnos. El técnico fue dado de alta y recibe medicación en su domicilio.

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Aaron Danks asumió el cargo de entrenador interino del Bayern Múnich durante la ausencia de Vincent Kompany-crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS

Aaron Danks, entrenador interino del Bayern, explicó que no puede conversar con Kompany sobre tácticas, análisis o alineaciones.

“Queremos que descanse y se recupere bien para que, cuando vuelva con nosotros, esté completamente preparado”, dijo el 30 de octubre de 2026, un día antes del partido de Bundesliga contra el Borussia Dortmund, previsto para el 31 de octubre de 2026 a las 12:30 p. m. (hora de Colombia).

Danks afirmó que las instrucciones de Max Eberl y Christoph Freund son mantener cualquier conversación futbolística fuera de los contactos con el entrenador.

Así le fue a Luis Díaz en la premiación del Balón de Oro 2026

El jugador inglés Harry Kane con el Balón de Oro-crédito Matthew Childs/Reuters

Por su parte, el colombiano Luis Díaz, que también se encuentra en reposo tras sufrir una leve lesión en la Champions League, viene de ocupar el puesto 24 en la gala del Balón de Oro 2026 con 8 puntos, tras una temporada en la que conquistó tres títulos con Bayern Múnich y volvió a integrar la lista de 30 finalistas del premio. La votación lo ubicó por delante del brasileño Marquinhos, el francés Dayot Upamecano y el portugués Bruno Fernandes.

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Los puntos del delantero procedieron de Colombia, Bélgica, Curazao, Ecuador y Paraguay, cuyos jurados lo incluyeron entre los diez mejores futbolistas del mundo. Ninguno lo eligió como número uno y otros 95 votantes no lo incorporaron a sus listas.

La distribución de los sufragios fue publicada por France Football y L’Équipe. Francisco “Paché” Andrade, de Fútbol al Minuto, representó a Colombia; Frédéric Larsimont, de Le Soir, votó por Bélgica; Patricio Cornejo Garcés, de Radio Caravana, lo hizo por Ecuador; Carl Ruiter, de Extra Curaçao y Radio Hoyer, representó a Curazao; y Rubén Darío da Rosa, de Tigo Sports y Telefuturo, fue el jurado paraguayo.

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Luis Díaz quedó en el puesto 24 del Balón de Oro-crédito Angelika Warmuth/REUTERS

Díaz compartió puntuación con el portugués Nuno Mendes, lateral de París Saint-Germain, situado en la posición 23. El delantero colombo-mexicano Julián Quiñones, de Al-Qadsiah, ocupó el puesto 28 con cuatro unidades, mientras que Sadio Mané y William Saliba cerraron la clasificación con dos.

El Balón de Oro fue entregado el 26 de octubre en el London Palladium de Londres. Díaz asistió a la ceremonia junto a sus compañeros de Bayern Múnich, club con el que ganó la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Supercopa de Alemania durante la campaña 2025-2026.

Luis Díaz está ausente con el Bayern Múnich por una lesión muscular-crédito Angelika Warmuth/REUTERS

El atacante disputó 51 partidos, anotó 26 goles y entregó 20 asistencias. Esta fue su segunda aparición en la clasificación del galardón, después de haber alcanzado el puesto 17 en 2022, cuando jugaba en Liverpool de Inglaterra.

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Harry Kane obtuvo el premio con 1.055 puntos, 28 más que Kylian Mbappé, segundo con 1.027. Vincent García, responsable del Balón de Oro en France Football, sostuvo que se trató de una de las definiciones más ajustadas en la historia del reconocimiento.

El delantero inglés se convirtió en el segundo futbolista de su país que gana el premio durante el siglo XXI, 25 años después de la consagración de Michael Owen en 2001. Lamine Yamal completó el podio con 881 unidades, seguido por Rodri, cuarto con 726, y Lionel Messi, quinto con 612.

Harry Kane (Inglaterra - Bayern Munich): 1.055 puntos Kylian Mbappé (Francia - Real Madrid): 1.027 puntos Lamine Yamal (España - FC Barcelona): 881 puntos Rodri (España - FC Barcelona): 726 puntos Lionel Messi (Argentina - Inter Miami): 612 puntos Khvitcha Kvaratskhelia (Georgia - Paris-Saint Germain), 541 puntos Ousmane Dembélé (Francia - París Saint Germain): 418 puntos Erling Haaland (Noruega - Manchester City): 378 puntos Michael Olise (Francia - Bayern Múnich): 296 puntos Fabián Ruiz (España - París Saint Germain): 201 puntos Jude Bellingham (Inglaterra - Real Madrid): 107 puntos Pau Cubarsí (España - FC Barcelona): 101 puntos Achraf Hakimi (Marruecos - Paris-Saint Germain), 65 puntos Vitinha (Portugal - París Saint Germain): 59 puntos Declan Rice (Inglaterra - Arsenal): 57 puntos Ferran Torres (España - París Saint Germain): 44 puntos Vinicius Jr. (Brasil - Real Madrid): 26 puntos Marc Cucurella (España - Real Madrid): 16 puntos João Neves (Portugal - París Saint Germain): 15 puntos Willian Pacho (Ecuador - París Saint Germain): 12 puntos Gabriel (Brasil - Arsenal), 11 puntos Lautaro Martínez (Argentina - Inter Milán): 11 puntos Nuno Mendes (Portugal - París Saint Germain): 8 puntos Luis Díaz (Colombia - Bayern Munich): 8 puntos Marquinhos (Brasil - París Saint Germain): 7 puntos Dayot Upamecano (Francia - Bayern Múnich): 5 puntos Bruno Fernandes (Portugal - Manchester United): 5 puntos Julián Quiñones (México - Al-Qadsiah): 4 puntos Sadio Mané (Senegal - Al-Nassr): William Saliba (Francia - Arsenal), 2 puntos.