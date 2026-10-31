Esto le falta a Atlético Nacional para asegurar su cupo a la Copa Libertadores 2027: lo puede definir en los próximos días

Atlético Nacional podría asegurar su cupo a la Copa Libertadores 2027, por la vía de la reclasificación, en la fecha 18 de la Liga BetPlay - crédito Colprensa

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Atlético Nacional volvió a demostrar que es uno de los equipos que mejor juego presenta en la Liga BetPlay, luego de vencer a Santa Fe por 2-0 en duelo pendiente de la fecha 5, en el estadio Atanasio Girardot, y defender el liderato en la tabla de posiciones ante el América de Cali.

Como si fuera poco, el verde dio un salto enorme para asegurar su paso a la Copa Libertadores 2027, pues esos tres puntos fueron clave en la tabla de reclasificación para quedar a un paso de ser el segundo clasificado al certamen; el primero fue el Junior de Barranquilla por salir campeón en el primer semestre de 2026.

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De otro lado, hay varios equipos que aún se encuentran en la pelea por llegar a ese torneo y a la Copa Sudamericana, por lo que cada punto sumado en las últimas tres jornadas antes de los cuadrangulares será determinante para definir las ocho plazas a los torneos internacionales de 2027.

¿Qué necesita Nacional para llegar a la Copa Libertadores?

Los verdolagas han hecho una buena temporada a nivel local por la cantidad de puntos sumados y por haber llegado a la final del primer semestre, aunque la perdieron como locales ante Junior por un marcador global de 3-1. También alcanzaron las semifinales de la Copa Colombia y lideran la Liga BetPlay.

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Atlético Nacional está a una victoria de asegurar su cupo en la Copa Libertadores. Si consigue ese resultado en la fecha 18 de la Liga BetPlay, será inalcanzable en la tabla de reclasificación y terminará en el primer o segundo puesto, los dos que otorgan el tiquete.

Tabla de la reclasificación de la Liga BetPlay, previo a los partidos del viernes 30 de octubre por la fecha 5 - crédito Dimayor

Según las cuentas, el verde suma 90 puntos en la tabla anual, mientras que el tercero, que es Santa Fe, cuenta con 63 unidades, y a falta de nueve puntos por disputarse en la fase de Todos contra Todos, 18 en los cuadrangulares y, por lo menos, tres en la final, son un total de 30 puntos y con la ventaja de los antioqueños de 27 unidades en este momento, le falta muy poco para dejar todo definido.

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En caso de que Santa Fe pierda o empate ante Cúcuta y Nacional supere a Bucaramanga, el verde asegurará segunda fase previa de la Copa Libertadores, que es la ronda a la que accederá por reclasificación. Pero en caso de que salga campeón, le pasará ese beneficio al siguiente en la lista que no esté entre los dos primeros, que sería nada menos que los cardenales.

Atlético Nacional llegó a los 90 puntos en el liderato de la tabla de reclasificación de la Liga BetPlay 2026 - crédito Colprensa

Los otros aspirantes

Tal como se vio en la tabla de la reclasificación, aparte del Junior de Barranquilla, la mitad de los clubes de la Liga BetPlay pelean por aspirar a uno de los siete cupos que quedan pendientes para los torneos internacionales de 2027, entre ellos Nacional que lo tiene a un paso en Libertadores.

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Para empezar, América de Cali, Santa Fe, Deportivo Cali, Once Caldas y Deportes Tolima también entraron en la pelea de la Libertadores, pues entre ellos solo se sacan 11 unidades y los Diablos Rojos cuentan con la primera opción al ser segundos con 65 unidades, cinco más que los cardenales.

Santa Fe perdió la opción de acercarse al segundo cupo de Copa Libertadores en la tabla de reclasificación y ahora se encuentra a cinco puntos del América de Cali - crédito Colprensa

Con respecto a la Copa Sudamericana, Millonarios, Medellín, Bucaramanga, Águilas Doradas y el Internacional de Bogotá le apuntan a esos tres tiquetes en la reclasificación, como lo indica el reglamento de la Dimayor, aunque siguen con opciones de aspirar a Libertadores si realizan de acá en adelante una campaña prácticamente perfecta desde la fecha 17, que comenzará el sábado 31 de octubre y todo noviembre será lleno de emociones en el fútbol colombiano.

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