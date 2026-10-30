Boca Juniors vs. River Plate: hora y canal de televisión para ver en vivo en Colombia a Álvaro Montero y Sebastián Villa en el Superclásico

Álvaro Montero y Sebastián Villa tendrán uno de los duelos más esperados de la temporada cuando reciban a River Plate en el barrio La Boca (Buenos Aires).
Tanto el exportero de Millonarios y guardameta de la selección Colombia como el delantero antioqueño esperan lo que será el partido del año en territorio argentino y quieren ser los principales protagonistas ante el rival más odiado del cuadro Xeneize (apodo de Boca).
PUBLICIDAD
El partido se jugará el 1 de noviembre de 2026 en el estadio La Bombonera de Buenos Aires a partir de la 1:00 p. m. (hora de Colombia) y se podrá ver a través de ESPN 2 y Disney Plus Premium.
El árbitro del partido será Nicolás Ramírez, mientras que en el VAR estará Silvio Trucco.
Boca afronta el duelo mientras pelea por el torneo Clausura, las semifinales de la Copa Argentina y el primer lugar de la tabla anual. El equipo también disputará la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro el 21 de noviembre en Barranquilla.
River Plate llega sin trofeos en disputa después de quedar eliminado de la Copa Sudamericana y la Copa Argentina, además de perder la final del Apertura. Su objetivo es avanzar a los octavos de final del Clausura y asegurar un lugar en la Copa Libertadores de 2027.
PUBLICIDAD
Cómo llegan ambos equipos al juego
Boca Juniors
El finalista de la Copa Sudamericana llega más motivado en esta parte del campeonato argentino. El 25 de octubre de 2026, el equipo de Montero y Villa le ganó a Independiente de Avellaneda en el Libertadores de América por 0-1.
El único gol del partido fue del defensor Facundo “Jagger” Herrera al minuto 88 de partido.
A continuación, así viene Boca Juniors en sus últimos 5 partidos:
- 25 de octubre de 2026 - Liga Profesional de Fútbol de Argentina: Independiente 0-1 Boca Juniors
- 20 de octubre de 2026 - Copa Sudamericana: Vasco da Gama (Brasil) 1-3 Boca Juniors
- 16 de octubre de 2026 - Liga Profesional de Fútbol de Argentina: Boca Juniors 2-1 Talleres de Córdoba
- 13 de octubre de 2026 - Copa Sudamericana: Boca Juniors 0-1 Vasco da Gama (Brasil)
- 9 de octubre de 2026 - Liga Profesional de Fútbol de Argentina: Instituto de Córdoba 2-2 Boca Juniors
River Plate
Por los lados del equipo dirigido por Leonardo Ponzio, venció por 1-0 a Racing Club de Avellaneda en el estadio Más Monumental de Buenos Aires, el mismo 25 de octubre de 2026.
PUBLICIDAD
Con gol de Lautaro Rivero al minuto 33, el equipo “Millonario” (apodo de River) logró una victoria clave para la clasificación en la zona B de la Liga Profesional de Argentina.
Así viene River en sus últimos cinco juegos:
- 25 de octubre de 2026 - Liga Profesional de Fútbol de Argentina: River Plate 1-0 Racing Club
- 18 de octubre de 2026 - Liga Profesional de Fútbol de Argentina: Belgrano 0-3 River Plate
- 14 de octubre de 2026 - Liga Profesional de Fútbol de Argentina: Sarmiento 1-1 River Plate
- 10 de octubre de 2026 - Liga Profesional de Fútbol de Argentina: River Plate 1-0 Estudiantes Río Cuarto
- 19 de septiembre de 2026 - Liga Profesional de Fútbol de Argentina: River Plate 1-2 Huracán
En lo que se refiere al último partido que jugaron entre sí en el historial del Superclásico del Fútbol Argentino, hay que ir al 19 de abril de 2026 cuando Boca ganó en condición de visitante en el estadio Más Monumental de Buenos Aires.
El único gol del partido llegó por medio del volante Leandro Paredes de tiro penal al minuto 45+6 de juego.
- 19 de abril de 2026 - Liga Profesional de Fútbol de Argentina: River Plate 0-1 Boca Juniors
- 9 de noviembre de 2026 - Liga Profesional de Fútbol de Argentina: Boca Juniors 2-0 River Plate
- 27 de abril de 2025 - Liga Profesional de Fútbol de Argentina: River Plate 2-1 Boca Juniors
- 21 de septiembre de 2024 - Liga Profesional de Fútbol de Argentina: Boca Juniors 0-1 River Plate
- 21 de abril de 2026 - Copa de la Liga Profesional: River Plate 2-3 Boca Juniors
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD