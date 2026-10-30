Colombia

⁠Así fue el sensual encuentro entre Karol G y Young Miko: derrocharon química en el concierto de la puertorriqueña

La artista colombiana fue invitada al espectáculo de la puertorriqueña en Orlando, donde ambas compartieron baile, abrazos y canciones frente a los asistentes

La cantante colombiana apareció como invitada sorpresa en el show de la puertorriqueña en Orlando y ambas compartieron abrazos, baile y un acercamiento que generó reacciones entre el público - crédito @infokarolbr/ X

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La cantante colombiana Karol G fue una de las invitadas sorpresa en el concierto que Young Miko ofreció el 29 de octubre en Orlando, Florida. Su presencia en el escenario, donde ambas cantaron, bailaron y se abrazaron, dio lugar a videos que circularon en redes sociales y a nuevas especulaciones sobre la relación entre las artistas.

El encuentro ocurrió durante una fecha del Late Checkout Tour, la gira de la intérprete puertorriqueña. Young Miko se presentó en el Kia Center de Orlando y reservó uno de los segmentos de su espectáculo para la llegada de Karol G, quien apareció ante el público con una vestimenta urbana compuesta por jeans, chaqueta oscura y gorra rosa.

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Las imágenes muestran a la colombiana en el escenario durante Sin pausa, una canción que Young Miko suele utilizar para invitar a una persona a compartir un momento a corta distancia. Esa dinámica tuvo como protagonista a Karol G, quien se sentó frente a la cantante puertorriqueña mientras interpretaba el tema.

La escena incluyó abrazos, baile y un acercamiento de los rostros

Karol G apareció en el concierto de Young Miko en Orlando y el acercamiento entre ambas reavivó los rumores de romance - crédito redes sociales / X
Karol G apareció en el concierto de Young Miko en Orlando y el acercamiento entre ambas reavivó los rumores de romance - crédito redes sociales / X

La interacción entre las dos artistas se convirtió rápidamente en uno de los momentos más comentados de la noche. Videos captados por asistentes muestran que Karol G abrazó a Young Miko por detrás y apoyó sus manos sobre la cintura de la rapera mientras ambas bailaban frente al público.

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En otro fragmento, las cantantes acercaron sus rostros hasta quedar a pocos centímetros. El público reaccionó con gritos ante la escena, que varios usuarios interpretaron como un gesto de coqueteo o como un posible intento de beso.

Karol G y Young Miko también interpretaron juntas DISPO, la colaboración que lanzaron en 2023. La aparición incluyó además BbY WOW, uno de los temas recientes de la artista colombiana junto a Judeline y Rusowsky.

La presencia de Karol G en Orlando se produjo mientras la cantante avanza con su gira internacional, Viajando el Mundo Tropitour. La colombiana hizo una pausa en su agenda para acompañar a Young Miko en esa fecha.

Los videos provocaron reacciones divididas en las redes sociales

Las grabaciones del encuentro se multiplicaron en plataformas como TikTok y X. Parte del público celebró la complicidad entre las artistas y destacó la posibilidad de verlas compartir escenario, mientras otros usuarios volvieron a preguntarse si existe un vínculo sentimental entre ellas.

“Ni Drake, ni Bruno Mars, la que coronó fue Young Miko”, “Y Karol la puso nerviosaaaa!!!”, “aleeeee vamos Karol quedate con miko !!! Las amo”, dicen algunas de las reacciones,.

Karol G y Young Miko interpretaron DISPO y compartieron escenario durante BbY WOW - crédito tomada de redes sociales / X
Karol G y Young Miko interpretaron DISPO y compartieron escenario durante BbY WOW - crédito tomada de redes sociales / X

La conversación también incluyó críticas. Algunos usuarios emplearon el término queerbaiting para cuestionar la forma en la que se presentó la cercanía entre las artistas. La expresión alude a contenidos que, según quienes los critican, sugieren vínculos o identidades de la diversidad sexual sin que exista una confirmación pública, con el fin de atraer atención.

La cercanía entre Karol G y Young Miko ya había generado comentarios

La aparición en Orlando no fue el primer episodio que despertó especulaciones entre sus seguidores. En 2023, Young Miko fue invitada a uno de los conciertos de Karol G en Houston para interpretar DISPO. En aquella oportunidad también compartieron un baile cercano frente al público.

Un año después, ambas volvieron a coincidir en el videoclip de Contigo, canción de Karol G en colaboración con el DJ neerlandés Tiësto. En esa producción audiovisual, Young Miko interpretó a la pareja de la colombiana dentro de la historia narrada por el video.

Young Miko
Young Miko interpretó a la pareja de Karol G en el videoclip de Contigo, junto a Tiësto - crédito @karolg/Instagram

El videoclip de Contigo presentó una ficción romántica, pero no supuso una confirmación sobre la vida privada de las cantantes. Aun así, desde entonces la relación artística entre ambas ha sido objeto de comentarios cada vez que coinciden en eventos, conciertos o publicaciones digitales.

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