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Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund, hora y dónde ver en Colombia el ‘Klassiker’ sin Luis Díaz

El extremo colombiano quedó fuera de la convocatoria por una molestia en el muslo, mientras los dos invictos del campeonato alemán definen el liderato

El Bayern Múnich y el Borussia Dortmund disputan el clásico número 141 igualados con 17 puntos en el liderato de la Bundesliga- crédito Angelika Warmuth y Leon Kuegeler/REUTERS
El Bayern Múnich y el Borussia Dortmund disputan el clásico número 141 igualados con 17 puntos en el liderato de la Bundesliga- crédito Angelika Warmuth y Leon Kuegeler/REUTERS
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Los dos equipos que comparten la cima de la Bundesliga se enfrentan este sábado 31 de octubre de 2026 en el Allianz Arena, en una edición más de Der Klassiker que llega con ambos conjuntos invictos. Luis Díaz, extremo colombiano del Bayern Múnich, quedó fuera de la convocatoria.

Se trata del encuentro 141 de la historia entre ambos clubes, que llegan igualados en 17 puntos en la tabla de posiciones tras siete fechas disputadas, con el Bayern Múnich arriba por diferencia de gol.

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Ambos equipos están invictos en el campeonato, con cinco victorias y dos empates cada uno. El ganador del Klassiker tomará una ventaja de tres puntos sobre su rival directo en la lucha por el liderato de la Bundesliga.

El colombiano arrastra una lesión muscular que sufrió la semana anterior durante el empate 2-2 ante el Arsenal por la Champions League. Aunque el club bávaro descartó que se trate de un cuadro grave, el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo antes de que complete su recuperación.

El atacante Luis Díaz quedó fuera de la convocatoria del Bayern Múnich tras sufrir una lesión muscular frente al Arsenal en la Champions League - crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS
El atacante Luis Díaz quedó fuera de la convocatoria del Bayern Múnich tras sufrir una lesión muscular frente al Arsenal en la Champions League - crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS

Díaz sí estuvo presente en Londres durante la gala del Balón de Oro, formando parte de la lista de nominados para la edición 70 del premio otorgado por France Football. En las votaciones, el extremo fue incluido por el cuadro bávaro junto a Michael Olise, Dayot Upamecano y el ganador de esta edición, el inglés Harry Kane.

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De hecho, uno de los atractivos en la previa del clásico incluye la presentación del Balón de Oro por parte de Kane a la hinchada del Bayern, que se suma así a Gerd Müller, Franz Beckenbauer y Karl-Heinz Rummenigge como los cuatro jugadores que recibieron el galardón vistiendo los colores del club, siendo él inglés el primer extranjero en recibir este honor.

Harry Kane presentará el Balón de Oro ante la afición del Bayern Múnich como el primer futbolista extranjero del club en obtener el galardón - crédito Europa Press
Harry Kane presentará el Balón de Oro ante la afición del Bayern Múnich como el primer futbolista extranjero del club en obtener el galardón - crédito Europa Press

Semanas antes de la lesión, Díaz se refirió a la relevancia de este cruce para la pelea por el título. “Dortmund sigue siendo Dortmund. Tenemos que ganar los tres puntos porque serán súper importantes en el camino de la Liga. En estos cruces te juegas el campeonato, te juegas la Liga. Si pierdes, es complicado porque te agarran una ventaja que hace difícil llegar a esa posición”, declaró en imágenes recogidas por Telemundo Deportes. El colombiano agregó: “Hay que contrarrestar lo que ellos vienen haciendo, nosotros hacer nuestro trabajo y sacar el resultado adelante”.

Borussia Dortmund buscará dar un golpe de autoridad

El esquema táctico del Borussia Dortmund bajo la dirección de Niko Kovač basa su volumen de ataque en la línea de tres defensores y el despliegue de sus laterales. Maximilian Beier se ha transformado en uno de sus jugadores clave en ataque en el inicio de la temporada 2026/27 - crédito Leon Kuegeler/REUTERS
El esquema táctico del Borussia Dortmund bajo la dirección de Niko Kovač basa su volumen de ataque en la línea de tres defensores y el despliegue de sus laterales. Maximilian Beier se ha transformado en uno de sus jugadores clave en ataque en el inicio de la temporada 2026/27 - crédito Leon Kuegeler/REUTERS

En frente, el plantel bávaro se encuentra a un rival que a pesar de no empezar la temporada de la mejor manera (el Bayern le ganó al Dortmund la Supercopa y cayó en la segunda fecha de la Champions League ante el Bodø/Glimt), en las últimas semanas fue tomando ritmo con victorias consecutivas en la Bundesliga, y ahora se antoja como un rival peligroso para el conjunto dirigido por Vincent Kompany.

Jugadores como su creador Marcel Sabitzer y Carney Chukwuemeka en la zona media, los atacantes Maximilian Beier y Serhou Guirassy, o el arquero Gregor Kobel, son nombres propios que buscarán dar el golpe como visitantes, bajo la dirección de Niko Kovač.

Caracterizados por jugar con una línea de tres defensores, el peso ofensivo viene dado por el juego de sus laterales que acaparan las bandas e intentan generar superioridad numérica. El resultado dependerá de si desde el Dortmund logran imponer ese estilo de juego ante el Bayern, o si los de Kompany se hacen con la posesión del esférico y llevan la batuta del partido.

Otras bajas confirmadas para el partido

Las bajas del Bayern Múnich para el compromiso incluyen a Jamal Musiala por lesión en el muslo, Manuel Neuer por molestias en el pie y Bara Sapoko Ndiaye por apendicitis - crédito Europa Press
Las bajas del Bayern Múnich para el compromiso incluyen a Jamal Musiala por lesión en el muslo, Manuel Neuer por molestias en el pie y Bara Sapoko Ndiaye por apendicitis - crédito Europa Press

Además de Díaz, el Bayern Múnich tampoco contará con Jamal Musiala, quien continúa en proceso de recuperación por una lesión en el muslo, ni con el arquero Manuel Neuer, que arrastra molestias en el pie. También está descartado Bara Sapoko Ndiaye por un cuadro de apendicitis.

Del lado del Borussia Dortmund, el conjunto visitante llega sin el mediocampista Emre Can y sin el griego Giannis Konstantelias, ambos en proceso de recuperación por rotura de ligamento cruzado.

A qué hora juega el Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund

El cruce arrancará a las 12:30 p. m., hora de Colombia. Para el público colombiano, el partido se podrá seguir a través de la señal de ESPN y su plataforma de streaming Disney+, que habitualmente transmiten los encuentros de la Bundesliga en Sudamérica.

Posibles formaciones de ambos equipos:

FC Bayern Múnich:

  • Portero: Jonas Urbig
  • Defensas: Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah y Alphonso Davies
  • Centrocampistas: Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović
  • Mediapuntas/Extremos: Michael Olise, Lennart Karl y Serge Gnabry
  • Delantero: Harry Kane

Borussia Dortmund:

  • Portero: Gregor Kobel
  • Defensas: Joane Gadou, Waldemar Anton y Nico Schlotterbeck,
  • Centrocampistas: Julian Ryerson, Felix Nmecha, Jobe Bellingham, y Daniel Svensson
  • Mediapuntas: Carney Chukwuemeka y Marcel Sabitzer
  • Delanteros: Serhou Guirassy

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