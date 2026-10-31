Murió niño de tres años tras caer desde el piso 11 de un conjunto residencial en Bosa, sur de Bogotá: al parecer, estaba solo en la vivienda

El menor fue trasladado a un centro asistencial tras la caída, donde el personal médico confirmó su fallecimiento - crédito captura Google Maps - Imagen Ilustrrativa Infobae

Guardar

Un niño de tres años murió tras caer desde el piso 11 de un conjunto residencial en la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá. El hecho ocurrió el viernes 30 de octubre de 2026, sobre las 2:00 p. m., en el conjunto Atalaia, ubicado en la calle 59C con carrera 88H, sector de Bosa La Libertad.

Según la versión suministrada a Infobae Colombia por voceros de la Policía Metropolitana de la ciudad, el padre del niño acudió gritando y pidiendo auxilio a los uniformados del CAI Libertad con el menor en sus brazos.

PUBLICIDAD

Conforme a este reporte, el menor fue trasladado de urgencia a un hospital de la localidad de Bosa, donde los médicos confirmaron su fallecimiento.

La información preliminar es que el niño habría caído desde una ventana del apartamento, mientras se encontraba solo en el domicilio. De hecho, la Policía comunicó que el accidente se habría registrado “por descuido del progenitor”, debido a que “dejó al menor solo en la vivienda”. Cuando este el acudiente retornó, “se percató de la acontecido”.

Sin embargo, las circunstancias del hecho y las responsabilidades deberán ser determinadas por las autoridades competentes.

Este es el conjunto en el que habría ocurrido el accidente - crédito captura Google Maps

A principios de 2026, un menor de cuatro años cayó de un sexto piso en Bosa y murió

Estos casos no son novedad en la localidad. El 19 de febrero del año en curso se conoció el caso de un menor de cuatro años que falleció tras caer desde un sexto piso de una unidad residencial.

PUBLICIDAD

El hecho ocurrió en la torre 21 de un conjunto ubicado en el barrio Villa Javier. De acuerdo con testimonios recogidos por Citytv, el niño estaba dentro de un apartamento junto a otro menor, de dos años, cuando ocurrió la caída.

Un habitante del conjunto relató en su momento que, tras escuchar la alerta, los residentes acudieron al lugar y solicitaron asistencia médica. Luego de que vecinos se percataran de la situación, el menor fue llevado en un taxi a un centro asistencial ante la demora de una ambulancia, pero falleció horas después debido a la gravedad de las heridas.

PUBLICIDAD

Menor de 4 años cayó de un sexto piso en el sur de Bogotá - crédito captura de pantalla Citytv

Otro vecino cuestionó el tiempo de respuesta de los servicios de emergencia. “Pasa un accidente, una tragedia, y la ambulancia siempre es la última en llegar”, dijo al medio Citytv.

La Policía confirmó que los residentes del conjunto avisaron a la zona de atención y que los agentes acudieron para acompañar el traslado del niño. Debido a la gravedad de las lesiones, el menor fue remitido al Hospital de Kennedy.

La vivienda no tenía protección en la ventana, según testigos

Versiones recogidas en el lugar señalan que el apartamento tenía una ventana abierta y no contaba con rejas de protección. Los testigos indicaron además que en el inmueble se encontraban únicamente los menores de cuatro y dos años.

PUBLICIDAD

El oficial de guarnición de la Policía de Bogotá, Óscar Eduardo Campaña, explicó que la institución recibió el reporte de la caída accidental de un niño desde el sexto piso de la unidad residencial: “De manera inmediata, las personas que residen en esta unidad dan aviso a la zona de atención, quienes llegan y acompañan el traslado de este menor a un centro asistencial”.

El llamado a las autoridades de la capital del país, especialmente la Policía Metropolitana de Bogotá, es que los adultos responsables deben reforzar las medidas de seguridad en viviendas ubicadas en pisos altos, especialmente cuando hay niños pequeños.

PUBLICIDAD

Las autoridades hacen un llamado a la portección de ventanas, balcones y puertas en edificios altos - crédito Isvimed

Ventanas, balcones y terrazas deben contar con protecciones firmes, cierres de seguridad y barreras que impidan el acceso sin supervisión. También se recomienda no ubicar camas, sillas, mesas, sofás u otros muebles cerca de ventanas o barandas, ya que los menores pueden usarlos para trepar. Las mallas de protección deben instalarse de forma profesional y revisarse de manera periódica para comprobar su resistencia.

La supervisión permanente resulta fundamental. Los niños no deben permanecer solos en espacios con acceso a balcones o ventanas abiertas, incluso durante lapsos breves. Las familias pueden establecer reglas claras sobre esos lugares y mantener puertas, seguros y llaves fuera del alcance de los menores.

PUBLICIDAD