Shakira anunció el aplazamiento de su presentación en las pirámides de Egipto: esta será la nueva fecha

Shakira pospuso el concierto previsto en las pirámides de Guiza para cerrar 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' - crédito Europa Press

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Shakira pospuso su concierto en las pirámides de Guiza, en Egipto, que estaba programado para el 28 de noviembre de 2026. La cantante colombiana anunció a través de sus historias de Instagram que la nueva fecha del espectáculo será el 2 de abril de 2027, en el marco de su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

La artista explicó que la decisión responde a las circunstancias actuales en la región y a la prioridad de garantizar la seguridad y el bienestar del público.

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“Debido a las circunstancias actuales en la región, y con la seguridad y el bienestar de todos como la máxima prioridad, se ha tomado la difícil decisión de posponer nuestro espectáculo”, escribió Shakira en el comunicado dirigido a sus seguidores egipcios.

Un sueño que se posterga por segunda vez

La artista justificó la decisión en las circunstancias regionales y en la necesidad de preservar la seguridad del público - crédito @shakira/Instagram

Este no es el primer cambio de fecha para la presentación en Egipto. El concierto estaba programado originalmente para el 7 de abril de 2026, pero fue reprogramado para el 28 de noviembre del mismo año debido a las tensiones en Oriente Medio, según informaron medios egipcios en marzo, producto del inicio del conflicto militar entre Estados Unidos e Irán por el libre tránsito en el estrecho de Ormuz.

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Ahora, con este segundo aplazamiento, la espera se extiende casi un año más respecto de la fecha inicial.

En su mensaje, la intérprete de Hips Don’t Lie insistió en que la presentación frente a las pirámides de Guiza sigue entre sus prioridades artísticas. “Actuar en Egipto, frente a las pirámides, es uno de los sueños de mi carrera, y realmente me rompe el corazón que tengamos que esperar un poco más para volver a estar juntos”, expresó.

La cantante barranquillera buscó transmitir un mensaje de compromiso con su público egipcio pese a la nueva demora. “Pero quiero que sepan una cosa: Egipto, ¡ya voy!”, afirmó, y agregó que la nueva fecha oficial de su presentación será el 2 de abril de 2027.

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La cantante colombiana fijó el 2 de abril de 2027 como la nueva fecha para su presentación en Egipto, casi un año después de la fecha pactada inicialmente - crédito captura de pantalla página web shakira.com

Shakira agradeció la paciencia de sus seguidores y prometió que el espectáculo compensará la espera.

“Gracias por su paciencia, su comprensión y todo el amor que me han demostrado”, señaló la artista, quien también adelantó detalles sobre lo que promete el show. “No puedo esperar para finalmente cantar, bailar y compartir una noche inolvidable con ustedes bajo el cielo egipcio, con las pirámides de fondo y todos ustedes como uno solo”, escribió.

La intérprete manifestó que cantar frente a los monumentos de Guiza representa uno de los sueños de su carrera profesional - Wikimedia Commons

Minutos después de la publicación de la colombiana, la página oficial de la artista ya anunciaba en su página web. No obstante, la plataforma de venta de entradas de los organizadores todavía anunciaba el espectáculo para el 28 de noviembre de 2026.

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Se espera que en las próximas horas se actualice dicha información por parte de los encargados del espectáculo, con el fin de dar novedades a las personas que adquirieron sus entradas para esta presentación.

Así se desarrolló la actividad en vivo de Shakira durante 2026

Con este anuncio, Shakira da por concluida su agenda en vivo con Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, que a lo largo del año combinó estadios en América, residencias europeas, y hasta una fecha única en Asia.

El 2026 de Shakira sobre los escenarios inició en febrero, con cinco funciones en el Estadio Mágico González de San Salvador, que en conjunto reunieron a más de 129.000 espectadores por noche. Ese mismo mes, la artista se presentó también en Tuxtla Gutiérrez, Mérida y Ciudad de México, donde el 27 de febrero cerró su undécima función en el Estadio GNP Seguros, antes de ofrecer un show gratuito en el Zócalo capitalino el 1 de marzo.

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Shakira brindó el concierto gratuito de mayor convocatoria en la historia del Zócalo de CDMX - crédito @ClaraBrugadaM/X

El 2 de mayo, Shakira encabezó además un concierto gratuito en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, que convocó a unos dos millones de personas.

Luego, entre junio y julio brindó una serie de 13 fechas por ciudades de Estados Unidos, en paralelo a la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde también apareció tanto en la apertura como en la clausura del torneo.

El tramo arrancó el 13 de junio con dos noches en el Intuit Dome de Inglewood, California, y continuó por ciudades como Dallas, Atlanta, Miami, Baltimore, Boston, Newark, Brooklyn y Belmont Park, hasta cerrar el 25 de julio en el Boardwalk Hall de Atlantic City. La demanda llevó a la organización a sumar cinco fechas adicionales en San José, Atlanta, Miami, Boston y Brooklyn.

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Posteriormente, entre septiembre y octubre, la cantante protagonizó en España una residencia de trece shows en un recinto que pasó a llamarse Estadio Shakira para la ocasión, con fechas repartidas en cuatro fines de semana: del 18 al 20 y del 25 al 27 de septiembre, del 2 al 4 de octubre y los días 10 y 11 de octubre.

Por último, Shakira brindó el 18 de octubre el que sería su útlimo show del año en Bishkek, Kirguistán, reuniendo a seguidores de 33 países, según informó la agencia estatal Kabar. Con ese show, Las Mujeres Ya No Lloran World Tour acumuló hasta la fecha 134 presentaciones en América, Europa y Asia desde su arranque el 11 de febrero de 2025 en Río de Janeiro, quedando pendiente la aparición en las pirámides, donde ya se presentó en 2007.

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