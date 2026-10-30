Colombia

Video | Pipe Bueno no pudo contener las lágrimas al leer sus votos matrimoniales a Luisa Fernanda W: así vivieron el emotivo momento

El artista recordó la frase que marcó el inicio de su historia junto a la influenciadora, antes de ser declarados marido y mujer en la Catedral de Sal de Zipaquirá

El cantante se vio superado por la emoción cuando recordó las palabras con las que inició su historia de amor con la empresaria y creadora de contenido - crédito @luisafernandaw/Instagram

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Luisa Fernanda W y Pipe Bueno se casaron el jueves 29 de octubre de 2026 en la Catedral de Sal de Zipaquirá, en Cundinamarca, ante cerca de 500 invitados entre familiares, amigos y figuras del entretenimiento colombiano.

La ceremonia religiosa, celebrada en horas de la tarde, giró en torno al poder del amor que resiste las circunstancias adversas, según la misa oficiada por el sacerdote a cargo del rito. La novia entró tomada del brazo de su madre y su padre de crianza. Luego, él la acompañó hasta el altar.

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Luisa Fernanda lució un vestido blanco de la diseñadora Francesca Miranda, de corte clásico, con bordados y aretes de esmeralda. El cantante optó por un esmoquin de color claro para la ocasión. Los dos hijos de la pareja, Máximo y Domenic, llevaron las argollas durante la ceremonia, uno de los momentos que más atención generó entre los asistentes.

Luisa Fernanda W agradeció a Dios y relató cómo vivió el día de su boda - crédito @luisafernandaw/ Instagram
La novia vistió un traje blanco de la diseñadora Francesca Miranda complementado con aretes de esmeralda - crédito @luisafernandaw/ Instagram

Entre las celebridades que asistieron figuraron Maluma, uno de los amigos cercanos del novio, junto a su pareja Susana Gómez; el cantante Jhonny Rivera con su esposa Jenny López; Alzate; Elder Dayán con Milena Robayo; Camilo Méndez y la presentadora Sara Uribe; ‘Pautips’ con Raúl Moscoso; además de Dani Duke, La Liendra, Mattias Vega, Mario Ruiz, la exreina de belleza María Fernanda Aristizábal y Nanis Ochoa.

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Con el paso de las horas se fueron conociendo detalles de la ceremonia nupcial, y una de las más sonadas involucró a Pipe Bueno que, durante la lectura de los votos matrimoniales, rompió en llanto frente a su esposa y los presentes.

El momento fue compartido por la propia influenciadora a través de sus historias de Instagram un resumen emotivo del momento, en el que ambos dieron el “sí, acepto” ante el sacerdote.

El momento más emotivo de la ceremonia

Luisa Fernanda W recordó en su lectura de votos a las personas que pronosticaron que el noviazgo con el cantante no superaría el primer año - crédito @luisafernandaw/Instagram
Luisa Fernanda W recordó en su lectura de votos a las personas que pronosticaron que el noviazgo con el cantante no superaría el primer año - crédito @luisafernandaw/Instagram

Con la voz entrecortada, el cantante le agradeció a su ahora esposa por ser un apoyo constante en su vida.

“Me miraste a los ojos y me dijiste ‘pídele a Dios que te hable’ ¿quién iba a pasar que esas palabras tan simples, pero poderosas cambiarían mi vida por completo?”, expresó Bueno, según el registro difundido por la propia Luisa Fernanda W. El artista continuó con una promesa dirigida a su pareja: “Te elegí y jamás estarás sola para enfrentar las dificultades de la vida”.

Al ser declarados marido y mujer, la pareja unió sus cabezas en un gesto de cercanía y el cantante no logró sostener el llanto, esta vez de alegría. La influenciadora también lloró durante la lectura de los votos de su esposo, aunque las imágenes compartidas no permiten verlo con claridad. Cabe recordar que ambos han reconocido en el pasado que Pipe es el más sensible de los dos.

La fiesta posterior a la ceremonia religiosa se realizó en el recinto Arena MX, propiedad de los recien casados ubicada en Cajicá - crédito @luisafernandaw/Instagram
La fiesta posterior a la ceremonia religiosa se realizó en el recinto Arena MX, propiedad de los recien casados ubicada en Cajicá - crédito @luisafernandaw/Instagram

Luisa Fernanda W, por su parte, le dijo al cantante que era la respuesta de Dios en su vida y que desde un principio supo que sería el padre de sus hijos. La creadora de contenido también envió un mensaje a quienes pronosticaron que la relación no superaría el primer año y confirmó su intención de seguir construyendo la familia que ambos han formado junto a sus dos hijos.

Tras la boda, los novios y sus invitados se trasladaron a Arena MX, el espacio contiguo al restaurante Rancho MX, que la pareja montó en Cajicá, donde continuó la fiesta.

Luisa Fernanda W habló al día siguiente de la boda

La paisa afirmó en sus redes sociales que la celebración del matrimonio superó lo que había imaginado - crédito @luisafernandaw/Instagram

Al día siguiente de la ceremonia, Luisa Fernanda W compartió sus primeras impresiones a través de sus historias de Instagram. La influenciadora describió la boda como superior a lo que había imaginado. “Fue mejor de lo que me lo imaginé, mejor de lo que lo soñé”, escribió.

Sobre el vestido de Francesca Miranda, dijo que sintió una conexión inmediata al verlo. “Esto soy yo, esto soy yo”, recordó haber pensado. La creadora de contenido señaló que sus únicas expectativas a cumplir el día de su boda eran las propias, y que su elección respondió a su personalidad.

“Me peiné tal cual yo quería, me maquillé tal cual lo quería”, añadió. El vestido, según ella misma describió, “parecía de azúcar”.

También destacó que, pese a los días de lluvia en Bogotá, la jornada amaneció despejada, y agradeció a los asistentes y a quienes los acompañaron con buenos deseos desde las redes. “Vuelvo y les digo, gracias a todas esas personas que siempre tienen algo bonito que decir”, escribió, y anticipó que aún le queda contenido de la boda por compartir con sus seguidores.

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