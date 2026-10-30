Chino y Nacho ponen a los nuevos talentos venezolanos al frente de ‘Radio Venezuela: Fresco’: “Tenemos que adaptarnos a los chicos, no los chicos adaptarse a nosotros”

Chino y Nacho publicaron el disco 'Radio Venezuela: Fresco' con el protagonismo de artistas emergentes - crédito cortesía Sony Music

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Chino y Nacho lanzaron el 22 de octubre de 2026 Radio Venezuela: Fresco, el segundo volumen de su proyecto discográfico Radio Venezuela, uno de los más ambiciosos de su carrera.

Esta entrega se centra en artistas venezolanos emergentes y llega siete meses después del primer volumen, publicado en abril de 2026. En aquella ocasión, el proyecto reunió a figuras con trayectorias consolidadas de la música venezolana.

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Como contrapartida, Fresco apunta a una generación en construcción: músicos que definen su sonido, crecieron con el dúo como referencia y ahora comparten créditos con ellos como protagonistas. Según Nacho, el álbum invierte los roles habituales de una colaboración, ya que por momentos sienten que acompañan a los artistas invitados y no al revés.

El proceso de producción también tomó un camino distinto al del primer volumen. Mientras en aquel trabajo el dúo recurrió a músicos de sesión, instrumentistas en vivo y una producción más compleja para lograr fusiones que respetaran la identidad sonora de cada colaborador, en Fresco la mayor parte de las canciones se compuso directamente en el estudio, con los artistas presentes. El dúo absorbió sus influencias y adaptó el sonido de Chino y Nacho a las tendencias actuales.

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En palabras de Nacho, el merenguetón —una tendencia que cobró fuerza tras el éxito de Alleh y Yorghaki en los últimos tiempos— marcó la dirección musical del proyecto.

El lanzamiento de este segundo volumen coincide con un momento significativo para el dúo. Chino y Nacho contemplan una gira internacional para promocionar ambos volúmenes en 2027 y adelantaron que esperan concretar presentaciones en Europa y Latinoamérica, incluido un regreso a Venezuela en febrero del próximo año, luego de más de una década de ausencia. También prevén presentarse en al menos cinco ciudades colombianas durante el segundo semestre.

Los nuevos sonidos y el merenguetón

Seis meses después de conversar sobre el primer volumen, Infobae Colombia dialogó con Nacho acerca de los cambios en el proceso creativo entre ambas entregas, la manera en que los nuevos talentos venezolanos viven su identidad cultural en el contexto del éxodo migratorio, el peso de ser un referente para artistas que crecieron escuchándolos, la historia detrás de canciones como Nada —compuesta junto a Luister La Voz en Medellín— y los planes de gira.

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Infobae Colombia: ¿Cómo cambió el proceso de producción entre este primer volumen, hecho con artistas de una trayectoria más consolidada, y este, que reúne a artistas que recién están, por así decirlo, definiendo su sonido?

Nacho: Bueno, este fue mucho más fácil [risas]. La verdad fue mucho más fácil, porque estos artistas están dispuestos a experimentar muchísimo más. No es lo mismo encontrarte con un artista que ya logró el éxito a través de un sonido particular y un sonido que los defina, porque al hacer cualquier cosa van a querer respetar sobremanera lo que el público quiere oír de ellos. Entonces, tienes que lograr sí o sí una fusión perfecta, porque nosotros también queríamos que la gente no sintiera que nosotros nos estábamos sumando a cualquier experimento loco, y las canciones también tenían que sonar a Chino y Nacho, ¿no?

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Con estos chicos, pues digamos que pudimos irnos más hacia el sonido de Chino y Nacho. Pero creo que no fue tan difícil, porque ellos están en este movimiento que viene desde que nosotros estábamos haciendo este tipo de género, y ha evolucionado a lo que los jóvenes hoy llaman el merenguetón, y que ha tenido un auge grandísimo desde la canción Capaz, que pegaron Alleh y Yorghaki. Todos los jovencitos se identifican con ese género dentro de su mundo urbano, pero ellos también sienten muy venezolano ese ritmo.

Entonces, nos fuimos por esa tendencia que nos representa muy bien a nosotros, pero tomando de ellos todo lo que son los sonidos nuevos, los sonidos actuales. En el primer disco nosotros nos pusimos con puro músico, pura gente tocando. Llamamos a bajistas, guitarristas, percusionistas, productores y a un montón de gente para poder lograr nosotros el trabajo. Fue un trabajo súper arduo. Aquí dijimos: “Tenemos que sonar frescos”. Y por eso llamamos al disco Fresco. Tenemos que adaptarnos a los chicos, no los chicos adaptarse a nosotros. Vamos nosotros a absorber de ellos su manera de interpretar lo que ellos en materia de sonido quisieran escuchar para sentir: “hey, esto salió hoy, esto no es de una gente que tiene esta cantidad de años de trayectoria”.

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Lo que hicimos fue nosotros ponerlos a ellos como protagonistas de cada una de sus canciones y más bien, a pesar del álbum ser de Chino y Nacho, se siente que Chino y Nacho son los colaboradores de ellos, no que ellos están colaborando con Chino y Nacho.

El merenguetón definió el rumbo sonoro del proyecto, al ser un estilo que en palabras de Nacho cobró fuerza entre la juventud venezolana a raíz del impacto de las canciones de Alleh y Yorghaki en los últimos años - crédito cortesía Sony Music

En nuestra conversación anterior recuerdo que una de las cosas que mencionabas era que ustedes dos recibían sugerencias de los invitados sobre aspectos concretos de las canciones. Con esta premisa que tenían en Fresco, ¿qué tipo de propuestas presentaban los artistas invitados que por ahí ustedes dos no se hubieran imaginado?

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Algunos de ellos, creo que un par de ellos, vinieron con canciones completas, sin ser producidas, pero con la canción completa hecha, con letra y melodía. Pero a diferencia del álbum pasado, en que también tuvimos la oportunidad de entrar con muchos a componer, con este, con la mayoría creamos los temas en el estudio para poder absorber lo de ellos y nosotros poner también nuestro conocimiento, el conocimiento ganado durante todos estos años, y poder construir entre ambos artistas la canción.

En su mayoría se hizo así, composición y producción con ellos en el estudio. Pero llegó por lo menos Eudis con una canción ya hecha y escrita que lo que le faltaba era producirla. Y fíjate que hoy esa canción es la canción de foco, Algo Bonito junto a Eudis, este, es la canción que hoy es el promocional de nuestro álbum.

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La pista fue la elegida como "focus track" de su larga duración ‘Radio Venezuela: Fresco’ - crédito Sony Music

Hablando de canciones, la apertura con Barlovento empieza con un guiño a Mi Niña Bonita. ¿Qué representa para ustedes esa chance de autorreferenciarse en sus canciones? Y también, ¿Cómo manejan el hecho de ser un clásico del pop latino mientras colaboran con talentos emergentes de su país?

Para nosotros es un orgullo, porque la verdad es que a pesar de que compusimos juntos, como te dije, nosotros sentimos que los protagonistas de las canciones son los chicos. Entonces, no sentimos que es una autorreferencia, sino una referencia de parte de Neomai, que es quien canta en este caso el fragmento de “Mi niña bonita, mi dulce princesa”, porque son ideas propuestas por ellos.

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Eso quiere decir que las canciones han formado parte de su crecimiento como artista, como compositor, han sido referencias para ellos. Y para nosotros es un orgullo enorme saber que no solamente trabajamos por nosotros y para nosotros y la gloria personal, el crecimiento y la popularidad de nosotros mismos, sino que también representó la esperanza de otros jóvenes, ¿verdad? Y la prueba para otros jóvenes de que sí se puede, de que digan: “Hey, Chino y Nacho salieron desde Venezuela para conquistar otras fronteras”.

Nosotros somos del mismo lugar que son ellos, entonces imagínate sentir que motivaste a otro a creer en sí mismo. Es sentir que influenciaste los sueños de otras personas, que maximizaste, pues, la necesidad de esas personas de ir por el camino correcto, de no tomar caminos desviados, de enfocarse, de ser responsables, de ser dedicados, de atender a sus sueños a través del trabajo. Entonces, creo que es una siembra muy bonita.

Una de las mejores canciones de este segundo volumen es Nada, con Louis BPM. Hay algo simpático en ella, porque suena como balada, pero al mismo tiempo la melodía es algo inusual para lo que se espera de una balada ¿Cuál es la historia detrás de esa canción?

Sí, es por el conteo en el que se encuentra la canción, que está a 6/8. No es una cuadratura normal del pop. Básicamente, es el mismo ritmo que lleva el merengue o el vallenato, por ejemplo. Canciones como la de Jorge Celedón, “Me gusta el olor que tiene la mañana”. ¿Sabes? Esas canciones llevan ese ritmo.

Y con Nada es lo mismo, pero es una canción urbana. Y fíjate, hay algo particular de esta canción, que esa canción la escribí yo con Luister La Voz. Es un representante de la champeta, pero es un tipo que tiene una capacidad vocal única e increíble. Escribimos esta canción en Medellín y que bueno, al final terminamos colocándola para el disco junto a Louis BPM, donde se notan las capacidades vocales de él. Pero sí, es una canción que es más experimental del álbum y me parece que sí es una bonita obra, de verdad.

Desde tu experiencia escuchándolos y trabajando con estos artistas en ascenso de Venezuela, ¿Cómo vive esta nueva generación de músicos la identidad misma de ser venezolanos? ¿Lo hacen de manera distinta como quizás lo viven Chino y Nacho o como lo hacían los artistas que aparecieron en el primer volumen?

En este momento nosotros lo vivimos igual que ellos, con la misma pasión y con la misma entrega. Pero cuando nosotros teníamos esa edad, nosotros no lo vivíamos así, porque en nuestra época vivíamos en un país completamente próspero y un país que no estaba acostumbrado a la migración. Era difícil, nosotros viajábamos para cualquier lado y era difícil encontrar a esos venezolanos. Nosotros íbamos a Chile de concierto y, y todo nuestro público era chileno. Íbamos a Perú y todo nuestro público era peruano. Íbamos a Colombia y todo nuestro público era colombiano,

Pero ellos están viviendo en la Venezuela del éxodo, ¿verdad? Y en la Venezuela del éxodo, la cultura venezolana, por como ha sido tan abrumador este éxodo, la cultura venezolana se ha mezclado con la cultura de los países a donde han emigrado. Tú vas para Perú, entonces tú vas a Chorrillo, a El Callao, a Lima, y eso está repleto de venezolanos. En Bogotá hay un montón de venezolanos, en Barranquilla hay un montón de venezolanos.

El dúo fijó su regreso a los escenarios de Venezuela para el 14 de febrero de 2027 tras diez años de ausencia - crédito cortesía Sony Music

Entonces, con esta globalización venezolana, ellos respiran la venezolanidad distinto, porque ellos sienten: “Okey, ahora yo voy a hablar con mi dialecto, con mi jerga y sé que me van a entender en Chile, me van a entender en Colombia, me van a entender en todos lados”. Hasta en Brasil.

En cambio, para Chino y Nacho, nosotros teníamos que buscar siempre un lenguaje neutral, un lenguaje que nos hiciera a nosotros ciudadanos del mundo, para que la gente pudiera entendernos, aceptarnos y recibirnos, como que llegaste a Perú y el peruano dice: “Estos son los míos”. Llegaste a Colombia y el colombiano dice: “Estos son los míos”. Teníamos que contar siempre con el público de cada uno de esos países y que nos aceptaran como parte de ellos. Entonces, claro, ellos han tenido mucha más libertad de expresar esa venezolanidad que la libertad que nosotros tuvimos en nuestro momento.

En nuestra charla anterior nos contaste que los planes de gira empezaban en febrero del otro año y pues que esperaban encontrar espacios para presentarse en Colombia mientras tanto. ¿Esos planes siguen en pie? ¿Qué cambios hubo? ¿Qué nos puedes contar sobre eso?

No ha habido cambios. Lo que pasa es que a pesar de nosotros querer hacer muchas cosas, también tenemos que adaptarnos al nivel de energía que tenemos a estas alturas de nuestra vida. Nosotros desde hace por lo menos 23, 24 años, obviamente poniendo la pandemia como pausa, hemos vivido de gira toda nuestra vida. O sea, nosotros con Chino y Nacho no había ni una semana donde nosotros no estuviéramos de viaje y montados en un avión. Siempre salíamos un miércoles, llegábamos a casa un domingo, descansábamos lunes, martes. Quizás salíamos un jueves la otra semana, en algunos momentos salíamos un sábado, pero todas las semanas viajábamos. Estábamos acostumbrados a eso.

Ahora, pues definitivamente las ganas son las mismas, pero la energía no es tan igual, y tenemos que reservar esas energías un poco y tenemos que, a la hora de organizar nuestro calendario, ser muy cuidadosos para nosotros llegar siempre con la misma fuerza a todos los lugares.

Ahorita nos están llamando mucho de Europa y se está armando toda una gira. Europa requiere otro tipo de esfuerzo, porque en Europa pues tienes que cambiar tu horario, tienes que durar un tiempo. Y de repente entre la gira que tienes en Europa tienes que volar porque tenemos un show en Perú, o tenemos un show en Chile, o tenemos un show en Venezuela, que ahora se abren las puertas de Venezuela de nuevo para nosotros a partir del 14 de febrero de este año que viene, 2027.

Yo creo que Colombia va a formar parte de nuestra gira a partir del segundo semestre de 2027, con el favor de Dios. Por lo menos cinco ciudades, entre las que deben estar Medellín, debe estar Cali, debe estar Bogotá, y debe estar Barranquilla.

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