Colombia

Miguel Quintero permanecerá recluido en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, Boyacá, bajo un esquema de custodia reforzado

El traslado del hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero se dio desde la cárcel de Bello, Antioquia, hasta el centro penal boyacense, bajo un operativo con máximas medidas de seguridad y apoyo de la Policía Nacional

El Inpec trasladó a Miguel Quintero a la cárcel de Bellavista para completar su reseña antes de remitirlo a prisión domiciliaria - crédito Miguel Quintero/Linkedin/Andrés Tobón/X
El Inpec trasladará a Miguel Quintero a la cárcel de Cómbita, Boyacá - crédito Miguel Quintero/Linkedin/Andrés Tobón/X
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Miguel Andrés Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, permanecerá recluido en la Cárcel y Penitenciaría con Alta y Media Seguridad El Barne, en Cómbita, según la Resolución 008962 del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), expedida en las horas de la tarde del viernes, 30 de octubre de 2026.

El traslado se realizará desde el Complejo Penitenciario y Carcelario con Alta y Media Seguridad de Bello (CPMS Bello) hacia el establecimiento de El Barne, ubicado en Boyacá. De acuerdo con la información conocida, Quintero Calle permanece en Rionegro a la espera de su traslado, que se efectuará con apoyo de la Policía Nacional.

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Este es la resolución del Inpec que ordena el traslado de Miguel Quintero a la Cárcel de Cómbita - crédito suministrado a Infobae
Este es la resolución del Inpec que ordena el traslado de Miguel Quintero a la Cárcel de Cómbita - crédito suministrado a Infobae

La decisión fue firmada por el director general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas, quien validó la orden para que el movimiento del procesado se realice bajo un esquema de custodia reforzado y máximas medidas de seguridad.

La resolución contó con la confirmación de Quintero Calle, capturado el 3 de octubre de 2026, como sindicado por un expediente que registra imputaciones por presunta celebración indebida de contratos de seguros, peculado por apropiación agravada y circunstancias de agravación punitiva.

El proceso está a cargo del Juzgado 27 Penal Municipal de Medellín y la resolución dispone que la Dirección del CPMS Bello coordine el procedimiento con la Dirección Regional Noroeste.

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El Inpec también estableció que el operativo debe proteger la integridad física de Quintero Calle y prevenir “eventuales fugas, rescates, atentados” o cualquier otra novedad durante el recorrido.

Cárcel de Cómbita
Este es uno de los interiores de la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, en Boyacá - crédito Colprensa

La Dirección del CPMS Bello también deberá informar de inmediato sobre el traslado a la autoridad judicial que adelanta el caso. También tendrá que reportar el cumplimiento de la medida al Grupo de Asuntos Penitenciarios.

Paralelamente, el exalcalde antioqueño Daniel Quintero publicó un mensaje en sus redes sociales, en respaldo al imputado, y cuestionando el procedimiento judicial adelantado por las autoridades.

Fuerza Miguel. Creo en ti. Se hará justicia. Hay pruebas suficientes de como se manipularon las pruebas, los testimonios y quienes estuvieron detrás. Dios está con nosotros”, escribió.

Daniel Quintero defendió a su hermano, Miguel Quintero, y afirmó que las pruebas en su contra fueron "manipuladas" - crédito @QuinteroCalle/X
Daniel Quintero defendió a su hermano, Miguel Quintero, y afirmó que las pruebas en su contra fueron "manipuladas" - crédito @QuinteroCalle/X

El traslado se conoció luego de que un juez penal de circuito de Medellín ordenó que Miguel Andrés Quintero Calle permanezca en un establecimiento de reclusión mientras avanza el proceso judicial por el presunto direccionamiento de contratos en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva). La decisión revocó la detención domiciliaria que había recibido en primera instancia, conforme a las normas previstas en la Ley 906 de 2004.

No obstante, la orden no implica una condena y el proceso continúa en etapa de investigación y debate judicial.

La Fiscalía sostiene que el caso se relaciona con seis contratos suscritos entre el Amva y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí por $17.656 millones. Según la hipótesis de la Fiscalía, en esos negocios jurídicos se habrían entregado pagos irregulares por $2.481 millones.

También sostiene que Miguel Quintero habría recibido $1.653,3 millones, mientras que otra de las personas investigadas, identificada como Ortega, habría obtenido $133 millones.

Otros exfuncionarios del AMVA también fueron imputados

En el expediente aparecen además Álvaro Villada, exsubdirector administrativo y financiero del Amva, y Vanesa Álvarez, exasesora jurídica de la entidad. Ambos fueron imputados dentro de la investigación por la contratación con los bomberos de Itagüí.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, declara desde el interior de un vehículo sobre la decisión judicial que revoca la detención domiciliaria concedida a Miguel Quintero, hermano del exalcalde Daniel Quintero. Gutiérrez comunica que, tras una apelación presentada, un juez de la República ordenó el arresto y traslado a un centro penitenciario del investigado.

Tras conocerse la decisión, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció en su cuenta de X. El mandatario celebró la revocatoria de la medida domiciliaria y afirmó que espera decisiones judiciales en relación con el exalcalde Daniel Quintero.

“Luego de que apeláramos la decisión de casa por cárcel, un juez acaba de ordenar su captura y será enviado a una cárcel”, escribió Gutiérrez. Sus afirmaciones sobre otros posibles responsables no hacen parte de una decisión judicial citada en la providencia contra Miguel Quintero.

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