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Crisis económica en el fútbol colombiano: Deportivo Pereira y Deportivo Pasto se “colgaron” en salarios a los jugadores

Mientras los futbolistas del Matecaña se presentarán ante Jaguares bajo la molestia de no acordar nada con el club en esta materia, los volcánicos llegarían a dos meses sin cumplir con sus trabajadores

Deportivo Pereira y Deportivo Pasto
Deportivo Pereira y Deportivo Pasto agravan su crisis económica y sus jugadores son los primeros en sufrirla - crédito Colprensa
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El fútbol colombiano está terminando la temporada 2026 en medio de un problema grave para algunos de los clubes de la Liga BetPlay, debido a que la crisis de resultados se suma a una situación económica compleja, la cual tiene a los jugadores como las primeras víctimas por los incumplimientos.

Deportivo Pasto y el Deportivo Pereira les deben salarios a sus jugadores, según los últimos reportes de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), que desde hace semanas realiza seguimiento a los casos de sus deportistas en esas instituciones, pues llevan un tiempo denunciando su molestia por la falta de dinero y respuesta de los dirigentes.

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Como dato a tener en cuenta, en el caso de los Matecañas, no es la primera vez que le pasa eso, pues desde finales de 2025 entró en crisis económica y eso le costó sanciones de la FIFA para inscribir nuevos jugadores hasta que se ponga al día con sus obligaciones, tanto con la plantilla actual como con aquellos futbolistas que salieron por falta de salarios.

Pasto, cerca de dos meses de incumplimiento

Los volcánicos, en el segundo semestre de 2026, pasaron de ser el equipo revelación que se metió a los playoffs de la Liga BetPlay, a cambiar dos veces de técnico en tres meses y deberles a sus jugadores cerca de dos meses de salarios, según lo que comentó el periodista Felipe Sierra.

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La plantilla profesional del Pasto cumplirá, mañana, dos meses sin pagos. La agremiación ya solicitó prontas respuestas”, mencionó el comunicador en su cuenta de X, pues el 31 de octubre no se cancelaría lo correspondiente a ese mes, aunque no se ha confirmado esa información por parte de los volcánicos.

Deportivo Pasto
Deportivo Pasto le debería a sus jugadores el mes de octubre, que se sumaría al de septiembre, mientras que a la rama femenina le debe también liquidación a exfutbolistas - crédito @PSierraR/X

Por su parte, Acolfutpro, ante la denuncia de la deuda de septiembre, a las plantillas masculina y femenina, además de no pagar la liquidación de exjugadoras que salieron en 2026, informó que solicitó a la Superintendencia de Sociedades “que ordene el sometimiento del club a la reorganización empresarial, según lo dispuesto en la Ley 1116 de 2026”.

“Asimismo, solicitamos al Ministerio del Deporte la suspensión del reconocimiento deportivo del Pasto, según lo establecido en el Artículo 8 de la Ley 1445, hasta que se garantice el cumplimiento riguroso de las obligaciones laborales y el respeto al trabajo digno de los futbolistas vinculados al club”, añadió.

Deportivo Pasto
Deportivo Pasto entraría en reorganización empresarial, por solicitud de la Acolfutpro a la Superintendencia de Sociedades - crédito Acolfutpro

A los nariñenses les quedan cuatro partidos en la Liga BetPlay contra el Bucaramanga, Jaguares, Junior y Santa Fe para terminar la temporada 2026 y tomar decisiones con respecto a la nómina, el nuevo técnico y la cancelación de deudas antes de que se enfrente a sanciones de la FIFA.

Deportivo Pereira jugaría bajo protesta

A través de un comunicado, publicado por la Acolfutpro, los jugadores del Deportivo Pereira informaron que declinaron de la idea de no jugar ante Jaguares el viernes 30 de octubre, por la quinta fecha de la Liga BetPlay, pues inicialmente no se iban a concentrar porque les deben salarios.

“Actualmente, a los futbolistas se nos adeudan dos meses de salario, mientras que al personal administrativo y al staff se les adeudan tres meses, una situación que se suma a los incumplimientos que se han presentado de manera reiterada durante la vigencia de nuestros contratos y que afecta no solamente a quienes trabajamos en la institución, sino también a nuestras familias y a la tranquilidad con la que debemos desarrollar nuestras actividades profesionales”, señaló.

Deportivo Pereira
Jugadores del Deportivo Pereira informaron que jugarán contra Jaguares, aunque mantienen su inconformidad por la falta de salarios - crédito Acolfutpro

Los futbolistas mencionaron que “cumplir con nuestras obligaciones debe ir de la mano del cumplimiento de los compromisos laborales por parte de quienes administran y dirigen la institución”, pero dejaron claro que se presentarán en el estadio Hernán Ramírez Villegas.

A pesar de esta difícil situación, queremos dejar claro que hoy saldremos a la cancha para enfrentar a Jaguares, como siempre, con profesionalismo, compromiso y responsabilidad. Jugaremos por nosotros, por nuestras familias y por esa hinchada que nos acompaña y merece todo nuestro respeto”, añadió el grupo de jugadores, que esperan soluciones del Pereira para llegar a un acuerdo.

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