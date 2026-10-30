AC Milan vs. Inter: hora y dónde ver en Colombia el clásico italiano de la Serie A

El AC Milan y el Inter de Milán disputan una nueva edición del Derby della Madonnina en la Serie A - crédito Richard Wainwright/AAPImage vía AP

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Los aficionados al fútbol en Colombia podrán disfrutar del Derby della Madonnina, en el que AC Milan e Inter de Milán se enfrentarán por una victoria clave en la Serie A. Ambos llegan con realidades distintas en la campaña y una extensa historia en juego.

El clásico de Milán es uno de los encuentros más esperados del fútbol italiano: reúne a dos de los clubes más ganadores del campeonato, ambos con títulos de la Champions League y plantillas entre las de mayor valor del Calcio.

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Además de prepararse para una nueva edición del clásico, los dos equipos presentaron en los últimos días el proyecto del estadio que reemplazará al mítico San Siro. Con esa iniciativa, buscan devolverle a Milán un lugar entre las capitales deportivas de Europa.

Hora y dónde ver Milan vs. Inter

El “Derby della Madonnina” llega en un momento clave para los equipos, por lo que está en juego en los primeros partidos de la temporada y antes de que llegue el invierno, ya que la idea es estar en las mejores condiciones previo al parón por las fiestas, de cara al remate de la campaña en 2027.

El AC Milán y el Inter se verán las caras el sábado 31 de octubre a las 2:45 p. m., hora de Colombia, y se podrá ver en Colombia y América Latina a través del canal deportivo Espn, dueño de los derechos de transmisión de la Serie A, además de su plataforma Disney+ Premium para sus suscriptores en cualquier dispositivo.

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El Inter de Milán lidera la tabla de la Serie A con 20 puntos y cuatro triunfos consecutivos en sus recientes cinco fechas - crédito Jennifer Lorenzini/REUTERS

Dicho partido se jugará en el estadio de San Siro, uno de los escenarios míticos de Europa por sus recordados encuentros a lo largo de la historia, pues recibió tanto finales de la Champions League como el Mundial de Italia 1990, con capacidad para más de 75.000 personas y en septiembre cumplió 100 años desde su inauguración.

El Inter de Milán llega a este partido como líder de la Serie A con 20 puntos, con cuatro victorias al hilo en sus últimos cinco juegos y, gracias a la diferencia de gol, le ganó la posición a la Lazio, la sorpresa de la temporada que pelea en la parte alta de la tabla y en un interesante duelo por la punta.

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El AC Milan se ubica en la quinta casilla de la liga italiana tras caer por 4-2 frente al Bologna - crédito Daniele Mascolo/REUTERS

Por su parte, el Milán perdió la oportunidad de acercarse a los líderes por su caída en la jornada pasada contra el Bologna, que lo superó por 4-2 en San Siro y causó malestar en los hinchas, pues el rival no se comparaba a la nómina de los Rossoneri en nivel, figuras ni presupuesto, así que quedó quinto con 18 unidades.

Nuevo estadio en Milán

A un día de enfrentarse en el derbi de la Serie A, el Inter de Milán y el AC Milan presentaron en Milán el proyecto de su nuevo estadio, que reemplazará al San Siro desde la temporada 2031-2032 y esperan que sea de los más modernos en el mundo.

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Los clubes seguirán compartiendo el recinto, cuya construcción comenzaría en 2028 y tendrá capacidad para 71.500 espectadores, frente a los 75.000 actuales. El proyecto costará 1.200 millones de euros, después de que ambos equipos desembolsaran 197 millones para adquirir el estadio vigente y los terrenos de estacionamiento donde levantarán la nueva sede.

La construcción del futuro escenario deportivo demandará una inversión de 1.200 millones de euros y albergará a 71.500 aficionados - crédito Luca Bruno/AP

Patrocinado por Generali, el estadio tendrá grandes arcos de hormigón bajo un techo blanco que cubrirá toda la zona de gradas y dejará el césped al descubierto. El arquitecto británico Norman Foster explicó que la cubierta será más baja en el centro y más alta en los extremos, mientras que David Manica señaló que los fondos tendrán una inclinación de 37 grados para acercar a los aficionados al terreno de juego.

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El recinto también estará preparado para albergar partidos de fútbol americano, rugby y conciertos. Los detalles fueron presentados en el Castillo de los Sforza, y el diseño incorporó criterios acústicos. Foster y Manica ya habían colaborado en el estadio de Wembley en Londres.