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Juan Pablo Montoya cree que el campeonato de Fórmula 1 se cierra en México: “Antonelli va a ganar todas las carreras”

El colombiano atribuyó el reciente triunfo en Austin a que Mercedes adaptó el nuevo paquete aerodinámico a las necesidades del líder y anticipó que competirá sin restricciones de puntos en las próximas fechas

Juan Pablo Montoya señaló que la experiencia previa con la nueva aerodinámica facilitó el ajuste del monoplaza para Antonelli en Austin y lo perfila como favorito a coronarse campeón del mundo en México - crédito Paul Foster/Alessio Morgese/Alamy live news vía The Grosby Group y Raquel Cunha/REUTERS
Juan Pablo Montoya señaló que la experiencia previa con la nueva aerodinámica facilitó el ajuste del monoplaza para Antonelli en Austin y lo perfila como favorito a coronarse campeón del mundo en México - crédito Paul Foster/Alessio Morgese/Alamy live news vía The Grosby Group y Raquel Cunha/REUTERS
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Andrea Kimi Antonelli lleva nueve victorias en 18 carreras y tiene la gran chance de coronarse campeón del mundo en México.

Con 365 puntos en el campeonato de pilotos, el italiano de 20 años aventaja en 123 unidades a su compañero de equipo en Mercedes, George Russell, y en 124 a Lewis Hamilton, de Ferrari.

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Su triunfo en el Gran Premio de Estados Unidos, disputado en el Circuito de las Américas de Austin el pasado 26 de octubre, fue una exhibición de manejo dominante: salió desde la pole position, cruzó la bandera a cuadros primero sacándole más de 13 segundos de ventaja a Charles Leclerc, y terminó cerrando cualquier duda sobre quién es el mejor piloto de la temporada.

Para coronarse en el Gran Premio de México, Antonelli no necesita ganar. Con terminar noveno le basta, incluso si Russell se impone. Si quien gana es Hamilton, necesita llegar décimo. Y si ninguno de sus dos perseguidores directos se lleva el triunfo, el título es suyo sin importar dónde cruce la meta. La única amenaza real, según los cálculos, sería un abandono del italiano, combinado con una victoria de alguno de los dos pilotos británicos.

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Montoya descifró por qué la victoria de Antonelli en Austin fue más difícil de lo que parece

Antonelli asegurará el título mundial de Fórmula 1 en México si termina en el noveno puesto, incluso ante una victoria de George Russell - crédito Eloisa Sanchez/REUTERS
Antonelli asegurará el título mundial de Fórmula 1 en México si termina en el noveno puesto, incluso ante una victoria de George Russell - crédito Eloisa Sanchez/REUTERS

Con ese trasfondo y con la previa de un fin de semana que se antoja como definitivo, el expiloto colombiano Juan Pablo Montoya analizó el triunfo de Antonelli en el Circuito de las Américas en el más reciente episodio de su pódcast MontoyAS. Fiel a su costumbre, el bogotano fue claro desde el arranque: la victoria no estaba cantada.

“Ellos anduvieron muy bien. No superbién. En Singapur con Kimi hizo podio, pero no estaban cómodos. Y George le tocó desde atrás en Singapur y no pudo hacer mucho”, dijo Montoya, antes de explicar que el paquete aerodinámico nuevo de Mercedes tenía particularidades que beneficiaron más a Kimi que a Russell. “Ese setup era la ventana que le iba a ayudar aún más a Kimi, no a George”, afirmó.

La clave, según Montoya, estuvo en que Antonelli ya tenía una carrera de experiencia con ese paquete antes que su compañero. Eso permitió al equipo afinar el setup para Austin pensando en las necesidades de Kimi, no en las de Russell.

“Todo el desarrollo de setup para Austin era: ‘sabemos que esto va a arreglar el problema’. Y esa ventana era la que le iba a ayudar aún más a Kimi”, explicó.

A esto se le sumó la misma complejidad del trazado estadounidense: “Austin era complicado porque tiene mucho bache, mucho brinco. El problema es que vuelve el carro más complicado de manejar, porque cuando tú vas sobre brincos, el carro es un poquito más inestable, es más impredecible y es probablemente la pista con los gaps (diferencias de tiempo) entre compañeros más grandes que cualquier otra”.

La largada de Antonelli fue, para Montoya, una ejecución perfecta bajo presión

Antonelli defendió la primera posición en la largada de Austin con neumáticos medios ante el ataque inicial de Max Verstappen con compuestos blandos - crédito Kaylee Greenlee/REUTERS
Antonelli defendió la primera posición en la largada de Austin con neumáticos medios ante el ataque inicial de Max Verstappen con compuestos blandos - crédito Kaylee Greenlee/REUTERS

El episodio se detuvo especialmente en el momento de la largada. Red Bull apostó por neumáticos blandos con Max Verstappen, mientras Antonelli salió con medios, lo que generó la expectativa de que el neerlandés lo superaría sin paliativos en la largada, cosa que no ocurrió.

“Esa largada que se hace Antonelli... es impresionante”, dijo Montoya. “Eso ya es bajo presión, el momento, hay que ejecutar y están ejecutando”.

Montoya también interpretó la actitud de Verstappen durante la carrera —y en especial durante la largada— como algo que va más allá de la táctica. Para el colombiano, el tetracampeón del mundo quería enviar un mensaje personal. “Mi teoría del fin de semana es que Max quería mostrarle a Antonelli diciendo: ‘Venga, usted va a ser campeón, pero yo le voy a mostrar a la gente que yo soy todavía la persona’”, señaló. Y agregó que Kimi tenía exactamente la misma intención en sentido contrario. “Se iba a encontrar con un Kimi que quería mostrarle a Max por qué soy campeón del mundo también. Entonces, iba a ser muy bueno”.

Montoya afirmó que la ausencia de órdenes de equipo para conservar puntos devolvió el ritmo competitivo al piloto italiano - crédito Daniel Becerril/REUTERS
Montoya afirmó que la ausencia de órdenes de equipo para conservar puntos devolvió el ritmo competitivo al piloto italiano - crédito Daniel Becerril/REUTERS

Montoya no tuvo reparos a la hora de reconocerle el mérito a la victoria de Antonelli, y remarcó que el hecho de que las órdenes de equipo en Mercedes limitaran menos su rendimiento en Austin fue clave. “En la primera carrera que ya no tenía presión y nadie le está diciendo: ‘Venga, seamos inteligentes, cuidemos puntos, y no corra’, volvió a ganarse la carrera. Llevaba semanas sin ganar carreras, estaba ahí cuidando puntos. Estaba superestresado con eso y entonces salió a demostrar que él podía ganar sin eso”, señaló el colombiano.

Montoya predice que Antonelli ganará todas las carreras que resten de temporada

El expiloto colombiano pronosticó que Antonelli ganará todas las competencias que restan de la temporada de Fórmula 1 y definirá el mundial de pilotos en el Autódromo Hermanos Rodríguez - crédito Daniel Becerril/REUTERS
El expiloto colombiano pronosticó que Antonelli ganará todas las competencias que restan de la temporada de Fórmula 1 y definirá el mundial de pilotos en el Autódromo Hermanos Rodríguez - crédito Daniel Becerril/REUTERS

La proyección del colombiano sobre el remate de la temporada del italiano fue rotunda. “Yo creo que de aquí a final de año Antonelli se va a ganar todas las carreras”, afirmó en el pódcast.

Su pronóstico para el podio en el Autódromo Hermanos Rodríguez fue: Antonelli primero, Verstappen segundo y Leclerc tercero. “Lo único que le preveniría a Kimi de ser campeón es de que se enredara en la primera curva”, cerró Montoya. “Que se enredara, por ejemplo, con Max. Que si tú quitas a Max y quitas a Kimi, el siguiente para ganar puede ser un Charles, un George o un Hamilton”. Fuera de ese escenario, el título apunta a definirse este fin de semana en Ciudad de México.

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